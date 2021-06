Elecciones 2021: los rostros de las votaciones en Ciudad de México

Doctor Giorgio Franyuti después de ejercer su voto durante la Jornada Electoral en Tlalnepantla. Estado de México, junio 6, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Este 6 de junio miles de ciudadanos salieron a ejercer su voto en las distintas casillas ubicadas en Ciudad de México, La similitud entre todos ellos es la esperanza de cambiar a un Gobierno que garantice la seguridad de sus habitantes.

Foto: Karina Hernández / Infobae

Giorgio Franyuti fungió como jefe de bioseguridad en el hospital Covid-19 del 6o grupo de Morteros durante los 10 meses más críticos de la crisis sanitaria. “Los políticos piden que crea uno en sus proyectos, cuando uno se lleva de evidencia la experiencia de no ser acobijado por su apoyo real, uno a la hora de las urnas no los va a apoyar tampoco”, dijo Giorgio a Infobae México.

Giorgio asegura que el mal manejo de la Crisis por Covid-19 será determinante para la decisión en la jornada electoral. Foto: Karina Hernández / Infobae

Caso contrario a Oscar, ciudadano de Ciudad de México, quien asegura que el manejo de la pandemia fue bueno por parte del gobierno, sin embargo, la reacción de la población frente a las medidas asignadas fue mala.

Alejandro ejerciendo su voto durante la Jornada Electoral en Ciudad de México, junio 6, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Alejandro tiene 21 años, no es la primera vez que vota pero asegura que su voto fue por “el menos peor”, dijo a Infobae México. Foto: Karina Hernández / Infobae

Mario acudió junto a su esposa Silvia durante las primeras dos horas en que abrieron la Casilla ubicada en alcaldía Álvaro Obregón, “mi voto lo influyeron tres cosas: seguridad, salud y economía, la falta de esas tres están trastornando al país”.

Mario y su esposa Silvia al ejercer su voto durante la Jornada Electoral en Ciudad de México, junio 6, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

“Queremos un cambio, queremos algo mejor para todos, ojalá que se acaben tantas mentiras”, dijo Silvia a Infobae México.

Mario al ejercer su voto durante la Jornada Electoral en Ciudad de México, junio 6, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

“Yo definitivamente no voté por Morena”, dijo María a Infobae México después de asegurar que el Gobierno que ha llevado este partido no ha sido como esperaban, “antes no nos quitaban el agua, ahora hay muchas fugas sin reparar y nos dejan sin suministro hasta dos días o más”.

La pensión de María, asegura, ya no le alcanza como antes debido al aumento de precio en productos básicos, además de manifestar que el manejo de la crisis sanitaria por Covid-19 fue malo. “Esperamos que cambie todo, eso queríamos con el presidente que está ahora y ya vimos que no”, explicó Patricia a Infobae México.

Carlos y Leslie junto a sus perros antes de ejercer su voto durante la Jornada Electoral en Ciudad de México, junio 6, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Leslie junto a su perra al ejercer su voto durante la Jornada Electoral en Ciudad de México, junio 6, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

“Si llega a ganar MORENA, pues ya nos fregamos”, aseguró María al expresar su desacuerdo con la actual administración debido a la falta de apoyo que ha percibido. Sumado a esto, asegura que el gobierno debió invertir en el mantenimiento de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro para evitar el colapso que cobró la vida de 26 personas, en vez de invertir en proyectos que actualmente están detenidos, como es el caso de la ampliación de la Línea Dorada a la terminal de Observatorio y el tren interurbano de Toluca.

Carlos junto a su perra al ejercer su voto durante la Jornada Electoral en Ciudad de México, junio 6, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Carlos fue a votar en compañía de su pareja Leslie y sus dos perros, asegura que su voto se vio influenciado por el deseo de bienestar y acciones anteriores de otros partidos. “Quiero equilibrio para que todos vayamos a algo bueno”, dijo a Infobae tras asegurar que no desea el poder concentrado en un solo partido.

Carlos al ejercer su voto durante la Jornada Electoral en Ciudad de México, junio 6, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

Carlos y Liliana junto a sus perros después de ejercer su voto durante la Jornada Electoral en Ciudad de México, junio 6, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

“Esperaría que se empezara a ver por todos y no por el bienestar de uno solo”, señaló Leslie.

