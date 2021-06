Juez suspendió provisionalmente cualquier orden de aprehensión contra Manlio Fabio Beltrones

Manlio Fabio Beltrones es investigado en Chihuahua por presuntamente actuar en complicidad con César Duarte (Foto: Cuartoscuro)

Un juez federal ordenó la suspensión provisional de cualquier orden de aprehensión contra Manlio Fabio Beltrones, ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien es investigado por su presunta responsabilidad en el delito de desvío de recursos con fines electorales.

Augusto Octavio Mejía Ojeda, juez tercero de distrito en amparo de la Ciudad de México, fue el responsable de determinar la suspensión temporal de la o las órdenes contra Beltrones Rivera y estableció que el jueves 10 de junio se llevará a cabo una audiencia para que, en caso de que existiera una orden de captura, se determine si se suspende de manera definitiva.

Esta acción legal tuvo lugar cinco días después de que el ex líder del PRI interpusiera una demanda de garantías por la cual exigió una supuesta orden de arresto girada por Abraham González, juez de control adscrito al distrito judicial del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua.

Manlio Fabio Beltrones fue presidente del PRI durante 2015, año en el que tuvo lugar la Operación Safiro (Foto: EFE)

El recurso proporcionado por Mejía Ojeda señala que el priista no puede ser detenido por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa. Asimismo, los recursos promovidos por la defensa del ex gobernador de Sonora atienden a los señalamientos de Javier Corral, gobernador de Chihuahua por el PAN, quien ha insistido en una investigación amplia contra César Duarte, ex gobernador de la entidad por el PRI, quien es investigado por 21 señalamientos de corrupción.

En el Operativo Justicia Para Chihuahua, la Fiscalía General del Estado (FGE) sigue varias líneas de investigación que rodean a Duarte Jáquez, una de ellas es la red de desvío de recursos del erario del estado que terminó favoreciendo la campaña presidencial de José Antonio Meade, la cual formó parte de la llamada Operación Safiro, la cual regresó a la óptica estatal con la detención del ex gobernador en Florida, Estados Unidos.

Al finalizar su gobierno, Duarte Jáquez dejó una deuda pública de 48,000 millones de pesos, afectación al erario local por 6,000 millones de pesos y tiene un caso abierto por desvíos de recursos del estado con fines electorales para favorecer al PRI por casi 250 millones de pesos durante 2015. Es este último señalamiento el que podría estar vinculado con Beltrones.

Luis Videgaray y César Duarte, posibles partícipes de la Operación Safiro (Foto: Cuartoscuro)

En el año señalado, Enrique Peña Nieto era presidente de México; Manlio Fabio Beltrones, presidente del PRI, Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua; y Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Operación Safiro estaba articulada por los gobiernos priistas de seis estados y una delegación del entonces Distrito Federal, los cuales desviaron 650 millones de pesos a empresas fantasmas ligadas con ese mismo partido político.

De acuerdo con una publicación de MCCI del 21 de noviembre del 2018, por medio de 12 empresas fantasmas, los gobiernos de los estados de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y la delegación Milpa Alta desviaron la cantidad mencionada con fines electorales.

Al respecto, Ricardo Yáñez, ex titular de la Secretaría de Educación de Chihuahua, declaró ante el Ministerio Público que durante una reunión en la sede nacional del PRI, dirigentes de ese partido explicaron que no se tenía que preocupar por las empresas fantasmas pues “estaban blindadas por parte del SAT y que además Chihuahua no era el único estado en que se había manejado el desvío de fondos, que también había ocurrido en otras entidades con una mecánica similar”. Cabe señalar que Yáñez Herrera ya fue sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de desvío de recursos.

Javier Corral, gobernador de Chihuahua, investiga la Operación Safiro, en la cual puede estar involucrado Manlio Fabio (Foto: Reuters)

Conforme a las pesquisas correspondientes, el monto total de desvíos fue de 649,327,686 pesos, donde cada estado “aportó” al partido de la siguiente manera:

Chihuahua: 246,000,000

Durango: 230,400,000

Sonora: 140,591,669

Morelos: 16,404,800

Colima: 15,142,316

Edomex: 488,900

Milpa Alta: 300,000

De tal modo que el economista egresado de la UNAM promovió un amparo para evitar ser detenido por delitos que no requieran prisión preventiva oficiosa, con lo cual, en caso de que se oficialice la investigación y se continúe con el proceso, Beltrones podrá llevar su caso en libertad.

