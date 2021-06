Tras atentado armado, falleció el esposo de la candidata de Morena en Cuitzeo, Michoacán

Los atentados contra candidatas y candidatos de los diferentes partidos políticos será una de las cualidades por las que será recordada la jornada electoral del 2021; sin embargo, este caso es un tanto diferente del resto, pues José Marcelino Pérez Aguilar, esposo de Rosa Elia Milán Pintor, perfil seleccionado por la coalición Morena-PT para competir por la presidencia municipal de Cuitzeo, Michoacán, falleció después de un ataque con arma de fuego.

El lunes 31 de mayo la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) confirmó que la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue atacada a balazos durante la noche del domingo 30 cuando viajaba con su familia, dejando como saldo un herido, su marido.

De acuerdo con lo revelado por la dependencia local, cerca de las 23:20 horas (tiempo local), la aspirante a alcaldesa y su familia viajaban en dos camionetas, mismas que habían salido de la localidad de Mariano Escobedo con dirección a Cuitzeo; sin embargo, en la entrada de la cabecera municipal un grupo de hombres armados que iban a bordo de una motocicleta y un automóvil abrieron fuego contra ellos.

Derivado del ataque, Pérez Aguilar, quien manejaba una de las camionetas referidas, fue herido de gravedad por los criminales que huyeron, motivo por el cual fue trasladado a un hospital para su valoración y atención. Por el contrario, Milán Pintor, quien estaba en el otro vehículo salió ilesa de la agresión armada.

Posteriormente, elementos de la fiscalía estatal establecieron un operativo que tuvo como resultado la detención de un presunto involucrado en el atentado; sin embargo, la dependencia estatal no ha brindado la identidad del sospechoso que se encuentra bajo su custodia.

Por su cuenta, Rosa Milán agradeció las manifestaciones de apoyo en su favor e informó que cancelará cualquier evento que estaba programado. Asimismo, refirió que no puede brindar detalles de lo ocurrido pues podría repercutir en la investigación que realiza la fiscalía.

“Quiero agradecer a todos los que han escrito para preguntar por mi estado de salud y mi familia. Sus mensajes son una muestra de su humanidad y cariño hacía su servidora, y les digo que afortunadamente me encuentro bien. Sin embargo, por ahora no me es posible dar mayores detalles sobre el hecho que ya todos conocen en redes sociales”