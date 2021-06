El día que Steph Gómez presentó problemas respiratorios y abandonó Exatlón México

Video: YouTube- Exatlón México

Steph Gómez se hizo famosa por su participación en el reality show Exatlón de Azteca, formó parte del equipo de los contendientes y siempre dio lo mejor para representar a su equipo, por ello es que causó gran pesar la noticia de su muerte, la tarde de este martes.

Stephania Gómez Vargas estuvo internada en el Hospital Puebla por COVID-19 desde el pasado miércoles 26 de mayo, la atleta recibió diversos tratamientos para lograr la correcta saturación de oxígeno, desafortunadamente la condición de sus pulmones la agotó y tuvo que ser intubada para evitar un paro respiratorio.

En el episodio 67, transmitido el 19 de noviembre de 2019 de la tercera temporada de Exatlón México se dio a conocer que Steph tuvo una infección en las vías respiratorias y, siguiendo las recomendaciones médicas, tuvo que abandonar la competencia.

Esta ex concursante de Exatlón se encuentra hospitalizada por COVID-19 (Foto: Instagram/@stephaniago_)

“Hay noches que marcan esta travesía, Steph no estuvo con nosotros en la última contrarreloj porque estaba haciéndose varios exámenes médicos”, comentó Antonio Rosique frente a todos los participantes del reality.

El conductor mencionó que ya tenía las noticias médicas de la condición de salud de Gómez, en ese momento la atleta entró a cámara junto a sus compañeros.

“Steph lleva varias semanas compitiendo con una infección en las vías respiratorias, ha habido días malos y días peores, sin embargo ella ha estado ahí, defendiendo la causa del equipo de contendientes, comportándose como lo hacen las auténticas campeonas, sin embargo ya son muchas semanas de Steph batallando contra esa enfermedad y hay que tenerle mucho respeto a las enfermedades respiratorias”, comentó Rosique

Steph Gómez fue la 16 eliminada en la tercer temporada de Exatlón México (foto: captura de pantalla Youtube/Exatlón Mexico)

Inmediatamente el presentador compartió los resultados del cuerpo médico de Exatlón, los cuales obligaron a que Steph abandonara la competencia para descansar y dedicar su tiempo y energía a su recuperación.

“No hay medalla, no hay victoria que sea más importante que nuestra salud [...] ha llegado el momento de que te entregues a esta recuperación, estoy seguro de que pronto vas a estar muy bien, necesitas otros climas y otros ambientes”, finalizó Rosique con un abrazo a la competidora.

Las palabras de Steph después del anuncio de su salida tras 100 días en la competencia fueron: “Desde el día uno yo les dije que iba a entregar mi cien, siempre iba a darlo todo y hasta el día de hoy lo hice, siempre fui un poco terca con mi salud, hoy aprendí que hay que darle prioridad”.

Steph participó en la tercera temporada de Exatlón México con los "Contendientes" (Foto: Instagram @stephaniago_)

Siguió con sus palabras agradeciendo a todos por por enriquecer su vida y que seguiría apoyándolos con su corazón y mente.

“Me regañaron varias veces por no decir cómo estaba para que me dejaran jugar, físicamente no me siento débil, pero sí me cuesta mucho trabajo respirar, llevo con una tos más de 50 días [...] yo sabía que he competido antes con malestares y sabía que si podía darlo, iba a darlo”, confesó la atleta mientras contaba su estado de salud.

Al ser cuestionada por lo que se lleva al participar en el reality, la exconcursante dijo que no podía enlistarlas, pues conoció mucho de ella misma y de otras personas. Rosique añadió un discurso de la motivación y fuerza que vio por parte de Steph y que él sabía que ella nunca se iba a rendir.

La deportista regresó a Exatlón México en 2019, tras 14 semanas y tuvo que abandonar la competencia debido a una fractura en la tibia, en ese entonces, la ex integrante del equipo Héroes retomó sus actividades con éxito y normalidad.

