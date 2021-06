Quién era Steph Gómez, la atleta de Exatlón México fallecida por COVID-19

Foto: Instagram/@stephaniago_)

Conocida por sus destacadas participaciones en dos temporadas del reality de resistencia física Exatlón México, Steph Gómez perdió la vida este martes 1 de junio víctima de complicaciones derivadas de su infección por COVID-19 en el Hospital Ángeles de Puebla, donde permanecía internada desde hace varios días.

La noticia impactó al medio del entretenimiento y al público, quien se cuestiona la letalidad de la enfermedad que atacó a la atleta de alto rendimiento, pues con su físico saludable y ejercitado, y su juventud, cuesta trabajo creer que haya perdido la vida.

El pasado 28 de mayo, sus familiares solicitaron ayuda de los seguidores de la deportista para solventar los gastos del hospital particular donde fue internada. La petición se esparció bajo el hashtag #FuerzaSteph y fue apoyada por diversos atletas, también ex participantes de Exatlón:

La ganadora de la última edición, Mati Álvarez, Keno Martell y Pamela Verdirame se sumaron a la petición de ayuda de la hoy fallecida deportisa.

“Desafortunadamente la condición de sus pulmones la agotó y la única alternativa para evitar un paro respiratorio fue entubarla”, se refirió la familia en un post de Instagram.

La atleta, practicante avanzada de la disciplina Jiujitsu y conocida en el show como “La antorcha humana”, falleció a los 30 años. Stephania Gómez Vargas era originaria de Tapachula, Chiapas, y desde niña mostró grandes aptitudes deportivas que fue reforzando en su adolescencia. En su trayectoria, destacó en la mencionada disciplina brasileña en competencias internacionales; apenas en 2018 se ubicó en el número uno en el ranking nacional.

En la misma disciplina logró coronarse hace dos años como campeona de su categoría en el abierto de San Diego, además de obtener el tercer lugar a nivel mundial de la Federación Internacional de su disciplina.

Con 1.70 m de estatura y 62 kilos de músculo, Steph también practicó exitosamente las Artes Marciales Mixtas y el Crossfit, disciplinas de las que algunas veces compartió sus rutinas y entrenamientos en las redes sociales, donde era seguida tan solo en Instagram por 200 mil followers.

Además de dedicar su vida el deporte y el acondicionamiento físico, Steph guardaba un gran amor por la naturaleza, por lo que estudió Biología, pasión que combinó con su disciplina deportiva.

Pero fue en 2019 cuando se dio a conocer como parte del equipo “Contendientes” en la tercera temporada del reality show de TV Azteca, donde con su simpatía y habilidades físicas se hizo de un gran número de seguidores, que la pudieron volver a ver más tarde en la reciente entrega de Exatlón, en 2020, cuando fue parte de los “Héroes”.

Desafortunadamente Steph no pudo concluir ninguna de las dos temporadas debido a una lesión en la tibia que no le permitió avanzar rumbo a la final, convirtiéndose en la decimoséptima eliminada en la primera temporada. Y en la edición Titanes VS Héroes, la atleta fue la tercera en salir del reality debido a que presentó problemas respiratorios.





