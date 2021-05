Paola Rojas tras la “humillación masiva” que sufrió por el video íntimo de Zague: “¿Qué me puede lastimar después de eso?”

La periodista y conductora de televisión Paola Rojas reveló cómo se siente después de lo que vivió hace casi tres años, cuando se filtró el video íntimo de su exesposo

La periodista y conductora de televisión Paola Rojas reveló cómo se siente después de lo que vivió hace casi tres años, cuando se filtró el video íntimo de su exesposo, el comentarista y exjudador de futbol, Luis Roberto Alves Zague.

Durante unta transmisión del programa de Univisión, Netas Divinas, Paola reconoció que después de la “humillación masiva” que enfrentó por el video, ahora es inmune a al ridículo, tema central del programa, y aseguró que ya no le importan las burlas.

“La verdad es que pues sí después de que, digamos, involuntariamente y colateralmente, pero que estuve expuesta a un ridículo, no sólo a un ridículo, sino a una humillación masiva, ¿no?, como que tan brutal. Sí fue muy fuerte, pero ya quedé vacunada”, narró durante el espacio televisivo.

Paola Rojas habló sobre la "humillación masiva" que sufrió por el video de Zague

La conductora de televisión expresó que recibió críticas muy duras en su momento, y que lograron afectarla, Sin embargo, ahora los comentarios la tienen sin cuidado. “Ya, que se burlen de mí. Ya se burlaron tanto, ya me dijeron tanto, ya me (dando palmadas) tanto, que ya ahorita qué, ya ahorita me da igual”.

Además, Paola reconoció que a raíz de ese “ridículo” actualmente se atreve a hacer cosas que nunca antes pensó hacer: “La cosa es que antes nunca me hubiera atrevido a bailar en TikTok, a decir las cosas que digo aquí.”

“O sea sí es liberador, ya una vez que haces un ridículo monumental, después de que se burlaron tantos, sinceramente es como si vieras las cosas desde arriba y digo: ‘Ay ya, ¿qué me puede lastimar después de eso? Es como una vacuna, tengo anticuerpos en contra del ridículo que sea”, concluyó.

(Foto: @paolarojas, @natalia_tellez / Instagram)

A lo largo de estos últimos años, Paola ha contado su desafortunada experiencia con el video que le costó su matrimonio con el exfutbolista en distintas ocasiones. Incluso, a finales del 2020, se pronunció sobre el caso de Gabriel Soto y el video que se publicó en redes sociales sin el consentimiento del actor.

Durante una emisión del noticiario Al aire, con Paola Rojas la conductora se pronunció en favor de Gabriel y pidió pensar en las hijas que el actor procreó con Geraldine Bazán, de 11 y 6 años de edad respectivamente.

“Ojalá no se les olvide que tiene hijas... tiene muy dolorosas consecuencias”, expresó en referencia a lo que ella vivió en carne propia en el 2018.

Zague y su esposa Paola Rojas durante los tiempos felices

Fue en ese año cuando se viralizó un video de contenido íntimo del exfutbolista Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic “Zague”, quien apareció frente a un espejo mostrando su cuerpo desnudo y pronunciando la palabra “impresionanti”, en referencia a los genitales.

En el momento, el también comentarista deportivo no ahondó en detalles. Sin embargo, se especuló que el video supuestamente había sido enviado a una conductora de televisión a la que supuestamente pretendía cortejar, a pesar de su matrimonio.

Por su parte, Paola prefirió mantener el tema lejos de los reflectores, sin embargo, no se salvó de los comentarios y feroces críticas que suscitaron en redes sociales por el “descuido” de su esposo. Tiempo después decidió dar por terminado su matrimonio de dos años.

Al respecto, Paola admitió años después: “Tuve una etapa muy difícil, personalmente fue de verdad muy complicada y yo estaba, además, como muy enfocada en que mis hijos estuvieran bien", durante una transmisión de "Netas Divinas"

Al respecto, Paola admitió años después: “Tuve una etapa muy difícil, personalmente fue de verdad muy complicada y yo estaba, además, como muy enfocada en que mis hijos estuvieran bien (...) No era momento todavía de comunicarles ciertas cosas y como que guardaba todo el tiempo la compostura y la fuerza para ellos y para que no me vieran mal, ni tantito, fue un esfuerzo agotador y, además, ¿qué creen?, fue un esfuerzo inútil”, expresó durante una emisión de Netas Divinas.

SEGUIR LEYENDO: