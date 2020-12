Paola Rojas, ex esposa de Zague, habló sobre la difusión del video íntimo de Gabriel Soto: “Tiene muy dolorosas consecuencias”

La periodista se vio envuelta en un escándalo similar hace dos años, cuando se filtó un video íntimo de su entonces marido

La viralización de un video íntimo de Gabriel Soto ha dividido las opiniones. Si bien hay muchos que continúan compartiendo este contenido, hay otros más, entre ellos la periodista Paola Rojas, quien ha alzado la voz para pedir que se piense en las hijas del actor de Televisa y olvidar el escándalo, uno muy similar al que ella vivió hace dos años y que desenbocó en su divorcio con el ex futbolista, Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic “Zague”.

El pasado fin de semana comenzó a circular un video privado de Gabriel Soto y en cuestión de horas se viralizó en las redes sociales. El actor aceptó la veracidad del mismo y aseguró que es una violación a su intimidad.

Frente al escándalo, Irina Baeva refrendó el apoyo a su pareja y recordó que esto afecta en mayor medida a las hijas que Soto tuvo con Geraldine Bazán.

Paola Rojas esta mañana se pronunció a favor del protagonista de Soltero con hijas y sus decendientes, pero haciendo un guiño a lo que ella misma vivió después de que Zague, su ex pareja, compartiera un video mostrando sus partes íntimas.

Gabriel Soto habla del video íntimo que se filtró a las redes sociales

La conductora pidió pensar en las hijas de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, de 11 y 6 años respectivamente, quienes con el tiempo conocerán los detalles de esta filtración.

“Ojalá no se les olvide que tiene hijas... tiene muy dolorosas consecuencias”, afirmó la presentadora de Al aire, con Paola Rojas.

Y es que aunque la conductora es muy hermética con su vida privada, pero sí ha revelado algunos detalles del escándalo que vivió hace dos años al lado de su entonces marido, Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic “Zague”.

Fue en 2018 cuando se publicó un video íntimo del ex futbolista y ahora comentarista, quien apareció frente a un espejo mostrando su cuerpo y pronunciando la palabra “impresionanti”, que hacía referencia a su miembro sexual.

Dicho material se viralizó inmediatamente y generó numerosos memes o burlas ante el bochornoso momento que el ex futbolista protagonizó.

El comentarista deportivo no ahondó en los detalles, sin embargo en aquella época se especuló que el video habría sido enviado a una conductora de televisión a la que presuntamente pretendía cortejar, a pesar de que se encontraba casado con Paola Rojas.

Zague y su esposa Paola Rojas durante los tiempos felices

La periodista de Televisa prefirió alejarse de los reflectores y tiempo después decidió dar por terminado el matrimonio de años, siendo que ella también fue víctima del escarnio en las redes sociales por el “resbalón” de su esposo.

Hace unos meses rompió el silencio en el programa que conduce al lado de Natalia Téllez, Daniela Magún y Consuelo Duval, a quienes comentó que su prioridad siempre fue la integridad y respeto de los dos hijos que procreó con Zague, aunque todos sus intentos siempre le fueron inútiles.

“Tuve una etapa muy difícil, personalmente fue de verdad muy complicada y yo estaba, además, como muy enfocada en que mis hijos estuvieran bien (...) No era momento todavía de comunicarles ciertas cosas y como que guardaba todo el tiempo la compostura y la fuerza para ellos y para que no me vieran mal, ni tantito, fue un esfuerzo agotador y, además, ¿qué creen?, fue un esfuerzo inútil”, comentó en Netas Divinas.

Zague reconoció recientemente que su video fue extraído de sus pertenencias personales y que su publicación fue un parteaguas en su vida íntima, por lo que además fue el causante de su divorcio con la presentadora.

“En la vida nadie es perfecto. Yo soy católico y el único perfecto es Dios. Todos nos podemos equivocar. Vino infelizmente ese hackeo, esa conspiración, un complot que trataron de hacer para sacar provecho de algo”, expresó.

