Las cuatro promesas de campaña más inauditas a una semana de las elecciones 2021

Carlos Augusto González, candidato a la presidencia municipal de Reynosa Tamaulipas, por el Partido Verde, dijo que de ganar, ofrecería un concierto gratuito con la emblemática banda de rock Metállica.

Estamos a escasos días de que se lleven a cabo las elecciones más grandes de la historia de México, con más de 21 mil cargos públicos en disputa, entre diputaciones, presidencias municipales, alcaldías y gubernaturas. Esto provoca que los candidatos que buscan triunfar para ganar algún cargo público hagan propuestas a los ciudadanos que a veces llegan a parecer exageradas y hasta ridículas, o actuar de manera muy llamativa con la intención de conseguir simpatizarles tener su voto.

Tal es el caso de Rocío Pino, una ciudadana que busca una diputación en Sonora. Pino es conocida como La Grosera, y es famosa por ser una influencer que tiene un perfil en Only Fans, una plataforma de pago en la que quienes abren un perfil comparten contenido de exclusivo con desnudos para sus suscriptores.

Una de las propuestas polémicas, por la que ganó popularidad en el país La Grosera, fue que, de llegar al cargo público que busca, ofrecerá a las mujeres cirugías para aumentar el tamaño de sus senos, de manera gratuita en todos los hospitales públicos.

Pino es candidata del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), y ha causado una enorme cantidad de reacciones positivas y negativas a su persona por sus polémicas propuestas. Según la candidata, operar los senos de las mujeres para aumentarlos las haría más felices, empoderadas y seguras. En la propuesta también incluye a la comunidad gay, por equidad de género. Otra de sus propuestas es que se van a reconstruir los senos de mujeres que hayan sufrido cáncer de mama.

"La Grosera" dijo que, en caso de ganar la diputación por la que pelea, habrá operaciones gratuitas de senos para mujeres en todos los hospitales.

Pero Rocío Pino no es la única candidata a algún cargo público que ha causado polémica por sus propuestas o forma de ser en campaña.

Un nuevo estadio para el Cruz Azul en... ¿Ecatepec?

Otro de los políticos que buscan un cargo público y que ha causado polémica con sus propuestas, es Israel Torres, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Ecatepec. Este incluyó, entre sus propuestas, la posibilidad de que el equipo de fútbol, Cruz Azul, cuente con un lugar en el municipio que busca gobernar para construir un nuevo estadio.

Apenas el pasado 16 de mayo, Torres posteó en su cuenta de Twitter la propuesta. En la publicación de la red social se le ve con una playera del equipo de fútbol. Aseguró que, como candidato, propone ofrecer todas las facilidades para que el Cruz Azul construya un nuevo estadio en el municipio mexiquense.

Israel Torres, candidato a la presidencia municipal de Ecatepec, dijo que, de ganar, ofrecería un espacio para que se construya un nuevo estadio para el equipo de fútbol Cruz Azul. (Foto: Facebook@IsraelTorresPaginaOficial)

Concierto gratuito de Metallica en la frontera

Carlos Augusto González es candidato a la presidencia municipal de Reynosa Tamaulipas, por el Partido Verde. El candidato ha prometido que, en caso de ganar la elección, ofrecería un concierto totalmente gratuito para ver a la banda de rock estadounidense Metallica.

“La lana es de nosotros y tenemos que invertirla; y me atrevo a decirlo, escúchenlo bien: si llegamos a la presidencia vamos a traer a Metallica gratis a Reynosa”, afirmó durante un concierto que organizó en abril pasado en un restaurante de la ciudad fronteriza.

Según StubHub Magazine, la banda conocida mundialmente por éxitos como “Enter Sandman”, “One”, “All Justice for All”, “Master of Puppets” y “Seek and Destroy”, cobraba en 2019 un total de 3.72 millones de dólares por concierto.

Libros de texto gratuitos exclusivos para Nuevo León

Samuel García apareció en un video musical, cantando su canción de campaña Ponte Nuevo, Ponte León, al lado de cantantes de rock.

El polémico candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, también causó polémica en fechas recientes. Esto tras exigir al gobierno de la República que se destinara al estado norteño libros de texto acordes a la cultura de la entidad, y no los que manda a Chiapas, esto, según él, con la intención de inculcar en los emprendedores la cultura del trabajo, del esfuerzo, y del doble idioma. “¿Por qué me atas al centro si aquí somos mejores?”, dijo el candidato de Movimiento Ciudadano.

Otra polémica que desató en fechas recientes, fue que sacó un video musical con la canción de su campaña “Ponte Nuevo, Ponte León”, acompañado de músicos dedicados al rock, como Pato Machete o la banda Genitallica.

