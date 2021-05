El último video de Alma Rosa Barragán en el que reveló su ubicación: “Si gustan acompañarme vengan para que escuchen mis propuestas”

Una hora antes de ser asesinada, la candidata por el partido Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, Alma Rosa Barragán Santiago, invitó a los pobladores de la región a unirse a su acto de campaña y dio algunos detalles del lugar donde se encontraba.

“Hola, cómo están. Estoy aquí en La Manguita con la Pedro Guzmán, si gustan acompañarme vengan para que escuchen mis propuestas, vengan para convivir un momento. Juntos los hacemos mejor, muchas gracias”, dijo la candidata en un video que publicó en su página de Facebook a las 17:50 horas, minutos antes de que sujetos armados a bordo de dos vehículos y varias motocicletas llegaran hasta ese sitio para asesinarla.

Ese mismo día, horas antes de que llegara al mitin donde perdió la vida, Alma Barragán presumió en la misma red social que ya sumaba más de 6,000 simpatizantes: “Buenas tardes, ¡Hoy es un día especial! Les quiero agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo y confianza, ya somos 6,000 ciudadanos que queremos un cambio”.

Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, fue asesinada a tiros mientras recorría el municipio de Guanajuato (Foto: Cortesía / MC)

En otro video que circula en las redes sociales, Barragán aseguró que no le tenía miedo a las amenazas e intimidaciones recibidas, como una denuncia anónima en su contra por lavado de dinero, la cual, aseguró, era completamente falsa.

“Vamos muy bien, tan bien que ya comenzó la guerra sucia en mi contra. Ya empezaron a atacarme con difamaciones. Hoy me enteré que tengo una denuncia anónima, por lavado de dinero, la cual es totalmente falsa y sin fundamentos. La afrontaré y saldré fortalecida. No tengo miedo, no me intimidan, me fortalece porque esto me corrobora que vamos en el camino correcto”, indicó Barragán.

Los partidos políticos señalados por presuntamente orquestar una campaña de desprestigio en su contra fueron el PAN y el PRD, instituciones que unieron sus fuerzas para mantener su gobierno en el municipio, mantenido desde hace 12 años.

“Hoy Moroleón está perdido en la vieja política, más de 12 años de la misma gente gobernado y robándole a nuestro municipio. Estos son los que hoy me difaman porque tienen miedo de perder su mina de oro. Hoy el PAN no sale de las viejas tácticas de desprestigio al contrincante sin fundamentos, apoyado desde el municipio. Esta guerra sucia el del perredista que hoy acaparó al PAN y dejó al PAN sin panistas”, sentenció.

Vista hoy del vehículo en que fue asesinada la candidata a la presidencia municipal por el partido Movimiento Ciudadano (MC) Alma Rosa Barragán, en Moroleón, estado de Guanajuato (México). EFE/Stringer

El cuerpo de Alma Barragán quedó junto a su camioneta, donde al parecer intentó resguardarse de las balas. La candidata murió en el lugar y otras dos personas resultaron heridas.

Posteriormente se trasladaron al sitio agentes estatales de investigación, peritos y personal del Ministerio Público para hacer las primeras averiguaciones. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato, por su parte, abrió una investigación para aclarar las causas del homicidio.

Este asesinato ocurrió a 12 días del homicidio de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano por la presidencia municipal de Cajeme, Sonora, quien también se encontraba en un evento político y grabó un último video 24 horas antes de ser asesinado.

“Soy Abel Murrieta y quiero decirles que Cajeme va a dejar de tener miedo. Vamos a recuperar el tiempo perdido. Va en serio contra la inseguridad y la impunidad. Ya basta que los malandros sean los dueños de nuestras calles. Va en serio.

Basta que las drogas nos roben a nuestros jóvenes y destruyan a nuestras familias. Soy un hombre de ley y voy a poner orden. A mí no me tiembla la mano. Yo no tengo miedo. A mí nadie me va a corromper. Va enserio”, fueron las últimas palabras que emitió como parte de su campaña.

Un sicario le disparó al menos diez veces. El candidato de 57 años quedó sobre la banqueta frente a sus colaboradores. Minutos después fue trasladado a un hospital privado donde confirmaron su muerte.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este miércoles el asesinato la víspera de Alma Rosa Barragán Santiago

“Es muy lamentable lo de ayer. Nuestro pésame a los familiares. Es una situación lamentable porque se da en medio del proceso electoral”, expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

“Estamos en vísperas de las elecciones. Es gente que quiere generar inestabilidad. Sin duda es delincuencia organizada”, agregó.

Barragán es la tercera candidata asesinada en este proceso electoral en Guanajuato, estado que desde 2018 concentra la mayor cantidad de homicidios cometidos en México.

La primera víctima fue Juan Antonio Acosta Cano, quien era precandidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Juventino Rosas y fue asesinado el 12 de enero mientras se ejercitaba en las calles de dicho municipio.

Posteriormente, Alejandro Galicia Juárez, candidato a regidor por el PRD en el municipio de Apaseo El Grande, murió en un ataque a balazos, en el cual también quedó herido el delegado municipal del partido, Juan Ignacio de la Cruz.

La campaña electoral en México está marcada por una fuerte violencia con al menos 88 políticos asesinados, 34 de los cuales eran aspirantes o candidatos, según la consultora Etellekt.

En medio de este clima violento, México celebrará el 6 de junio su jornada electoral para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos, en lo que se consideran las elecciones más grandes del país.

