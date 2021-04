Así se burló Chumel Torres del candidato que prometió concierto de Metallica si gana elecciones

Foto: Cuartoscuro

Luego de que el video de un candidato del Partido Verde Ecologista a la presidencia municipal de Reynosa se hiciera viral por su interesante propuesta, varios usuarios reaccionaron con memes y burlas, en donde se destacó al creador de contenido, Chumel Torres.

Este 20 de abril, el video de Carlos Augusto González, candidato a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas, se volvió viral por prometer llevar a la banda de rock estadounidense Metallica a la demarcación en un concierto gratuito si ganaba las elecciones.

En el video, el candidato por el Verde Ecologista aseguró que “la lana es de nosotros, tenemos que invertirla y me atrevo a decirlo, escuchenlo bien, si llegamos a la presidencia vamos a traer a Metallica gratis a Reynosa. Ya basta, de que nuestra lana se la chingu*n en cualquier cosa”.

El conductor de El Pulso de la República, no dejó pasar su oportunidad (Foto: Twitter / @ChumelTorres)

“Rompiendo esquemas, deshaciendo viejos paradigmas; con energía, empuje, y todo al ritmo de Rock and Roll, fue como los candidatos del verde alzaron la voz, levantaron su puño al cielo, y gritaron: ¡Aquí estamos Reynosa, los escuchamos y también estamos hartos de los mismos y de lo mismo!”, escribió en su cuenta el partido Verde del estado.

La propuesta del candidato generó varias burlas entre los internautas, por lo que “Metallica” se volvió tendencia en Twitter.

El conductor de El Pulso de la República, no dejó pasar su oportunidad y compartió el video del candidato con el comentario: “Chumel, los candidatos no prometen pendej*das. No juzgues. Los candidatos”. El tuit cuenta con más de 6 mil “me gusta” y 1,115 retweets.

Varios de sus seguidores comentaron la publicación; un usuario aseguró que son promesas, y que “Mi bello gobernador @omarfayad nos trajo a @steveaoki”, y adjuntó una foto donde se encuentra el gobernador de Hidalgo junto al Dj Steve Aoki, sosteniendo un pastel con el logotipo del gobierno del estado.

Las burlas y comentarios positivos continuaron en la red social (Foto: Twitter / @FerhArquitecto)

Otro internauta comentó que “sí es una pende**da, pero igual avisen si gana, para que me salga una emergencia allá en Reynosa”, además, varios llegaron al acuerdo que “sin duda Metallica será una gran inversión en beneficio de los habitantes de Reynosa”.

Las burlas y comentarios positivos continuaron en la red social; el creador de contenido para la plataforma Spotify, Korno Espinosa, publicó que “sí se antoja un concierto gratis de Metallica en Reynosa”.

“En su bonita sección “Ah caray, eso sí me interesa” Carlos Augusto González, candidato a la presidencia municipal de #Reynosa, #Tamaulipas, por el #PVEM, prometió que en caso de ganar las elecciones traerá a #Metallica a la demarcación un concierto gratuito”, comentó la conductora Azucena Uresti.

Varios usuarios reaccionaron con memes (Foto: Twitter / @SrSimpsonMX)

Un usuario advirtió sobre las propuestas de campaña, asegurando que la siguiente será hacer al Cruz Azul campeón; “aguas con las promesas de campaña, ya prometieron traer a Metallica gratis, la siguiente será hacer al Cruz Azul campeón”, escribió.

“Cuando los de Reynosa se enteren cuánto les costaría traer a Metallica “gratis” se van a ir de hocico”, compartió un internauta.

¿Cuánto cobra Metallica por un concierto?

De acuerdo a la revista Robb Report, la agrupación estadounidense cobra más de 2 millones de dólares por concierto; según datos de StubHub Magazine, la banda cobró en 2019 3.72 millones de dólares, con un total de 48 conciertos a lo largo del año, una recaudación de 179 millones de dólares y más de un millón 742 mil entradas vendidas.

