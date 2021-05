Denise Dresser advirtió que Santa Lucía no podrá operar debido a baja calificación en seguridad aérea de México

Luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunciara que México fue rebajado de categoría 1 a 2 en el rubro de seguridad aérea, la politóloga Denise Dresser lanzó una advertencia al gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Según la egresada del Colegio de México (Colmex), si la administración federal no corrige dicha calificación, el aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) no podrá operar como terminal internacional, lo que se suma a los problemas preexistentes de planeación y opacidad, aseveró.

Rebaja a Calificación 2 para aviación significa que no podrá haber vuelos de Santa Lucía a Estados Unidos. Si no corrigen errores que produjeron degradación, no operará como aeropuerto intl. Eso se suma a problemas preexistentes de planeación/opacidad etc