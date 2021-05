A dos semanas de la tragedia, AMLO pidió perdón a las víctimas del colapso de la Línea 12

Video: Gobierno de México.

“Yo les pido perdón, todos los días”, dijo este martes en su habitual conferencia matutina el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en referencia a las víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. Este perdón se da, al menos de manera pública, dos semanas después de los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo.

“Y lamento mucho estas desgracias, y no como autoridad, sino como persona, yo deseo que nadie sufra”, agregó.

Además continuó diciendo que él desea que nadie pierda la vida, “creo que lo más sublime, lo más importante de todo es la vida, sea quien sea la persona y en las circunstancias que sean, merecen respeto y sus familiares merecen todo el afecto, todo el cariño, todo nuestro humanismo”.

Y entonces, AMLO resumió todo lo que quería expresar, señaló, en una frase: “nada humano me es ajeno”, reiterando, “desde luego que sí, ofrecemos disculpas, ofrecer perdón, no somos nosotros superiores, somos iguales, somos seres humanos... No le damos la espalda al dolor humano”, sostuvo.

Aunque ya para finalizar expresó una frase que, aunque dijo que no aplicaba del todo en la situación, no la dejó de pronunciar: “los animales también tienen sentimientos”.

Información en desarrollo