Con spot, Morena arremetió contra el INE: “Golpea la democracia”

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) compartió a través de sus redes sociales, un video en el que criticó duramente al Instituto Nacional Electoral (INE).

“Este 2021 el INE favorece otra vez a la mafia de la corrupción, quiere evitar que Morena tenga la mayoría en el congreso y que la cuarta transformación llegue a todo el país. Eliminaron algunas de nuestras candidaturas con el pretexto de no haber entregado informes de una precampaña que no existió. El INE golpea nuestra democracia quitando el derecho al pueblo a elegir quien quiere que lo represente”, externó el partido político.

Asimismo, Morena hizo un recuento de algunos hechos históricos donde según la agrupación política, el organismo electoral no fue transparente en sus movimientos. Y ahondó en el fraude electoral de 2006 hacia el actual regente del país.

“En el 2000, el entonces IFE ignoró los recursos ilícitos que recibieron los amigos de Fox para financiar su campaña. En 2006, el PAN con ayuda del PRI, nos robaron la presidencia. Uno de los artífices fue el cuñado de Calderón, Heriberto Zavala, director del software Hildebrando, con el que manipuló los resultados preliminares de la elección”, destacó el partido.

Andrés Manuel López Obrador, ha tenido varios roces con el INE durante su cargo como presidente de México, pues ha tachado en repetidas ocasiones al organismo electoral de estar en contra de su partido (Foto: Cortesía Morena)

Otros señalamientos fueron hacia Ciro Murayama, quien actualmente es el consejero del INE y se le tachó como “uno de los que quieren silenciar actualmente al presidente”.

Cabe recordar que el actual mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido varios roces con el INE durante su cargo como presidente de México, pues ha tachado en repetidas ocasiones al organismo electoral de estar en contra de su partido.

Tras quitarle la candidatura a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, y a Raúl Morón en Michoacán, ambos de Morena; Andrés Manuel se pronunció el pasado 14 de abril respecto a este suceso y reprobó la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la decisión emitida.

“Considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar, supuestamente, un gasto de precampaña, en un caso de 14 mil pesos para Michoacán y de 19 mil pesos para Guerrero, se les cancele su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación. Se me hace excesivo y antidemocrático.”, mencionó.

El mandatario calificó la resolución como “un acto de provocación” y arbitrario por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal ya que, agregó, “estos organismos vienen del antiguo régimen antidemocrático”.

Obrador dijo que no contemplaba la desaparición del instituto electoral, pero que sí se estaba planeando medidas para que fuera “imparcial”. (Foto: Presidencia de México)

“Tanto los consejeros del INE como los magistrados del Tribunal actuaron de manera antidemocrática y esto se explica porque estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen antidemocrático. (...) Un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional: es un acto de provocación y lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad.”, aseveró.

Aunado a lo anterior, a finales de abril, Obrador dijo que no contemplaba la desaparición del instituto electoral, pero que sí se estaba planeando medidas para que fuera “imparcial”.

“Bueno, descartada la desaparición del INE, porque se requiere un organismo para la organización de las elecciones, eso es imprescindible en cualquier país del mundo”, aseveró el mandatario mexicano.

Sin embargo, López Obrador dejó en claro que lo que sí “hay que buscar” con la reforma que está en analizando, es que sea un organismo recto.

