Al grito de justicia, familiares despidieron a Nancy Lezama, víctima del desplome del Metro en la Línea 12

Los familiares y amigos gritaban justicia (Foto: REUTERS/Toya Sarno Jordan)

Nancy Lezama salió el pasado lunes para con su hermana menor, Tania, y Enrique, su novio, pero al intentar regresar a su casa, una parte de la Línea 12 del metro colapsó. Mientras su hermana se encuentra en el hospital, ella falleció y el pasado jueves fue su entierro.

Bernarda Salgado, madre de las hermanas, se dividió en dos pues primero fue a visitar a su hija menor al hospital y después regresó al hogar en donde se daba el funeral de su hija, en la colonia Peña Alta, en la alcaldía Tláhuac.

“Estoy derrotada, no tengo fuerzas para seguir. Mi hija era muy joven, ella estaba estudiando la carrera de psicopedagogía, y pues ya casi se recibía, le faltaba un año”, expresó a los medios.

Familiares y amigos de Nancy ya estaban ahí, listos para dar el último adiós a la joven de 23 años que falleció el pasado lunes. El pasado 6 de mayo, pasadas las 14:00 horas el féretro de Nancy abandonó el hogar donde ella vivió y mientras los mariachis entonaban “Amor Eterno”, los asistentes le aplaudieron a Nancy.

Familiares y amigos se despidieron de Nancy por última vez (Foto: Cuartoscuro)

El ataúd se fue a bordo de una camioneta, mientras una peregrinación los seguía los vecinos de las calles en las que pasaban ya los esperaban afuera de sus casas. Ellos lanzaron pétalos de rosas al camino que el auto seguía.

Pero mientras el vehículo avanzaba, los gritos no eran solamente de tristeza, sino de indignación y enojo. “¡¿Qué queremos para Nancy?!”, gritaba una persona. “¡Justicia!”, respondían los demás al unísono.

Finalmente, al llegar al panteón Enrique, entre sollozos, se despidió con un beso en el féretro. Mientras que Bernarda arrojó una rosa y después abrazó a su esposo, Humberto Lezama, para que finalmente vieran por última vez a su hija.

Una cena que terminó en tragedia

La noche de este 3 de mayo, Nancy Lezama y su hermana Tania se despidieron de Enrique, antes de abordar el Metro de la Línea 12 con dirección hacia Tláhuac. Enrique las había invitado a cenar e incluso se había ofrecido acompañarlas de regreso a su casa, pero Nancy le dijo que no era necesario porque ya la acompañaba su hermana. Él les hizo caso, se despidió, y se fue por su cuenta. Minutos después ocurrió una tragedia que conmocionó al país entero.

Bernarda Salgado pide justicia para su hija mayor (Foto: Cuartoscuro)

“Mi Nancy, me dio mi último beso, fuimos a cenar y la fui a dejar al metro, al llegar a mi casa supe del accidente del metro y después de muchas horas de buscarla por hospitales, me enteré que había fallecido”, exclamó Enrique la mañana siguiente en las afueras de la Agencia 44 del Ministerio Público de Iztapalapa.

El rostro de Enrique lamentándose por la muerte de su novia afuera de la agencia del MP recorrió como pólvora las redes sociales. La cineasta Clara A. Hernández capturó el momento en el que lo invadió la tristeza, tras enterarse que su novia no había sobrevivido al fatídico accidente.

Por lo pronto, Tania sigue hospitalizada y su pronóstico no parece ser muy bueno, pues los médicos no le dan la esperanza de volver a caminar.

“Está estable y mal. Va a haber más cirugías, porque no quedaría con una y la rehabilitación es tardada. Ella no va a poder ahorita caminar, no se si vaya a poder caminar o no, pero por ahorita no. De hecho por tres meses, no se puede mover para nada”, expresó Bernarda a medios.

SEGUIR LEYENDO: