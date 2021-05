Los que perdimos: quiénes son las 25 víctimas de la tragedia en el Metro de la CDMX

(Foto: Infobae México)

El pasado 3 de mayo, pasajeros del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la Ciudad de México (CDMX) abordaron un tren de la Línea 12. Ninguno de ellos imaginaba que más adelante colapsaría la estructura que sostiene las vías y se convertirían en víctimas de un fatal accidente.

Desde ese momento y hasta pasadas varias horas del día siguiente, las autoridades contabilizaron 25 muertos y 79 heridos por el accidente. La gran mayoría de ellos volvían de un arduo día de trabajo, con la cotidiana intención de regresar a casa y encontrarse con sus familias. Estas son algunas de las historias de quienes perdieron la vida en el desplome de la “Línea Dorada”.

José Luis Hernández Díaz-60 años

José Luis Hernández Díaz, el primer nombrado de la lista, había terminado su día de trabajo en un taller ubicado en Ermita Iztapalapa y Calzada de la Viga. Para llegar a casa, tendría que tomar el metro y viajar cuatro estaciones hasta Tlaltenco, Tláhuac, donde lo esperaban su esposa y dos hijos.

Su hijo, Luis Adrían Hernández, contó a Expansión que su familia se enteró del colapso de la Línea 12 por las noticias, por lo que el retardo de su padre los preocupó. Tardaron tres horas en poder contactar a Locatel, donde les informaron que su padre se encontraba en el hospital. Había sido aplastado por los otros pasajeros en el accidente y “fue diagnosticado con trauma múltiple” que lo llevó a la muerte.

Juan Luis Díaz Galicia-39 años

Por lo general, Juan Luis Díaz Galicia de 39 años no utilizaba el metro de la CDMX para trasladarse. Era chofer de una empresa y pocas veces tomaba el transporte público. Sin embargo, el pasado 3 de mayo decidió abordar la Línea 12 para regresar con su familia en la colonia Tierra y Libertad de Tláhuac.

Entre la estación Olivos y Tezonco, el metro colapsó y Juan Luis murió por las heridas generadas en el accidente. “Fue un golpe bastante duro”, contó uno de sus familiares a El Heraldo de México.

Angélica Segura Osorio-44 años

Otra de las fatales víctimas del accidente fue Angélica Segura Osorio de 44 años de edad, quién diario viajaba en el metro para regresar a su casa, luego de trabajar todo el día en una zapatería ubicada en el centro de la capital.

Angélica regresaba aproximadamente a las 22:00 horas. Sus familiares trataron de contactarse sin éxito con ella y, según lo que explicaron a ADN40, la buscaron en cinco hospitales diferente hasta que les informaron que había fallecido. “Con mucho dolor les comunico que ya localizamos a mi prima, desgraciadamente sin vida”, escribió una de sus familiares.

Angélica Segura Osorio (Foto: FB/ Miriam Gutiérrez)

José Juan Galindo Soto- 34 años

Ese día José Juan y su esposa no tomaron el metro, tampoco tenían la intención de hacerlo. Ellos regresaban de visitar al dentista en un Ford Mondeo color vino. Transitaban por avenida Tláhuac cuando se desplomaron las vías del tren. La estructura los aplastó casi por completo.

En redes sociales, circulaba un video donde una policía se acerca a auxiliar a la mujer. Se trataba de Amelia Soto Hernández, esposa de José Juan, quien actualmente se encuentra afectada de un riñón y tiene coágulos en los pulmones, informó su hijo Efraín Juárez, a El Financiero.

El hijo de José Juan asegura que el policía en el lugar no hizo nada para ayudar a su padre: “Hay un video donde una persona que está grabando le dice a un policía ‘mira, mira, ahí en el carro rojo se está moviendo alguien, hay un muchacho que está sacando la mano’, pero el policía no hace nada por auxiliarlo”, contó para luego asegurar que no descarta la idea de tomar acciones legales en contra del agente.

Accidente metro ciudad de México 3

Mario Alberto Bautista Sánchez-25 años

Como todos los días, Mario salió de su trabajo en Polanco y se dirigió a la estación Nopalera de la Línea 12 cuando ocurrió el accidente. Uno de sus familiares, José María Bautista Vázquez., contó a Milenio que el joven utilizaba la línea para evitar la delincuencia, a pesar de que se sabía que la estructura no estaba en las mejores condiciones.

El pasado 1 de mayo, Mario Alberto cumplió 25 años, celebró su fiesta en familia y los días siguientes fue a trabajar con normalidad. El día del accidente solo él viajó en el metro, su padre descansaba y lo esperaba en casa por la noche.

Mario Alberto Bautista Sánchez (Foto: FB/Jessi Ávila)

Immer del Águila Pineda-29 años

A sus 29 años, Immer era un Guía Mayor de Los Conquistadores, una organización mundial, patrocinada y dirigida por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este espacio dio a conocer su muerte en el fatal accidente del pasado 3 mayo. “Nos veremos junto al río, confiamos en las promesas de Dios”, se despidieron.

Immer del Águila Pineda (Foto: FB/Vecinos Mixquic (MexicoCity))

Miguel Ángel Vázquez Castellanos-24años

Miguel Ángel fue uno de los desaparecidos iniciales del accidente, viajaba con otra persona cuando colapsaron las vías. Sus familiares lo buscaban en el Hospital de Xoco, pues lograron identificar a su acompañante, pero no a él. Alejandro Silverio García dijo a Telediario que las autoridades no les permitían pasar a identificar a su amigo, a pesar de que varios hospitales habían negado que el joven de 24 años se encontrara en sus instalaciones.

Luego de una larga búsqueda, los familiares de Miguel Ángel anunciaron en redes sociales que murió por el accidente de la Línea 12.

Miguel Ángel Vázquez Castellanos (Foto: FB/ Tláhuac Denunciómetro)

Christian López Santiago-41 años

La casa de Christian López Santiago se encontraba en Valle de Chalco y hacia allá se dirigía el pasado 3 de mayo. A sus 41 años, salía todos los días a trabajar en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y se trasladaba en el metro hasta su domicilio por las noches.

“Mi tío vive hasta Chalco y es su transbordo para ir al trabajo”, contó un familiar de Christian a Milenio, poco antes de que fuera declarado muerto.

Christian López Santiago (Foto: Facebook/ Lety Arias)

Jesús Baños García-28 años

La tragedia de la Línea 12 alcanzó también a los antorchistas con la muerte de Jesús Baños García, hijo de Lidia García, integrante del Movimiento Antorchista. El joven de 28 años trabajaba en una fábrica cerca de la estación Periférico Oriente, aunque todos los días salía de trabajar a la misma hora. El pasado 3 de mayo demoró un poco más en irse a su domicilio en la estación Olivos.

Jesús no logró sobrevivir a las heridas del accidente. Su esposa contó a Telediario que tuvo un trauma en el tórax y fractura en la pelvis, que le provocaron la muerte alrededor de las 2:00 horas de la madrugada.

Lorenzo Islas Cruz-60 años

El 3 de mayo, Lorenzo se puso una camisa azul fuerte, un pantalón negro y una chamarra roja. Salió de su casa rumbo a la fabrica para comenzar su turno a las 14:00 horas y terminarlo alrededor de las 22:00 horas. De acuerdo con Animal Político, el hombre de 60 años transbordaba siempre en Atlalilco para tomar toda la Línea 12 hasta Tláhuac y, además, subirse a una combi que lo llevara a su casa en Valle de Chalco.

Sin embargo, no llegó con su familia. El vagón en el que venía se desmoronó junto con la estructura del STC.

Lorenzo Islas Cruz (Foto: Twitter/@SGarciaSoto)





Brandon Giovanni Hernández Tapia-13 años

“Alto, ojos grandes, boca delgada y blanco”, así era Giovanni según su madre Marisol Tapia, quien lo buscaba desesperadamente tras el accidente. “Estaba en periférico y no lo encuentro por ningún lado, en ninguna ambulancia. Venía en el metro, no lo encuentro”, gritaba la madre en un video que circulaba en redes.

El menor viajaba con su padrastro, Rigoberto Quiroz García, y había hablado con su esposa minutos antes. “Cinco minutos antes [de incidente] hablé con ellos, estaban en periférico. En lo que prendí la tele ya había sucedido la tragedia, me vine en cuanto lo vi. Marqué pero ninguno de los dos me contesta. No me dan informes, aquí solo te dicen: ‘haste para atrás’, pero necesito saber de mi hijo. Ya mandé gente a buscar y no está en la lista de lesionados, iban a buscar en la lista de cadáveres que tenían”, narró Marisol.

Fue hasta varias horas más tarde que lograron localizar al menor sin vida, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX)

Brandon Giovanni Hernández Tapia (Fotos: Facebook)

Alejandro Mendoza Vega-53 años

A Alejandro solo le faltaban siete kilómetros para llegar a su domicilio, más o menos cinco estaciones de la Línea 12 del metro. Sus familiares lo buscaban en redes sociales, pues regresaba del trabajo en dirección a su domicilio en la colonia La Asunción, Tláhuac.

El hombre de 53 años no llegó con sus familiares, quedó atrapado en el colapso del metro. Su familia se despidió de él en redes sociales. “De verdad te voy a extrañar demasiado. Gracias por todo. Te amo papá. Y como siempre decías !!!QUÉ VIVA EL ROCK AND ROOLL!!!”, escribió uno de sus hijos.

Alejandro Mendoza Vega (Foto: Twitter/@feergaalicia)

Sergio Valentín Rodríguez-61 años

Sergio Valentín Rodríguez, un hombre de 61 años de edad, regresaba de su trabajo como limpiador de baños públicos en la estación Tezonco, cuando ocurrió el accidente. Tenía cuatro días de haber empezado a trabajar y su esposa lo esperaba en casa.

Eran 15 minutos de trayecto sin contar los retrasos en la Línea, contó la mujer a La Lista, pero él no llegó. Sus hijos le llamaron para asegurarse que su papá se encontraba bien, pero a partir de entonces comenzó una oda de angustia hasta la noticia del fallecimiento.

Sergio Valentín Rodríguez (Foto: Twitter/@erodagungblld)

Santos Reyes Pérez-31 años

Alrededor de 22:25 horas del 3 de mayo, Santos Reyes Pérez, un albañil de 31 años, le escribió a su familia que iba de regreso a casa y se encontraba en la estación Periférico Oriente de la Línea 12 del metro. Después de eso no hubo más contacto. Al día siguiente su familia lo buscaba entre los heridos del accidente. Imaginaban lo peor. Su cuñado dijo a la periodista Dalila Escobar que “en el momento del accidente le marcamos, entraba la llamada, timbraba pero él ya no contestaba”.

Santos Reyes Pérez (Foto: FB/Jessie Jazmin)

Nancy Ledezma Salgado-23 años

Nancy y Tania son hermanas. Ambas fueron a cenar con Enrique, novio de Nancy, al Parque Las Antenas de Iztapalapa y él las acompañó al metro para que regresaran a su casa. Debían subir en la estación Periférico Oriente y viajar varios kilómetros hasta su familia, pero eso no sucedió. La estructura del metro colapsó y ambas resultaron fuertemente lesionadas.

Sus familiares no las localizaban, por lo que comenzaron una búsqueda en redes sociales. Finalmente, dieron con el paradero de Nancy en el Hospital Xoco de Coyoacán. Tania de 15 años sobrevivió al accidente, pero a causa de una hemorragia interna y fractura de columna, Nancy perdió la vida.

Nancy Ledezma Salgado (Foto: Facebook / @TlahuacDenunciometr0)

Ismael Salazar Juárez- 49 años

Como otros pasajeros, Ismael terminó su jornada laboral del 3 de mayo y tomó el metro de la CDMX para regresar a su casa. Era un gran aficionado del equipo de futbol mexicano Cruz Azul y constantemente los apoyaba en público.

Luego de horas de búsqueda tras el accidente, su hija escribió en redes: “Mi papito ya está en el cielo. 49 años siendo el hombre perfecto”. La noticia llegó al equipo mexicano quien lamentó el fallecimiento en sus redes sociales. “Este triunfo va para ti, Ismael, y para todos lo que están pasando un momento difícil”, escribieron.

Ismael Salazar Juárez (Foto: FB/ Daniela Rubí Ríos)

Miguel Ángel Espinosa -41 años

Los familiares de Miguel Ángel Espinosa Flores lo buscaron por varias horas, luego de que abordara el metro en la estación Periférico Oriente a las 22:00 horas. Había salido de trabajar y se dirigía a su domicilio. Aunque sus compañeros compartieron las imágenes del momento en que Miguel Ángel salió del trabajo horas después confirmaron que murió en el accidente.

Miguel Ángel Espinosa (Foto: FB/ Karla Olmos)

Además de ellos, otras personas que fallecieron en el lugar fueron:

Liliana López García-37 años

Liliana López García (Foto: FB/ Zuri Stephanie López)

Evaristo Lucas Santiago-56 años

Carlos Emanuel Pineda Bernal-38 años

(Foto: Facebook)

Gabriela Ramírez Medina- 31 años

Melitón Vázquez López-46 años

Melitón Vázquez López (Foto: FB/ Vecino Mixquic (MexicoCity))

Idelfonso Barrios Castañeda-47 años

Gildardo Rodríguez Galicia-53 años

(Foto: FB/Barrio Xaltocan)

René Jorge García Méndez-71 años

René José García Méndez (Foto: Ami Hernández)

Los familiares buscaron desesperadamente a sus seres queridos y pedían ayuda en redes sociales el día del accidente. Tuvieron que vivir horas de angustia por la falta de información que había, para poco después confirmar cada una de las 25 muertes.

Aunque el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha declarado tres días de luto, los familiares continúan exigiendo justicia, una justicia que el gobierno que ignoró las denuncias de deterioro en la estructura les debe desde hoy.

