“Mataron a mi hijo”: Brandon Giovanni, el rostro inocente de la tragedia de la Línea 12 del Metro de CDMX

“Mataron a mi hijo, que el karma se los cobre donde más les duele”: fueron las palabras de Marisol al enterarse de la muerte de su hijo Brandon Giovanni, de 13 años, la inocente víctima que es la cara más representativa de la tragedia del Metro de la Línea 12 que colapsó la noche del lunes 4 de mayo.

Las palabras de la madre de familia guardan un profundo dolor por que ella no considera que fue un “accidente”, su hijo tenía toda una vida por delante.

Pasó una agonía indescriptible durante más de 18 horas desde que ocurrió el trágico hecho, sin dormir y con el alma en un hilo, Marisol y su madre (abuela del menor) estuvieron horas en el lugar del accidente, además peregrinaron en todos los hospitales donde llevaron a los enfermos, nadie les daba informes; por teléfono les dieron una falsa esperanza de que lo estaban operando en uno de ellos pero cuando acudieron no fue así.

Desde que acabaron de sacar a todos los fallecidos del lugar, pocas horas después en la madrugada del martes, ya los tenían contabilizados, ella preguntó si su hijo no estaba ahí pero le aseguraron tajantemente que no, que no había ningún niño entre los cuerpos, por eso ella estaba segura y guardaba la esperanza de que estaba vivo.

Ella sabía que su hijo y su pareja venían en ese tren siniestrado, ya que poco después de las 22 horas le llamó a Brandon Giovanni, él contestó y le dijo que pronto se verían, faltaban cinco minutos para que llegara a la estación donde se bajaría, cercana a su casa y cenaría con su madre, pero no llegaron.

Él viajaba con su padrastro cuando ocurrió el desplome de los dos vagones que cayeron tras la caída de la trabe, el hombre fue rescatado con vida y llevado a un hospital, pero del menor no se sabía nada.

“Cinco minutos antes [de incidente] hablé con ellos, estaban en periférico. En lo que prendí la tele ya había sucedido la tragedia, me vine en cuanto lo vi. Marqué pero ninguno de los dos me contesta. No me dan informes, aquí solo te dicen: ‘haste para atrás’, pero necesito saber de mi hijo. Ya mandé gente a buscar y no está en la lista de lesionados, iban a buscar en la lista de cadáveres que tenían”, narró Marisol, junto con su madre a su lado.

Algunas horas más tarde, las mujeres lograron localizar a Rigoberto, padrastro de Brandon Giovanni, se encuentra internado en el Hospital Balbuena y está grave.

La información que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) había emitido hasta las 19:00 horas, fue que el menor estaba desaparecido. Incluso activaron una Alerta Amber para dar con el paradero de este.

“FGJCDMX aplica protocolos de búsqueda para localizar a una persona menor de edad, desaparecida tras hechos en la Línea 12 del Metro derivado de una denuncia ciudadana, aplica todos los protocolos de búsqueda para la localización de una persona menor de edad, de la que se desconoce su paradero desde la noche de ayer lunes, y que posiblemente viajaba en un convoy de la Línea 12 del @MetroCDMX”, tuiteó la dependencia.

Cerca de las 20:00 horas, el Locatel y el Gobierno de la Ciudad de México, actualizaron la lista de las personas fallecidas y en esta ya aparecía el pequeño Giovanni. Según reportes, la madre ya estaba enterada de lo sucedido.

“La #FGJCDMX lamenta informar que el menor de edad Brandon Giovanny, reportado como desaparecido, fue identificado por familiares en IZP-6, fallecido por los hechos ocurridos en la línea 12 del @MetroCDMX”, confirmó minutos más tardes la cuenta de Twitter de la fiscalía capitalina.

La odisea de Marisol Tapia comenzó el pasado lunes por la noche, cuando colgó el teléfono tras haber hablado con Rigoberto, padre del adolescente, quien le comentó que ya estaba a punto de bajar del metro. Momentos después, prendió el televisor y escuchó lo que sucedió con el STC. De acuerdo con los primeros videos que comenzaron a circular en línea, en cuanto se enteró del accidente, se trasladó desde la colonia Zapotitla, hasta la parada del metro Olivos.

“Estaba en periférico y no lo encuentro por ningún lado, en ninguna ambulancia. Venía en el metro, no lo encuentro. [Se llama] Brandon Giovanni Hernández Tapia, es alto, ojos grandes, boca delgada, blanco”, narró en una grabación que poco a poco se comenzó a viralizar.

Pasaron las horas y cerca de la 01:00 de la madrugada, la mujer aún seguía buscando a sus familiares. En un video grabado por varios medios, las autoridades no le habían dado respuesta alguna sobre el paradero de su esposo e hijo, por lo que comenzó a mostrar desesperación.

Incluso se le acercaron políticos panistas para ofrecerle denunciar a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y a otros funcionarios por la presunta falla estructural que derivó en la muerte de 25 personas y más de 70 heridas, pero la abuela indignada, cansada y dolida les gritó que lo que necesitaba era que le dijeran donde estaba Giovanni.

“Levanté el acta para su búsqueda y sí lo encontré, pero muerto, ya no va a regresar a casa, teníamos planes para el 10 de mayo, era mi todo, nada me lo va a regresar”, dijo Marisol que ahora prepara el funeral de su hijo a quien enterrará con los objetos que más le gustaban y tal vez ponga rap porque era la música que Brandon Giovanni adoraba.

