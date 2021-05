Propuestas y no promesas: así inició Víctor Hugo Arteaga su campaña a diputado local en Veracruz

Arteaga reveló la corrupción de distintos gobiernos locales en Veracruz en su faceta como periodista (Foto: Cortesía)

Víctor Hugo Arteaga, candidato a diputado local en el Distrito X de Xalapa urbano, en el estado de Veracruz, por Redes Sociales Progresistas (RSP), invitó a todos los candidatos a elección popular en el estado de Veracruz a que hagan campañas de propuestas y no no las mismas promesas de cada periodo electoral para evitar el ausentismo a las urnas el próximo 6 de junio.

El candidato, ganador del Premio Nacional de Periodismo en 2016, inició su campaña este martes con su programa en redes sociales Diálogos Progresistas, en el que incluso tuvo un invitado de Movimiento Ciudadano (MC).

Yo invito a todos los que tienen oportunidad de participar por un cargo de elección popular a que hagan campañas con propuestas, no las mismas promesas de cada tres años, pues sólo así evitaremos el ausentismo a las urnas el día de la elección

Arteaga dijo que quienes ya tuvieron la oportunidad de estar en un cargo de representación popular y no hicieron nada, están descalificados por la gente en las calles. “Hoy no tienen nada qué hacer para pedir el voto a la ciudadanía, con qué cara regresan”, expresó.

El próximo 6 de junio, México elegirá unos 21,000 puestos locales a lo largo de la República (Foto: Cuartoscuro)

“Y lo tienen qué hacer a la sombre de un buen hombre, que quiere ser alcalde y que no ve que en compañía de legisladores que no dieron resultados, sólo le restan votos”, consideró el candidato a la diputación local.

El abanderado de RSP agregó que la sociedad ya no cree en los políticos y es la misma sociedad la que exige un Congreso Ciudadano que los represente. “Yo no soy político ni quiero serlo, yo ya demostré que he combatido la corrupción desde mi trinchera como periodista, ahora como diputado mi compromiso es combatirla desde adentro”, puntualizó.

En ese sentido, Arteaga manifestó que desde el primer día como diputado realizará una auditoría forense para que se solventen los 500 millones de pesos que detectó como faltantes la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Sobre su campaña durante estos 28 días, dejó en claro que lejos de desperdiciar recursos que tanta falta hacen en los hogares, ahora las redes sociales y los medios de comunicación jugarán un papel determinante para que la gente se entere de sus propuestas, aunado al poder caminar a ras de piso para escuchar a los ciudadanos xalapeños.

Arteaga busca una diputación local en Xalapa de la mano de Redes Sociales Progresistas (Foto: Cortesía)

“En estos comicios que hoy inician, voy a demostrar que con una significativa cercanía social, seremos la sorpresa y sin duda la mejor opción para Xalapa y su gente”, subrayó. Víctor Hugo Arteaga pidió a los xalapeños reflexionar bien su sufragio a las mejores propuestas de trabajo honesto y sensibles a las necesidades de la gente.

“Mis compromisos son muy puntuales para trabajar en temas como la corrupción, la falta de agua, la falta de salud, de seguridad y también de empleo y, son de lo que más adolecemos la sociedad entera, no sólo en Xalapa, sino también en Veracruz y todo México, producto de malos legisladores y malos gobiernos”, recalcó el candidato de Redes Sociales Progresistas.

El también periodista, formado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y definido como progresista en su pensamiento plural y humanista, de acuerdo a su formación cristiana y evangélica, enfatizó que la realidad no puede transformarse cuando no se conoce de cerca. “Escuchar y resolver, será la primera base de acción de su trabajo legislativo”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: