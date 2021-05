La poco conocida relación de María Sorté con Alfredo Adame y su familia

María Sorté y Alfredo Adame forjaron una relación muy cercana más allá de la pantalla de televisión (Foto: Instagram/Televisa)

María Sorté está feliz con su participación en la telenovela Diseñando tu amor, producción de Pedro Ortiz de Pinedo para Televisa donde la veterana actriz da vida al personaje de “Consuelo Morales”, una madre valerosa, cariñosa y abnegada que es el sostén no sólo de sus hijos, sino también de otros personajes.

A la grabación de la telenovela, que comenzó a inicio de año, María volvió con renovados bríos luego de mantenerse inactiva en pantalla por casi un año, dado que el último melodrama en el que apareció fue Soltero con hijos, de la mano del productor Juan Osorio.

Este regreso a los foros se da de forma distinta, pues en plena pandemia, la actriz y sus compañeros del elenco han tenido que adaptarse a la nueva modalidad de trabajo, donde la también cantante se ha sentido “muy cuidada y sin temor” debido a la constante sanitización del foro y las periódicas pruebas a las que son sometidos los actores.

Con su personaje de "Consuelo Morales" la actriz es un reflejo de las madres mexicanas amorosas (Foto: Televisa)

Tras alrededor de 40 años como parte del medio del espectáculo, María Sorté comparte con Infobae México sus reflexiones en torno a su carrera y destapa una cercana relación con un famoso actor contemporáneo suyo.

“Es el amor que le tienes a tu profesión, agradecimiento que le tienes a tus productores porque saben que no eres problemática, te entregas a tu personaje, a tu telenovela, compañeros, directores, quieres que le vaya bien, si no es el personaje que esperaba, de todos modos lo das todo para el éxito del proyecto”, expresó la oriunda de Chihuahua, quien en los 70 llegó al entonces Distrito Federal con la intención de estudiar Medicina.

Al ser cuestionada respecto a qué le diría a aquella joven María Harfuch, su nombre real, respecto a su elección de carrera, la actriz contestó que se diría a sí misma “muy bien hecho, escogiste la carrera ideal para ti, para tu carácter, muy bien hecho, no te equivocaste, tú síguele”, añadió.

Esta fue la audiencia de la nueva telenovela de Televisa el día de su debut hace dos semanas (Foto: Twitter/@Televisa_Prensa)

La actriz respeta mucho a sus compañeros de profesión, tal es el caso de su colega Alfredo Adame, quien además de haber participado a su lado las telenovelas De frente al sol, Más allá del puente y Mi segunda madre, se convirtió en madrina de uno de sus hijos.

Y es que al ser cuestionada sobre su opinión respecto a la incursión en la política de ciertos famosos, quienes han sido severamente criticados por su aparente nula preparación en el ramo, la actriz fue tajante:

“A mí no me gusta tocar el tema de mis compañeros, en absoluto, Alfredo Adame es mi compadre, soy madrina de su hijo Diego, lo bauticé cuando hicimos De frente al sol, no tengo palabras. También Mary Paz (ex esposa de Adame y madre de sus tres hijos) es mi comadre a la que quiero, respeto”, contestó la histrionisa y madre del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México Omar García Harfuch, cuando fue cuestionada sobre la participación en la política de su amigo.

La también cantante optó por abandonar su carrera discográfica para abocarse a las telenovelas (Foto: Instagram/María Sorté)

Sorté recalcó que los famosos tienen una responsabilidad a cuestas, la de influir en las decisiones de su público, situación que la actriz toma con cautela:

“Yo no me atrevo a decir ‘mi voto yo lo di por tal’, porque sé que tengo algunos seguidores que van a ir por donde yo vaya, que por admiración, que porque piensas que yo sí sé, que estudié a tal o cual candidato. Hay que saber cuándo abrir la boca o cuando cerrarla. Tenemos que ser muy responsables de lo que sale de nuestra boca”, expresó.

Mary Paz Banquells, ex esposa de Adame, es comadre de la veterana actriz (Foto: TV Azteca)

Respecto a su faceta como cantante, con la cual grabó varios discos, Sorté contó la razón por la que dejó de lado esta vertiente de su carrera artística, y es que después de la muerte de su esposo, prefirió abocarse a las telenovelas:

“Ya la dejé por la paz cuando se murió mi esposo, hace muchos años yo tenía ya un disco que iba a sacar a promoción, estaba haciendo una obra de teatro. Y cuando se murió fue un “estate quieta”. Me seguí haciendo una telenovela tras otra tras otra”, recordó la emblemática primera actriz, quien ya ha recibido halagos por parte del público por su personaje de “Consuelo Morales”.

