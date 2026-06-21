Tragedia en Tabasco: explosión en caseta de La Venta tras choque de tractocamión con pipa de combustible

Debido a que el conductor se quedó sin frenos habría ocurrido el accidente. (redes sociales)

Un aparatoso accidente registrado la tarde de este sábado en la caseta fitosanitaria de La Venta, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, derivó en una fuerte explosión que provocó el cierre de la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos y una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

El siniestro ocurrió luego de que un tractocamión que remolcaba una pipa de combustible presuntamente se quedara sin frenos y se impactara contra varios vehículos que se encontraban en el punto de revisión.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número oficial de víctimas, aunque reportes preliminares indican que habría personas fallecidas y lesionadas.

¿Cómo ocurrió la explosión en la caseta de La Venta?

De acuerdo con los primeros reportes, el tractocamión circulaba sobre la autopista Cárdenas-Coatzacoalcos cuando, presuntamente por una falla en el sistema de frenos, perdió el control antes de llegar a la caseta fitosanitaria de La Venta, ubicada en los límites entre Tabasco y Veracruz.

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La pesada unidad terminó impactándose contra varios vehículos que se encontraban detenidos en el punto de revisión.

Tras el choque, la pipa que transportaba combustible comenzó a incendiarse casi de inmediato, generando una explosión de gran magnitud que fue captada en videos difundidos en redes sociales y cuya columna de humo negro pudo observarse a varios kilómetros de distancia.

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(redes sociales)

Entre las unidades involucradas también se encontraban vehículos de la Guardia Nacional que realizaban labores de vigilancia en la zona al momento del accidente, según los reportes preliminares.

Equipos de Protección Civil, bomberos y otras corporaciones de emergencia acudieron rápidamente para combatir el incendio y atender a las personas afectadas

Mientras continuaban las labores de rescate y enfriamiento del área, las autoridades solicitaron a la población mantenerse alejada del lugar debido al riesgo que representaban las llamas y el material inflamable involucrado en el accidente.

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Carretera cerrada y autoridades investigan el accidente

Como consecuencia del siniestro, el Gobierno de Tabasco informó el cierre total de la carretera Cárdenas-Coatzacoalcos, a la altura de La Venta, con el objetivo de facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia y garantizar la seguridad de quienes transitaban por la zona.

Además, exhortó a los automovilistas a evitar el área y mantenerse atentos a la información emitida por los canales oficiales.

(redes sociales)

Diversos reportes señalan que habría víctimas mortales; sin embargo, las autoridades aún realizan las labores correspondientes para confirmar la cifra y esclarecer las circunstancias del accidente.

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Las investigaciones también buscarán determinar con precisión qué provocó que el tractocamión perdiera el control y si existieron otros factores que contribuyeron al choque múltiple que terminó desencadenando la explosión.

El accidente ha generado una amplia atención debido a la magnitud del incendio y a las imágenes compartidas por automovilistas y testigos, quienes documentaron el momento en que la pipa quedó envuelta en llamas.

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Mientras continúan las labores en la zona, las autoridades mantienen acordonado el sitio y trabajan para restablecer la circulación una vez que concluyan las tareas de seguridad y se descarte cualquier riesgo adicional para la población.