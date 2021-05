“Es tremendo”: María Sorté, su nuevo personaje en Televisa y las condiciones de grabar en pandemia

La primera actriz cuenta con más de cuarenta años de trayectoria en cine, teatro, televisión y en la música (Foto: Televisa)

Tras una pausa de más un año y luego de su exitosa participación en la telenovela Soltero con hijas, María Sorté está de vuelta en la pantalla casera con un personaje que tiene mucho que ver con ella.

La famosa actriz da vida a “Consuelo Morales” en el recién estrenado melodrama Diseñando tu amor. Sobre este proyecto, sus reflexiones en medio de la pandemia y su carrera, María charló con Infobae México:

“Es un magnífico personaje que tiene todo, varios matices, de repente está feliz luego entra un poquito a la comedia y de repente al drama. Es un melodrama familiar, es maravilloso que las personas se puedan sentar a ver la telenovela y van a encontrar a la mujer que se queda sola puede salir adelante”, dice en relación a los personajes que protagonizan la historia producida por Nicandro Díaz.

A sus 65 años, María Sorté es una de las figuras más importantes de la escena artística mexicana (Foto: Televisa)

“Consuelo Morales” es una madre protectora que confía en Dios, de sus hijos hay uno con quien la relación es un tanto compleja: “Tiene tres hijos, los tres trabajan…Tengo otro hijo que trabaja en una casa de diseño de modas y no es muy amable con la mamá, no le gusta cómo se viste, cocina, y llega un momento que le dice que hueles a cebolla, y su mamá lo ama”, cuenta respecto al maltrato que recibe su personaje por parte de su hijo.

Pero este aspecto de madre cuidadora y valerosa también es un rasgo que María conserva en la vida real. Sobre la relación con sus hijos, Adrián y Omar García Harfuch, la actriz que comenzó su carrera en los 70 comentó:

“Los hijos te dan satisfacciones día a día, es maravilloso porque el solo hecho de existir, el solo hecho de que Dios te haya dado la oportunidad de ser madre ya es una alegría muy grande. La satisfacción es diaria, sus logros o sus fracasos los tomas como tuyos”.

La famosa de 65 años es madre de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad ciudadana de la Ciudad de México (Foto: _MariaSorteoficial_/IG - AFP)

Uno de las características que más disfruta María de su personaje es la posibilidad de enviar bendiciones, pues la actriz es una mujer de fe: “Viene escrito en el guion ‘Que Dios te bendiga, Dios te cuide’, pero no es lo mismo de labios para afuera que decirlo con todo el corazón, cuando das una bendición estás bendiciendo realmente”.

Y es que este regreso a los foros ha sido sui generis para la producción, pues trabajar en medio de una pandemia tiene sus particularidades:

“Es tremendo, pero a todo te acostumbras. Llegas a maquillaje con cubrebocas, te maquillan, te vuelves a poner tu cubrebocas, llegas al foro con cubrebocas, ensayas con cubrebocas y a la hora de la toma te lo quitas. Si hay más gente o hay más cercanía te hacen la pruebita de COVID hasta dos veces”, añadió sobre el cuidado que se vive al interior de los foros de Televisa: “Tienen mucho cuidado con nosotros, te tienes que acostumbrar a vivir con esto. No hay temor en la producción, convives, platicamos con el cubrebocas. Lo sanitizan todo, las cajitas donde pones los cubrebocas para entrar, te sanitizan la mano con la que agarraste la cajita...”, agregó.

Ellos son Valentina y Claudio, protagonistas de "Diseñando tu amor" (Foto: captura de pantalla Instagram/@disenandotuamor)

La mortandad que ha dejado este nuevo padecimiento ha sido motivo de reflexión para la humanidad, y la actriz nacida en Chihuahua en 1955 comparte la idea de aprovechar cada omento como si fuera el último. Así lo dijo: “Pienso que necesitamos vivir con amor, dando y recibiendo amor porque la vida es efímera, hay personas que has conocido que se han muerto y en un término de cinco días. La vida es efímera y a cada persona que conozcas tienes que dar lo mejor de ti mismo”

Sacudió nuestros corazones, todavía hay mucha gente que dice ‘No existe’, Dios santísimo, ves la cantidad de muertos…el corazón se te apretuja. Primero te duele tu gente, tus compatriotas y luego comienzas a ver otros países y es también dolor.

María terminó de grabar su telenovela anterior "Soltero con hijos", cuando recién surgía el nuevo coronavirus en el mundo (Foto: Instagram de María Sorté)

Respecto a la aplicación de la vacuna, la primera actriz dijo que “me falta la segunda, pero ya”. Y es que María confía en el suministro de la dosis, a diferencia de una de sus colegas, Paty Navidad, que recurrentemente comparte información negacionista en torno al virus.

“Nosotros los artistas tenemos una gran responsabilidad porque tenemos seguidores, si esa es su manera de pensar, ni modo, pero yo creo que tiene que ser muy cautelosa, porque yo no me atrevería a decir que no existe el coronavirus cuando hay gente que se ha muerto alrededor. Es tremendo, yo quiero mucho a Paty, pero es su vida, yo no puedo decirle nada absolutamente, es una mujer con un criterio, una edad, ella debe tomar sus decisiones.”, finalizó.

