“Un milagro”: así habló María Sorté del atentado contra su hijo, Omar García Harfuch

Luego de haber ingresado a la Policía Federal como jefe de departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito en 2008, García Harfuch fue sometido a varios exámenes de control y confianza, pero no pasó ninguno, así lo reveló el pasado 15 de octubre la periodista Anabel Hernández (Foto: Instagram /AFP)

A siete meses de que ocurriera el atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, su madre, la actriz María Sorté, reapareció ante la prensa. Fue saliendo de los foros de una televisora, donde los reporteros interceptaron a la veterana intérprete que ahora está por volver a los sets para participar en un nuevo melodrama. Sorté se mostró dispuesta a platicar con la prensa y se dijo contenta de regresar a trabajar en un nuevo proyecto:

“Estoy en esta telenovela con Pedro Ortiz, una telenovela que al principio se llama Barajeando tu amor, Diseñando tu amor, y el personaje mío es Consuelo, es muy hermoso”, comenzó por contar, para después responder al comentario de una reportera que le aseguró que ahora la llaman “la suegra de México”.

“Yo pensé que con mis hijos ahora (en la telenovela). Eso no lo tocamos”, dijo al darse cuenta de que se refería al funcionario público que fue atacado el 26 de junio de 2020 por un comando a las 06:38 horas en la colonia Lomas de Chapultepec, y agredido con armas de alto calibre y granadas de fragmentación.

El funcionario incursionó de pequeño con su mamá en la televisión (Foto: Archivo)

Sobre el jefe de policía del gobierno de Claudia Sheinbaun, María Sorté aseguró que no es complicado ser su madre, aun cuando el servidor público pueda verse en situaciones de peligro, como cuando fue interceptado en Paseo de la Reforma y Monte Blanco, en un ataque que el funcionario atribuyó a miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CNJG), causándole 3 impactos de bala y que cobró la vida de dos elementos de la policía y de una persona civil.

“No es complicado, me siento muy orgullosa, y mis oraciones siempre”. Sorté aseguró que no ha pasado por su mente el irse a vivir a otro país como Estados Unidos, en vista de los índices de violencia que se han registrado y que podrían poner en peligro a su familia.

“Sigo viviendo aquí y de aquí no me van a sacar”. Pero admitió que le preocupa la integridad de su hijo, toda vez que por la naturaleza de sus funciones, se ha visto expuesto a situaciones de peligro. “Por supuesto que sí, pero yo siempre digo que los ángeles de Dios están alrededor de nosotros, que lo cuidaron y que fue un verdadero milagro. No me canso de dar gracias todos los días de mi vida” , dijo al respecto del atentado.

A su paso por la Policía Federal, encabezó algunos operativos en los que se capturaron a algunos líderes de grupos criminales como: Jorge Flores el Tortas, de la Fuerza Anti-Unión y Pedro Ramírez el Jamón, capo de la Unión Tepito. (Foto: _mariasorteoficial_/IG - EFE)

Sorté, de 65 años, también reconoció que desde que García Harfuch comenzó con sus labores con la policía, ella ha intentado disuadirlo de continuar en ese rubro, sin éxito. “Se lo he dicho desde que comenzó, pero nada, sería sensacional que los hijos hicieran lo que uno quiere”, reveló.

García Harfuch ha sido señalado recientemente por la periodista Anabel Hernández, quien señala que el hijo de María Sorté y de Javier García Paniagua, ex presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los años 80, estaría implicado en el crimen ocurrido en septiembre de 2014 en Iguala, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

A decir de la reportera, la declaración del entonces funcionario de la Policía Federal (PF), como otros documentos, exhiben una protección negligente hacia el actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (Foto: Twitter@OHarfuch)

“Juan”, testigo colaborador, declaró en febrero de 2020 que cuando García Harfuch era Coordinador de la PF en Guerrero, recibía un soborno mensual de 200 mil dólares, por parte del grupo criminal Guerreros Unidos, facción ligada al Cártel de Los Beltrán Leyva.

Esto fue retomado por el periódico Reforma y coincide con lo que un integrante de la organización delictiva indicó a la periodista en julio del año pasado, así como otros señalamientos del Grupo de expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015 y 2016; sentencias de tribunales mexicanos y de una corte de Arizona que han expuesto que la Policía Federal de Guerrero estaba ligada con el narcotráfico y participó activamente en la desaparición de los estudiantes.

