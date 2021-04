Qué dijo María Sorté sobre su regreso a las telenovelas

La primera actriz ha destacado también en el cine (Foto: Instagram de María Sorté)

María Sorté está de regreso en la grabación de una telenovela tras varios años de ausencia, pues se había mantenido alejada de los foros y con un perfil bajo. Será en la telenovela Diseñando tu amor donde la mamá de Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, quien fue víctima de un atentado en octubre de 2020, se reencontrará con su público.

En el melodrama de Pedro Ortiz de Pinedo, la actriz dará vida al personaje de “Consuelo”, rol con el que tras casi 40 años de trayectoria la veterana artista aparecerá próximamente alternando con figuras como Gala Montes, Juan Diego Covarrubias, Sergio Goyri y José Elías Moreno.

Sobre este respecto, Sorté contó cómo ha sido su regreso y por qué este proyecto es un reto especial: “A todas (las telenovelas) necesitas poner todo tu corazón y tu alma. Todos los personajes necesitan que des todo de ti. Hay telenovelas que se te han quedado en el corazón porque fueron escritas para ti, como Mi segunda madre”, contó para Las Estrellas.

Sorté vuelve al género con el que ganó fama principalmente en las décadas de los 80 y 90 (Foto: Instagram de María Sorté)

En la telenovela próxima a estrenarse a finales de abril, el personaje de Sorté vive un drama y la cotidianidad del núcleo familiar:

“Consuelo es una mamá que tiene tres hijos: una es modelo, que tiene un percance terrible y su madre sufre con ella; otro es taxista, y un hijo que es un amor de muchacho con la demás gente, pero no quiere a su madre”, comentó.

En su nuevo proyecto, la histrionisa que ha participado en el papel estelar de recordadas telenovelas como De frente al sol y Más allá del puente, definió a su personaje como maravillosa, cariñosa y cercana a la familia, además de que por las situaciones que vive, le permiten a la actriz pasar de la felicidad al drama, lo cual le da muchos matices a su interpretación.

Tras el atentado a su hijo, la actriz se mantuvo en bajo perfil sin dar declaraciones a la prensa (Foto: _MariaSorteoficial_/IG - AFP.)

En enero pasado, a siete meses de que ocurriera el atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, su madre reapareció ante la prensa. Fue saliendo de los foros de Televisa, donde los reporteros interceptaron a la veterana intérprete, quien se mostró dispuesta a platicar con la prensa y se dijo contenta de regresar a trabajar en un nuevo proyecto:

“Estoy en esta telenovela con Pedro Ortiz, una telenovela que al principio se llama Barajeando tu amor, Diseñando tu amor, y el personaje mío es Consuelo, es muy hermoso”, comenzó por contar, para después responder al comentario de una reportera que le aseguró que ahora la llaman “la suegra de México”.

“Yo pensé que con mis hijos ahora (en la telenovela). Eso no lo tocamos”, dijo al darse cuenta de que se refería al funcionario público que fue atacado el 26 de junio de 2020 por un comando a las 06:38 horas en la colonia Lomas de Chapultepec, y agredido con armas de alto calibre y granadas de fragmentación.

Con sus hijos fue parte de una sesión de fotos, en la imagen con García Harfuch (FB: María Sorté Oficial)

Sobre el jefe de policía del gobierno de Claudia Sheinbaun, María Sorté aseguró que no es complicado ser su madre, aun cuando el servidor público pueda verse en situaciones de peligro, como cuando fue interceptado en Paseo de la Reforma y Monte Blanco, en un ataque que el funcionario atribuyó a miembros del Cartel Jalisco Nueva Generación (CNJG), causándole 3 impactos de bala y que cobró la vida de dos elementos de la policía y de una persona civil.

“No es complicado, me siento muy orgullosa, y mis oraciones siempre”. Sorté aseguró que no ha pasado por su mente el irse a vivir a otro país como Estados Unidos, en vista de los índices de violencia que se han registrado y que podrían poner en peligro a su familia.

“Sigo viviendo aquí y de aquí no me van a sacar”. Pero admitió que le preocupa la integridad de su hijo, toda vez que por la naturaleza de sus funciones, se ha visto expuesto a situaciones de peligro. “Por supuesto que sí, pero yo siempre digo que los ángeles de Dios están alrededor de nosotros, que lo cuidaron y que fue un verdadero milagro. No me canso de dar gracias todos los días de mi vida”, dijo al respecto del atentado.

SEGUIR LEYENDO: