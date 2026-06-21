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Sheinbaum convoca a niñas y niños a sentirse orgullosos de ser mexicanos: “Somos un pueblo extraordinario”

En los últimos días, Estados Unidos ha insinuado la posibilidad de combatir al crimen organizado en suelo mexicano

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Sheinbaum convoca a niñas y niños a sentirse orgullosos de ser mexicanos: "Somos un pueblo extraordinario". (Foto: Presidencia)
Sheinbaum convoca a niñas y niños a sentirse orgullosos de ser mexicanos: "Somos un pueblo extraordinario". (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum entregó este sábado, 20 de junio de 2026, tarjetas Beca Rita Cetina a estudiantes de primarias públicas en Tijuana, Baja California, y convocó a niñas y niños del país a sentirse orgullosos de sus raíces. “Somos trabajadores, tenemos historia; somos un pueblo extraordinario”, dijo ante los asistentes al evento.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que Baja California superará este año el medio millón de becarios, desde educación básica hasta superior. En la entidad, 291 mil 036 estudiantes de primaria pública se incorporan al programa a partir de agosto, mientras que 292 mil 392 son atendidos a través de becas en distintos niveles.

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Nueve millones de estudiantes reciben apoyo para útiles y uniformes

La presidenta detalló que nueve millones de alumnos de primaria pública en el país son beneficiarios de la Beca Rita Cetina. En agosto recibirán un apoyo anual de 2,500 pesos para útiles y uniformes escolares.

Sheinbaum convoca a niñas y niños a sentirse orgullosos de ser mexicanos: "Somos un pueblo extraordinario". (Foto: Presidencia)
Sheinbaum convoca a niñas y niños a sentirse orgullosos de ser mexicanos: "Somos un pueblo extraordinario". (Foto: Presidencia)

“Es mejor apoyar y que lleguen parejitos a la escuela. Por eso, este año todas y todos los niños tendrán beca de útiles y uniformes escolares”, señaló Sheinbaum.

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El programa también cubre a estudiantes de secundaria pública. La Beca Benito Juárez opera de forma universal en educación media superior, y la presidenta anticipó que en breve la universalidad llegará a estudiantes de licenciatura.

Sheinbaum propone límites al uso de celular desde la infancia

La jefa del Ejecutivo federal puso sobre la mesa el uso excesivo de celulares y redes sociales entre niñas y niños. Argumentó que estudios documentan daños a la salud -como ansiedad- asociados al tiempo frente a pantallas.

Sheinbaum convoca a niñas y niños a sentirse orgullosos de ser mexicanos: "Somos un pueblo extraordinario". (Foto: Presidencia)
Sheinbaum convoca a niñas y niños a sentirse orgullosos de ser mexicanos: "Somos un pueblo extraordinario". (Foto: Presidencia)

Sus propuestas concretas fueron:

  • Reincorporar juegos tradicionales en escuelas públicas.
  • Establecer en familia horarios y límites sobre el uso de celular entre la infancia.
  • Abrir el debate en todas las escuelas del país con mamás, papás, maestras y maestros.

“Está bien que los niños, las niñas vean un rato el celular, pero no puede ser toda la tarde”, planteó la presidenta.

Una semana bajo dichos de posible injerencia de Estados Unidos en México

Lo destacado por Sheinbaum ocurre en una semana marcada por declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien sostuvo que “tomaremos acción militar” si lo considera necesario para proteger a su población, aunque dijo que prefiere coordinarse con el gobierno mexicano. Al ser cuestionado sobre si respetará la “línea roja” de no realizar operaciones militares en territorio nacional, Vance evitó responder con un sí o un no.

FILE PHOTO: U.S. Vice President JD Vance speaks during a press briefing at the White House in Washington, D.C., U.S., June 18, 2026. REUTERS/Eric Lee/File Photo
FILE PHOTO: U.S. Vice President JD Vance speaks during a press briefing at the White House in Washington, D.C., U.S., June 18, 2026. REUTERS/Eric Lee/File Photo

En esa misma semana, el presidente Donald Trump afirmó que los cárteles “gobiernan” México y describió a Sheinbaum como una mujer “muy asustada” frente al poder del narcotráfico. “Los cárteles dirigen México, y es triste”, dijo Trump, quien también anunció que su gobierno concentrará operativos en cruces terrestres por territorio mexicano.

La respuesta del gobierno mexicano ha sido rechazar cualquier intervención militar. Sheinbaum ha sostenido en distintas conferencias matutinas que México actúa contra el crimen organizado y mantiene cooperación con Washington sin ceder soberanía, bajo el principio de responsabilidad compartida entre ambos países en materia de seguridad y tráfico de armas.

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