Levantarse “en urnas”: la estrategia de Mario Delgado ante la resolución del Tribunal Electoral

Mario Delgado manda mensaje por resolución de las autoridades electorales (Video: Facebook / @Mario Delgado)

Mario Delgado, líder nacional de Morena, aseguró que el partido político que puso a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia respetará la reciente resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) respecto a bajar definitivamente a sus candidatos en dos estados.

Durante un mitin en apoyo a Celida López, candidata a la alcaldía de Hermosillo, Sonora, Delgado Carrillo estimó que lo hecho por la Sala Superior del Tribunal Electoral confirma la arbitrariedad del Instituto Nacional Electoral (INE), pero ni así le van a ganar a la 4T.

“El Tribunal Electoral decidió confirmar la arbitrariedad de sanción que impuso el INE a nuestros candidatos en Michoacán y Guerrero. Es un claro golpe a nuestra democracia”, aseguró el economista egresado del ITAM.

Mario Delgado convocó al voto masivo por Morena (Foto: Twitter / @mario_delgado)

Ante probables manifestaciones contra lo determinado por la autoridad, el líder morenista aseguró que seguirán el ejemplo de AMLO y que buscarán preservar la 4T de manera pacífica.

“Nuestro movimiento tiene una profunda vocación democrática y aunque no estamos de acuerdo, vamos a respetar la resolución del Tribunal Electoral, pero queda claro que las instituciones electorales no están a la altura del pueblo de México”, recalcó entre aplausos de los simpatizantes del partido.

Ante este contexto, Mario Delgado aseguró que “la única manera de que sigamos avanzando en nuestra democracia es que nuevamente convoquemos al pueblo de México a una revolución pacífica en las urnas como lo hicimos en 2018”. Motivo por el cual señaló la importancia de la participación ciudadana en el ejercicio del sufragio el domingo 6 de junio, día que se disputarán 15 gubernaturas y se renovará la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Tenemos que convocar a un voto masivo por morena”

Salgado Macedonio se quedó fuera de la candidatura para Guerrero (Foto: EFE / Carlos Ramírez)

En ese sentido, el político llamó a levantarse “en urnas” para combatir el supuesto autoritarismo del TEPJF contra Félix Salgado Macedonio, ex candidato a la gubernatura de Guerrero, y Raúl Morón Orozco, ex candidato a la gubernatura de Michoacán.

“Convoquemos al pueblo de México a levantarnos, nuevamente, en urnas a darle un voto masivo a Morena”

Estas declaraciones nacen en un contexto adverso para el partido magenta, pues la tarde de este martes 27 de abril, con una votación cinco contra dos, la Sala Superior del TEPJF retiró definitivamente a los aspirantes de Morena por dos gubernaturas.

Los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzalez, Felipe de la Mata Pizaña, Janine M. Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón aseguraron que la falta cometida Tanto por Salgado Macedonio como por Morón Orozco vulneraron los principios de fiscalización del órgano electoral, en consecuencia, los políticos violentaron los procesos democráticos nacionales y por tanto merece la amonestación marcada por el Consejo General (CG) del INE.

Raúl Morón Orozco podría quedar como candidato para la gubernatura de Guerrero (Foto: Twitter / @raulmoronO)

Cabe resaltar que la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente del Tribunal Electoral, estimaron que la sanción debe de ser aplicada a Morena como organización política y no a los candidatos, ya que no consideran que la falta deba de violentar los derechos políticos-electorales de los señalados, esto bajo el argumento de que la falta es culposa, pero no dolosa, lo cual debería librarlos de la responsabilidad individualizada.

Sin embargo, imperó el criterio de Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE y de Ciro Murayama, Jaime Rivera, Dania Ravel, Carla Humprhey y Claudia Zavala, miembros del CG del órgano electoral que ratificaron el martes 13 de abril la negativa a los morenistas.

Finalmente, la directiva de Morena no ha especificado ante ninguna institución quienes serán los seleccionados para suplir a los militantes bajados de la contienda electoral.

