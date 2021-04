Definitivo: Tribunal Electoral determinó que Félix Salgado Macedonio no competirá por la gubernatura de Guerrero

Félix Salgado Macedonio se quedó fuera de la contienda electoral por Guerrero (Foto: Cuartoscuro)

La tarde de este martes 27 de abril el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, no será reintegrado al listado oficial de candidatos.

Esta determinación fue tomada después de valorar como procedente la posición del Consejo General (CG) del Instituto Nacional Electoral (INE), quien le negó la candidatura oficial después de que la Comisión de Fiscalización encontrara irregularidades en la precampaña del militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Con un coteo definitivo de cinco votos a favor y dos en contra, el TEPJF ratificó la sanción contra el senador con licencia del partido magenta. Durante la participación de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzalez, Felipe de la Mata Pizaña, Janine M. Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón, se reiteró que Félix Salgado vulneró los principios de fiscalización del INE, en consecuencia, aseguraron que el político violentó los procesos democráticos de México y por tanto merece ser el separado de la candidatura oficial.

De manera contrastante, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el magistrado presidente, José Luis Vargas Valdez, estimaron que Salgado Macedonio no debía de ser bajado de la contienda ya que la individualización de la sanción acata un criterio que carece de fundamento legal. Específicamente, Vargas Valdez aseguró que el afectado mostró una conducta culposa y no dolosa, esto quiere decir que sí existió la falta señalada por el CG del INE, pero no consideró que dicho castigo debería de violentar sus derechos políticos electorales.

Información en desarrollo