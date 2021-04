“La última palabra la dice el pueblo”: Salgado Macedonio convocó a una movilización en Chilpancingo

Además de su polémica con el INE, Félix Salgado Macedonio tiene acusaciones por delitos sexuales (Foto: Cuartoscuro)

Luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la pérdida de registro a Félix Salgado Macedonio como candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero, el polémico político se pronunció en su cuenta de Facebook.

El senador con licencia anunció que este miércoles realizará una movilización en la ciudad de Chilpancingo, capital de dicho estado:

Amigas y amigos: Nos vemos mañana, miércoles 28 de abril, en la Alameda Granados Maldonado de Chilpancingo a las 12 del día

Además, dejó entrever que ni él ni su partido se quedarán con los brazos cruzados ante la resolución del TEPJF, pues señaló que “la última palabra la tiene el pueblo” guerrerense. Sin embargo, aseguró que su lucha será pacifica:

(Captura de pantalla: Facebook)

La última palabra la dice el pueblo. Con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Nuestro movimiento es pacífico en pie de lucha por la democracia, con la cabeza fría y el corazón caliente ¡Hay toro!

Cabe mencionar que no es la primera vez que el ex candidato convoca a un mitin en Chilpancingo durante el proceso de electoral. Y es que el pasado 31 de marzo seguidores del “Toro de Morena” marcharon en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por cancelarle en una primera instancia su candidatura debido a que incumplió con presentar a tiempo sus informes de ingresos y gastos de precampaña.

No obstante, semanas después el mismo legislado culpó a su partido, Morena, de no haber presentado dicho informe y que por esa omisión resultó afectado. En la impugnación que envió al Tribunal Electoral, indicó que son los partidos quienes deben notificar a sus candidatos la obligación de entregar sus informes.

Las reacciones de los dirigentes de Morena

Mario Delgado y Citlali Hernández (Fotos: Twitter)

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, y quien acompañó a Salgado Macedonio durante el plantón a las afueras del INE, expresó en su cuenta de Twitter que la cancelación de la candidatura es un “atentado a la democracia” del país:

La decisión del @TEPJF_Informa es un claro golpe a nuestra democracia y a los derechos políticos de los mexicanos a votar y ser votados. Defendamos nuestra democracia en las urnas como lo hicimos en 2018, vamos por un @PartidoMorenaMX en unidad. #VotoMasivoPorMorena2021

Por su parte Citlali Hernández, secretaria general del partido, lamentó en la misma red social que, quienes celebren la decisión del TEPJF lo hagan en nombre de un atentado a la democracia:

Lamentable que el <a href="https://twitter.com/TEPJF_informa">@TEPJF_informa</a> desestime el principio de proporcionalidad haciéndole el juego a los consejeros del INE. Aún cuando los conservadores lo asuman una victoria, lo cierto es que estamos viendo un atentado a la democracia. Nos vemos en las urnas. ¡La 4T continúa!

(Captura de pantalla: Twitter)

Con un coteo definitivo de cinco votos a favor y dos en contra, la tarde de este martes el TEPJF ratificó la sanción. Durante la participación de los magistrados Felipe Alfredo Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzalez, Felipe de la Mata Pizaña, Janine M. Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón, se reiteró que Félix Salgado vulneró los principios de fiscalización del INE, en consecuencia, aseguraron que el político violentó los procesos democráticos de México y por tanto merece ser el separado de la candidatura oficial.

De manera contrastante, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el magistrado presidente, José Luis Vargas Valdez, estimaron que el susodicho no debía de ser bajado de la contienda ya que la individualización de la sanción acata un criterio que carece de fundamento legal. Específicamente, Vargas Valdez aseguró que el afectado mostró una conducta culposa y no dolosa, esto quiere decir que sí existió la falta señalada por el INE, pero no consideró que dicho castigo debería de “violentar sus derechos políticos electorales”.

De igual modo, Raúl Morón, aspirante de Morena a la gubernatura de Michoacán, por las mismas razones quedó fuera de la competencia electoral próxima a celebrarse el domingo 6 de junio. Cabe recordar que en las elecciones intermedias a la administración de Andrés Manuel López Obrador se definirán 15 gubernaturas y se renovará la Cámara de Diputados en el Palacio Legislativo de San Lázaro.





