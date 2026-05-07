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Los momentos más emblemáticos de Sudáfrica en justas mundialistas previo al debut contra México en el Mundial 2026

Los Bafana Bafana lograron su clasificación a una justa mundialista por cuarta ocasión en su historia

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La Selección de Sudáfrica compartirá el Grupo A con México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia (Foto: FIFA)
La Selección de Sudáfrica compartirá el Grupo A con México, Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia (Foto: FIFA)

Más de una década ha transcurrido desde la última vez que los Bafana Bafana participaron en una Copa Mundial de fútbol. La selección de Sudáfrica se presentó por última vez en la máxima cita futbolística en 2010, año en el que ejercieron como anfitriones.

En aquella edición, el equipo africano no logró avanzar más allá de la Fase de Grupos, pero dejó una imagen positiva. El debut se saldó con un empate 1-1 ante México en el partido inaugural. En el segundo compromiso, los locales recibieron una derrota contundente por 3 a 0 frente a Uruguay. Finalmente, se despidieron del torneo con un triunfo histórico 2 a 1 sobre Francia.

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Ahora, tendrán su cuarta edición en una justa mundialista con el objetivo de superar lo hecho en instancias pasadas.

Momentos más emblemáticos de Sudáfrica en Mundiales

En su segunda participación en la competición, Sudáfrica alcanzó su mejor desempeño histórico al ubicarse en el puesto 17 en Corea/Japón 2002. Durante esa edición, la selección celebró su primer triunfo en una Copa Mundial, que llegó en el segundo encuentro de la fase de grupos al vencer 1-0 a Eslovenia con un gol de Siyabonga Nomvethe a los 4 minutos.

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Previamente, el equipo había debutado con un empate 2-2 ante Paraguay. Finalmente, la derrota por 2-3 frente a España en el cierre de la fase de grupos dejó fuera a Sudáfrica de los octavos de final, debido a que el criterio de desempate favoreció a Paraguay.

El triunfo más relevante de Sudáfrica hasta el momento se produjo en 2010 en Bloemfontein, donde superó 2-1 a Francia, campeona de 1998. En la primera mitad, los tantos de Bongani Khumalo y Katlego Mphela le otorgaron ventaja suficiente para soportar el gol postrero del conjunto francés. Ocho años antes, en Daegu, Sudáfrica había conseguido su primera victoria en una Copa Mundial.

Sudáfrica disputará su cuarta Copa Mundial, tras haber debutado en la edición de 1998. (Jovani Pérez / Infobae)
Sudáfrica disputará su cuarta Copa Mundial, tras haber debutado en la edición de 1998. (Jovani Pérez / Infobae)

Camino de Sudáfrica rumbo al Mundial 2026

Los sudafricanos consiguieron el pase a su cuarta fase final de una Copa del Mundo tras finalizar en la primera posición del grupo C en la clasificación de la CAF. El equipo sumó cinco victorias, tres empates y dos derrotas en una campaña llena de obstáculos.

La clasificación se decidió en la última jornada, cuando los sudafricanos, que llegaban en el segundo puesto, recibieron a Ruanda y aseguraron un triunfo por 3-0. Durante el proceso, el combinado se midió ante rivales destacados del continente como Nigeria y la emergente Benín. En ese momento, todas las expectativas estaban puestas en el encuentro entre Nigeria ,tercera del grupo, y Benín, que ocupaba el primer lugar. El resultado final de 4-0 a favor de Nigeria permitió a Sudáfrica escalar a la cima de la tabla y obtener su clasificación al Mundial.

La Selección de Sudáfrica tendrá su cuarta participación en Mundiales (X@BafanaBafana)
La Selección de Sudáfrica tendrá su cuarta participación en Mundiales (X@BafanaBafana)

El debut de Sudáfrica será el 11 de junio ante México en Ciudad de México. El segundo compromiso llegará el 18 de junio, cuando la selección africana se enfrente a República Checa en Atlanta. El cierre del grupo está previsto para el 24 de junio, con el duelo contra Corea del Sur en Monterrey.

Calendario del grupo:

  • 11 de junio: México vs Sudáfrica (CDMX).
  • 18 de junio: Sudáfrica vs República Checa (Atlanta).
  • 24 de junio: Sudáfrica vs Corea del Sur (Monterrey).
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