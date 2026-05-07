Perro policía descubre 25 mil dosis de fentanilo y 20 kilos de metanfetamina ocultos en un vehículo en Chihuahua: detienen a dos

Los indicios y las personas detenidas fueron presentadas ante el ministerio público de la FGR. Crédito: Gabinete de Seguridad

Un perro policía detectó un cargamento con 25 mil dosis de fentanilo y 20 kilos de metanfetamina ocultos en las puertas de un vehículo sobre la Carretera Federal 45, en el tramo Chihuahua–Juárez.

En el sitio fueron detenidas dos personas —un hombre y una mujer— que trasladaban la droga.

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El operativo que dejó como saldo el golpe a la delincuencia organizada fue realizado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

El can especializado marcó positivo en las puertas del vehículo

Según el reporte oficial de los hechos, los agentes federales interceptaron la unidad en el marco de trabajos de inteligencia e investigación.

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Durante la inspección de seguridad, el perro policía realizó un marcaje positivo en las puertas del vehículo, lo que llevó a las autoridades a revisar con mayor detalle la estructura metálica de la unidad.

Un canino entrenado de la Policía Federal Ministerial de la FGR detectó la droga. Crédito: Gabiente de Seguridad

La revisión reveló alteraciones en la carrocería que ocultaban compartimentos con paquetes envueltos en plástico. Dentro de ellos, los elementos federales localizaron aproximadamente 20 kilos de metanfetamina y 25 mil pastillas de fentanilo.

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El conductor y su acompañante fueron detenidos en el lugar.

Según las autoridades, ambos recibieron la notificación de sus derechos constitucionales y, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la FGR, quien determinará su situación jurídica.

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SSPC y FGR coordinan acciones contra el tráfico de drogas en carreteras

El operativo contó con la participación conjunta de la SSPC y la Agencia de Investigación Criminal de la FGR.

Las instituciones señalaron que este tipo de acciones forman parte de la estrategia para combatir el tráfico de drogas, debilitar las capacidades logísticas y financieras de la delincuencia organizada y fortalecer la seguridad en el país.

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Droga encontrada oculta en el vehículo. Crédito: Gabinete de Seguridad

El binomio canino que encontró la droga en el vehículo forma parte de la Policía Federal Ministerial de la FGR. Según las imágenes compartidas por las autoridades, es un pastor belga adscrito a la unidad K9 de la dependencia federa.

El Gabinete de Seguridad reiteró su compromiso de mantener presencia coordinada en las carreteras federales del norte del país para frenar el traslado de sustancias ilícitas y otros delitos de alto impacto.

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Golpes recientes contra la delincuencia en la entidad

Chihuahua atraviesa una serie de operativos e investigaciones federales de alto impacto. La FGR presentó el pasado 6 de mayo avances en la investigación del narcolaboratorio localizado en la Sierra del Pinal, municipio de Morelos, el cuál destapó una presunta injerencia internacional por supuestos agentes de la CIA operando en territorio mexicano.

Luego de las investigaciones, la FGR detalló que la Fiscalía Especializada de Control Regional aseguró más de 55 mil litros de sustancias líquidas, poco más de 50 toneladas en estado sólido y cerca de dos mil litros de metanfetamina, además de cilindros para gas L.P., contenedores, reactores y centrifugadoras empleados para elaborar drogas sintéticas.

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Para el procesamiento de las evidencias, las autoridades detallaron que trabajaron coordinadamente la Agencia de Investigación Criminal Federal, la Policía Federal Ministerial, el Centro Federal Pericial Forense, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

La dependencia informó que el proceso legal para el destino final de los precursores químicos asegurados ya inició, en coordinación con una empresa especializada en el manejo y destrucción de productos peligrosos.

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Asimismo, las autoridades buscan determinar a qué grupo criminal perteneció el narcolaboratorio.

"Es uno de los lugares más grandes hallados en el país, en donde se producían drogas químicas", aseguró el fiscal César Jáuregui Moreno (FGE Chihuahua)

Cuando las dependencias estatales informaron el descubrimiento, el entonces fiscal de la entidad César Jáuregui, señaló que en el sitio operaba un grupo criminal con presencia en Sinaloa, sin especificar cuál.