UNAM prevé que se formen 40 millones de toneladas de sargazo en el Atlántico

Para 2026, el volumen de sargazo en el Atlántico podría alcanzar los 40 millones de toneladas, superando la cantidad regisrada en el 2025. Crédito: X/@SEMAR_mx

Para 2026, cerca de 40 millones de toneladas de sargazo podrían generarse en el Atlántico, un volumen mayor al registrado en 2025 y con un efecto directo en la costa de Quintana Roo, donde el arribo habría alcanzado 90 mil toneladas el año previo, advirtió Jorge Prado Molina, coordinador del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra (LANOT) del Instituto de Geografía de la UNAM.

En información publicada hoy 7 de mayo en Gaceta UNAM, explicó el investigador que este crecimiento, motivaría daños ambientales, presión sobre la economía local y nuevos retos para la salud pública.

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De acuerdo con Prado Molina, la vigilancia sistemática de macroalgas en las costas mexicanas es prioritaria debido al ritmo de incremento observado desde 2012, cuando comenzaron a registrarse grandes masas de sargazo en el Caribe mexicano. Esta presencia masiva ha alterado ecosistemas marinos, compromete arrecifes y áreas de pastos marinos, y limita la actividad turística en la región.

Durante su conferencia en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el coordinador de LANOT resaltó el desembarco de 90 mil toneladas en el litoral de Quintana Roo durante 2025.

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El problema rebasa el impacto visual o turístico. Prado Molina advirtió que el sargazo retiene en su biomasa elementos tóxicos como arsénico, mercurio y cadmio, por lo que su acumulación en tierra o depósitos no autorizados genera riesgo de contaminación en acuíferos y limita su uso como forraje para animales. Las técnicas mecánicas de remoción, implementadas para mitigar los efectos en playa, suelen provocar deterioro severo en la línea costera.

Monitoreo satelital y barreras físicas: la estrategia para contener el sargazo

El sargazo contiene arsénico, mercurio y cadmio, lo que eleva el riesgo de contaminación de acuíferos y limita su uso forrajero. Crédito: X/@SEMAR_mx

Desde hace seis años, el equipo del LANOT implementó un sistema de seguimiento que integra herramientas satelitales, trabajo en campo y modelos de predicción del trayecto de la macroalga.

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El investigador detalló que la tecnología Sentinel-2 permite obtener imágenes cada cinco días, cubriendo desde Quintana Roo hasta los litorales de Belice, Guatemala y Honduras. En ese periodo, el equipo ha reunido un archivo de 4 mil 700 imágenes satelitales, herramienta clave para análisis retrospectivos y planeación de respuestas.

Prado Molina explicó que la eficacia del monitoreo depende de validar los datos obtenidos por satélite con verificaciones en campo. Para ello, el LANOT coordina con el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, que suma capacidades desde su unidad en Puerto Morelos.

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Los especialistas emplean GPS flotantes y espectrorradiómetros para identificar la ubicación, trayectoria y composición de los cúmulos de sargazo. El uso de drones posibilita observar cómo interactúa la macroalga con los arrecifes locales.

El despliegue de barreras de contención a lo largo de 90 kilómetros del litoral intenta frenar el avance del sargazo. Sin embargo, las estrategias físicas resultan limitadas. “Cuando se descompone, se hunde y pasa por debajo, al final provoca la llamada marea marrón”, precisó el investigador.

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Según Prado Molina, el sargazo tiene una función ecológica al actuar como refugio de peces, crustáceos y tortugas durante su desplazamiento oceánico. Su proliferación acelerada responde a factores como el calentamiento global y alteraciones en las corrientes marinas. La alga “puede duplicar su volumen en 18 días”, indicó Prado Molina.

Marina ha recolectado más de 28 mil toneladas de sargazo en México

La Secretaría de Marina confirma la recolección de más de 28 mil toneladas de sargazo en 2026 en el Caribe Mexicano. Crédito: X/@SEMAR_mx

La Secretaría de Marina anunció que, durante 2026, sus equipos han retirado más de 28 mil toneladas de sargazo del Caribe Mexicano en playas turísticas como Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cancún, Tulum y Cozumel.

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De acuerdo con la dependencia en redes sociales, los grupos de recolección trabajan con la finalidad de mantener las costas libres de macroalga y proteger el equilibrio ambiental. La Marina informó que las labores incluyen tanto el uso de buques sargaceros como barreras de contención.