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Pensión Adulto Mayor: quiénes cobran su pago de 6 mil 400 pesos este viernes 8 de mayo

Un aumento reciente y un sistema alfabético buscan que cada beneficiario mayor de 65 acceda más rápido y seguro a su apoyo económico mensual

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La estrategia para adultos mayores inicia el bimestre con mayores montos y depósitos que llegan de manera directa según el día asignado por apellido.
La estrategia para adultos mayores inicia el bimestre con mayores montos y depósitos que llegan de manera directa según el día asignado por apellido.

Desde el inicio del primer semestre de 2026, las personas adultas mayores de 65 años inscritas en el programa social Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores perciben un monto de 6 mil 400 pesos de manera bimestral.

Esta cantidad ya incluye el incremento reciente de 200 pesos, el cual se encuentra reflejado en el depósito que, en la mayoría de los casos, se realiza directamente a través de una tarjeta bancaria.

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El objetivo central de este esquema es garantizar un apoyo económico constante a las personas de este grupo etario, con la intención de contribuir a la mejora de sus condiciones de vida.

La estrategia del programa enfatiza la entrega directa de los fondos, minimizando la intervención de terceros y agilizando el acceso a la pensión de forma eficiente y segura.

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Mediante la implementación de esta medida, el Gobierno de México reafirma su intención de favorecer a la población adulta mayor, asegurando que los recursos lleguen puntualmente y sin obstáculos administrativos.

El programa de apoyo económico busca mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de 65 años en México.
El programa de apoyo económico busca mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de 65 años en México.

Quiénes cobran su pago de 6 mil 400 pesos este viernes 8 de mayo

Son las personas adultas mayores con las iniciales D, E, F en su primer apellido las que reciben este miércoles 8 mayo el pago de la Pensión para el Bienestar correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026.

El programa establece un calendario alfabético para la entrega de la pensión, lo que permite a cada persona adulta mayor conocer con precisión el día en que recibirá el depósito.

Esta organización fue diseñada para evitar saturaciones en sucursales bancarias y módulos de atención, además de brindar protección y orden al proceso de pago.

Según el Gobierno federal, el sistema busca agilizar la dispersión del recurso y garantizar la seguridad de los beneficiarios al reducir aglomeraciones y tiempos de espera.

La medida forma parte de una estrategia nacional enfocada en ofrecer respaldo económico regular y acceso a protección social para la población mayor.

El objetivo central de la Pensión para el Bienestar es proporcionar un ingreso no contributivo que ayude a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores en México.

Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron el pasado lunes 27 de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron el pasado lunes 27 de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)

Calendario OFICIAL para la pensión Adulto Mayor

El siguiente es el calendario oficial para el mes de mayo para la Pensión del Bienestar de los Adultos Mayores.

Las personas que cobran su pensión el viernes 8 de mayo son las de las letras D, E, F:

  • Letra A | lunes 4 de mayo de 2026
  • Letra B | martes 5 de mayo de 2026
  • Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026
  • Letra C | jueves 7 de mayo de 2026
  • Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026
  • Letra G | lunes 11 de mayo de 2026
  • Letra G | martes 12 de mayo de 2026
  • Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026
  • Letra L | jueves 14 de mayo de 2026
  • Letra M | viernes 15 de mayo de 2026
  • Letra M | lunes 18 de mayo de 2026
  • Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026
  • Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026
  • Letra R | jueves 21 de mayo de 2026
  • Letra R | viernes 22 de mayo de 2026
  • Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
  • Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026
  • Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026
Calendario mayo Pensión Adultos Mayores
Calendario oficial bimestre mayo-junio 2026 Pensión del Bienestar Adultos Mayores. (Gobierno de México)
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