Aseguran rifles de alto calibre y recuperan camioneta robada en EEUU tras operativo conjunto en Altar, Sonora

El saldo del operativo fue revelado este 7 de mayo. Crédito: FGJES

El aseguramiento de rifles de alto calibre y la recuperación de una camioneta con reporte de robo en Estados Unidos marcaron el resultado de un operativo conjunto realizado en las inmediaciones de Altar, Sonora.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Sonora (FGE), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, localizaron el vehículo abandonado sobre un camino de terracería que conecta Altar con Sásabe.

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De acuerdo con un comunicado emitido por la FGE, la unidad, una pickup GMC Sierra modelo 2022, color blanco, tenía reporte de robo vigente desde el 7 de marzo en Phoenix, Arizona.

El despliegue permitió asegurar, dentro del vehículo, seis chalecos antibalas color negro, 58 cargadores —35 calibre 7.62x39 y 23 calibre 5.56x45— y cartuchos útiles de ambos calibres, además de tres armas largas tipo AK-47 con cargadores abastecidos.

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Rifles asegurados tras la intervención.

El hallazgo ocurrió durante labores de vigilancia en una zona rural considerada de tránsito frecuente para actividades delictivas.

El vehículo y el arsenal quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación de la Delegación Sonora de la Fiscalía General de la República, que dará seguimiento a las investigaciones para determinar su posible vínculo con delitos de alto impacto en la región.

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Fiscalía de Sonora mantiene coordinación

En un comunicado publicado tras el decomiso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reiteró su compromiso de mantener operativos conjuntos con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en regiones donde se ha detectado el tránsito de vehículos y armas de procedencia ilícita.

Camioneta con reporte de robo en EEUU. Crédito: FGJES

Según datos del comunicado, el aseguramiento de la camioneta y el arsenal responde a la vigilancia permanente sobre caminos rurales que han sido identificados como rutas de riesgo.

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El Ministerio Público federal dará continuidad a las investigaciones para determinar si existe relación entre el vehículo recuperado y hechos delictivos recientes en la zona. Mientras tanto, los objetos asegurados permanecerán bajo resguardo.

El operativo en Altar forma parte de una estrategia más amplia para frenar lo índices delictivos en la entidad.

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Aseguramientos relevantes en la entidad

En Sonora, las autoridades han realizado aseguramientos de alto impacto en las últimas semanas, además del operativo en Altar. El 28 de abril, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano detuvieron a un conductor de tractocamión en el puesto de seguridad de Querobabi, municipio de Opodepe, tras localizar un cargamento de droga oculto en un doble fondo de la caja refrigerada de la unidad que transportaba verdura.

Durante una inspección de rutina, los agentes detectaron anomalías en la estructura del remolque mediante equipo de revisión no intrusiva.

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El tractocamión contaba con un fondo falso. (Crédito: Guardia Nacional)

Al revisar físicamente la caja, encontraron un doble fondo acondicionado detrás de la mercancía, donde localizaron 33 paquetes con aproximadamente 34 kilogramos de cocaína, 26 paquetes con 14 kilogramos de cristal y dos recipientes con un kilogramo de goma de opio.

El operador fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con el tractocamión y la droga asegurada. Este decomiso, realizado en uno de los principales puntos de revisión de seguridad instalados en la entidad, confirma la importancia estratégica de Sonora dentro de las rutas utilizadas para el traslado de narcóticos hacia la frontera con Estados Unidos.

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