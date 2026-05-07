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Clases en línea o vacaciones adelantadas: lo que propuso Samuel García para los estudiantes de Nuevo León durante el Mundial

La iniciativa presentada contempla el término anticipado de las clases presenciales o la transición a un esquema virtual

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García detalló que existe margen para este ajuste, ya que el calendario escolar local inició dos semanas antes que en otros estados, lo que permite cumplir con los días requeridos por la normativa educativa (X/ @samuel_garcias)
García detalló que existe margen para este ajuste, ya que el calendario escolar local inició dos semanas antes que en otros estados, lo que permite cumplir con los días requeridos por la normativa educativa (X/ @samuel_garcias)

El gobernador Samuel García propuso que el ciclo escolar en Nuevo León concluya antes de lo previsto, o se traslade a un formato en línea, debido a la organización de partidos del Mundial 2026 en la entidad.

La alternativa busca minimizar los problemas de movilidad y facilitar la convivencia urbana durante los días de mayor afluencia derivados del torneo internacional.

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La propuesta contempla que los estudiantes terminen actividades presenciales o virtuales a partir del 19 de junio, fecha posterior a la realización de varios encuentros en el Estadio Monterrey.

García detalló que existe margen para este ajuste, ya que el calendario escolar local inició dos semanas antes que en otros estados, lo que permite cumplir con los días requeridos por la normativa educativa

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El gobernador Samuel García expresó en su cuenta de Instragram:

“Después del evento conmemorativo de los 202 años de Nuevo León, nos vinimos a la CDMX para seguir jalando por Nuevo León.

Tenemos reunión clave con la SEP para definir el calendario de clases durante el Mundial. Les haremos la propuesta de que el ciclo escolar termine el 19 de junio, o que en todo caso se haga en línea para agilizar la movilidad durante el MUNDIAL MÁS NORTEÑO. ⚽️🔥

Atentos a mis redes para lo que viene. ¡Ánimo! 🦁👊🏻”

El gobernador Samuel García graba un video mensaje desde el interior de un vehículo en la Ciudad de México. En él, expone su propuesta a la Secretaría de Educación Pública para ajustar el calendario escolar en Nuevo León.

Ajuste escolar responde al calendario mundialista

Soccer Football - Monterrey starts preparations for its stadium to host the 2026 FIFA World Cup - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - May 20, 2025 General view of an excavator removing part of the turf of the BBVA Stadium today as preparations for the 2026 FIFA World Cup begin. REUTERS/Daniel Becerril
Para evitar congestionamientos y facilitar la movilidad de residentes y visitantes, el gobierno estatal planteó al titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, la posibilidad de adelantar la conclusión del ciclo educativo. (REUTERS/Daniel Becerril)

El Mundial 2026 tendrá partidos en Monterrey, lo que implicará un incremento considerable en el flujo vehicular y en la demanda de servicios públicos, especialmente en las zonas cercanas al estadio.

Para evitar congestionamientos y facilitar la movilidad de residentes y visitantes, el gobierno estatal planteó al titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, la posibilidad de adelantar la conclusión del ciclo educativo.

Durante una conferencia, Delgado señaló que los estados sede han solicitado ajustes al calendario escolar por diversas razones, entre ellas el clima y la logística del torneo.

En el caso de Nuevo León, la autoridad educativa estatal busca que el cierre de ciclo ocurra antes del 15 de julio, fecha originalmente prevista para el fin de clases.

Samuel García subrayó que los partidos en Monterrey serán principalmente en fines de semana, lo que reduciría el impacto en el tráfico escolar. Sin embargo, la afluencia de aficionados y las actividades paralelas también incidirán en la circulación vehicular y en la operación habitual de la ciudad.

Gobierno estatal prevé alternativas para garantizar el aprendizaje

Samuel García
Las autoridades estatales y federales trabajan en la revisión de la propuesta para definir si el ciclo se dará por concluido de manera presencial o si se implementarán clases en línea en los días finales.(Instagram/@samuel_garcias)

El gobernador explicó que, de aprobarse el adelanto, las escuelas podrían recurrir a esquemas de clases virtuales o híbridas para cumplir con los contenidos académicos restantes. De esta forma, se asegura que los estudiantes completen el ciclo sin afectar la calidad educativa ni el cumplimiento de los objetivos curriculares.

Las autoridades estatales y federales trabajan en la revisión de la propuesta para definir si el ciclo se dará por concluido de manera presencial o si se implementarán clases en línea en los días finales. El acuerdo definitivo será anunciado una vez que se concluyan los análisis técnicos y administrativos correspondientes.

En años previos, la Secretaría de Educación Pública ha autorizado ajustes al calendario escolar en entidades con circunstancias extraordinarias, como altas temperaturas o emergencias sanitarias.

Participación de Nuevo León en la organización del Mundial

El Estadio Monterrey será una de las sedes oficiales del Mundial 2026. La presencia de equipos internacionales y el arribo de miles de visitantes obligan a una planeación anticipada en materia de movilidad, seguridad y servicios. El gobierno estatal prevé que la adecuación del calendario escolar contribuirá a reducir la presión sobre la infraestructura urbana.

La propuesta se enmarca en un esfuerzo coordinado con otros estados sede y con la autoridad federal para armonizar las actividades escolares y sociales con el calendario de la competición.

En la conferencia, Mario Delgado indicó que la SEP evaluará cada solicitud de ajuste al calendario escolar en función de los requerimientos locales y de la capacidad para garantizar el aprendizaje de los estudiantes. El caso de Nuevo León se resolverá en próximas semanas, tras concluir el análisis conjunto con la autoridad educativa estatal.

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