México

Dejan cartulina firmada por el CJNG con amenaza de balacera en primaria de Puebla: autoridades apuntan a “retos virales”

Las actividades y el festival por el Día de las Madres fueron suspendidas en el plantel

Guardar
Google icon
Amenaza en primaria de Puebla
Foto: Google Maps / Redes sociales

Una cartulina con amenazas de un presunto ataque armado fue localizada al exterior de la escuela primaria “Adela Márquez de Martínez”, ubicada en el fraccionamiento Infonavit La Rosa de la ciudad de Puebla.

El mensaje estaba atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y amenazaba con una supuesta “limpia en la colonia” a realizarse este jueves 7 de mayo, por lo que tanto docentes, padres de familia y vecinos se alarmaron.

PUBLICIDAD

El hallazgo fue reportado a las corporaciones de seguridad para que se movilizaran a la zona y evitaran posibles ataques armados.

Como medida preventiva, las autoridades educativas suspendieron el festival del Día de las Madres que tenían programado, mientras que elementos policiacos realizaron recorridos de vigilancia en las calles aledañas.

PUBLICIDAD

Al encontrarse al menos tres escuelas en el área, la presencia de elementos de seguridad se intensificó para descartar cualquier situación de riesgo con otros estudiantes.

Autoridades apuntan a “retos virales”

Cartulina con amenazas de balacera en Puebla
Foto: Redes sociales

En un primer momento la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla informó que no existía confirmación de una amenaza real ni reportes de personas detenidas, pero se mantenían en el perímetro para analizar el origen del mensaje.

Más tarde, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el vicealmirante Francisco Sánchez, informó en conferencia de prensa que el hallazgo correspondería a “retos virales”, esto luego de que recientemente se difundieran alertas sobre presuntas balaceras en escuelas.

Sin embargo, también dijo que se encuentran tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los estudiantes luego de que de manera reciente se difundieran amenazas de presuntas balaceras.

“Nosotros lo atendemos de manera responsable. Esto obedece más a cuestiones de retos virales y ese tipo de cosas. Estamos tomando las medidas necesarias. Recordarán ustedes que hace unos días tuvimos también este tipo de situaciones en algunos centros escolares donde se señalaba que iba haber cierto tipo de situaciones. No subestimamos nada. Simplemente esto obedece al manejo irresponsable que se hace muchas veces en redes”, dijo el titular de la SSP.

Sánchez también instó a los jóvenes a ser responsables al difundir mensajes de este tipo porque se cree que tratan sabotear las actividades académicas.

Incrementarán elementos en centros educativos tras amenazas de presuntos tiroteos

Ofrecían 500 pesos por protestar contra arrestos en mercado donde detuvieron a miembros de la Familia Michoacana
El titular de Seguridad estatal durante conferencia de prensa (Facebook/Gobierno de Puebla)

Desde el mes de abril comenzaron a reportarse amenazas de presuntos tiroteos en diversos centros educativos de Puebla, los cuales han sumado al menos seis hechos.

Tras los primeros casos, que se han extendido a planteles de otras entidades del país, las autoridades detectaron que corresponden a un reto denominado “Tiroteo mañana”, el cual consiste en escribir amenazas en los baños o puertas de las instalaciones las amenazas.

Jorge Luis Hernández González, titular de la Fiscalía Metropolitana, informó en rueda de prensa que este tipo de prácticas se han detectado tanto en la capital como en otras regiones de Puebla, por lo que advirtió posibles sanciones en caso de identificarse a los responsables.

Google icon

Temas Relacionados

CJNGamenazasprimariaPueblaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Sheinbaum usa mi visita para dividir y enfrentar a México”, acusa Díaz Ayuso

El desencuentro entre Ayuso y Sheinbaum reaviva el debate histórico

“Sheinbaum usa mi visita para dividir y enfrentar a México”, acusa Díaz Ayuso

Ataque armado contra patrulla derivó en intensa persecución entre Veracruz y Oaxaca

Civiles armados desataron balaceras y persecuciones sobre las carreteras 145 y 175, dejando muertos, ponchallantas y un amplio despliegue militar entre Veracruz y Oaxaca

Ataque armado contra patrulla derivó en intensa persecución entre Veracruz y Oaxaca

Los momentos más emblemáticos de Sudáfrica en justas mundialistas previo al debut contra México en el Mundial 2026

Los Bafana Bafana lograron su clasificación a una justa mundialista por cuarta ocasión en su historia

Los momentos más emblemáticos de Sudáfrica en justas mundialistas previo al debut contra México en el Mundial 2026

Crisis migrante se agrava en Tapachula, reportan desaparición de otra joven cubana

La Fiscalía de Chiapas informó que Yarissel Díaz Arcia, originaria de Cuba, desapareció el pasado 30 de abril en Tapachula y desde entonces se desconoce su paradero

Crisis migrante se agrava en Tapachula, reportan desaparición de otra joven cubana

¿Quiénes pierden el derecho a la doble pensión en el IMSS? SCJN aclara nuevos límites

El alcance real de esta determinación ha generado confusiones entre la audiencia pensionada

¿Quiénes pierden el derecho a la doble pensión en el IMSS? SCJN aclara nuevos límites
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desde 1963 hay registro de colusión entre autoridades y gobernadores de Sinaloa y el crimen organizado

Desde 1963 hay registro de colusión entre autoridades y gobernadores de Sinaloa y el crimen organizado

Hombre golpea a policía que separaba pelea de mujeres en la Morelos: elemento repele a la agresión a disparos y asesina al sujeto

Grecia Quiroz acusa que exalcalde de Uruapan no acudió a declarar a la Fiscalía de Michoacán tras señalarlo en caso Manzo

Hallan cadáver sepultado en patio de una casa tras cateo en Ciudad Juárez

Violencia en Sinaloa no cesa: sujetos armados atacan cortejo fúnebre en plena vía pública de Culiacán y dejan 2 muertos

ENTRETENIMIENTO

Meryl Streep y Anne Hathaway arrasan taquillas en México con “El Diablo Viste a la Moda 2″

Meryl Streep y Anne Hathaway arrasan taquillas en México con “El Diablo Viste a la Moda 2″

Lila Downs festejará a las mamás capitalinas: ¿Cuándo y dónde será el concierto gratuito en la CDMX?

Paulina Rubio lanza mensaje en medio de señalamientos de drogadicción y la posibilidad de perder a su hijo

Vadhir Derbez atribuye a grupos criminales denuncia en su contra por presunta agresión sexual

El sensible discurso de Guillermo del Toro para México tras ganar importante premio en Inglaterra

DEPORTES

Cuatrero reaparece tras ser hallado culpable por intento de feminicidio contra Stephanie Vaquer

Cuatrero reaparece tras ser hallado culpable por intento de feminicidio contra Stephanie Vaquer

Los momentos más emblemáticos de Sudáfrica en justas mundialistas previo al debut contra México en el Mundial 2026

CMLL revela cartel de FantasticaManía 2026 con el retiro de Tiger Mask como gran atractivo

PANINI termina contrato para álbum del Mundial en 2030, cierra un ciclo comenzado en México 1970

Tigres vs Toluca: listos los horarios para la final de Concachampions mexicana