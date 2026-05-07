Dejan cartulina firmada por el CJNG con amenaza de balacera en primaria de Puebla: autoridades apuntan a “retos virales”

Foto: Google Maps / Redes sociales

Una cartulina con amenazas de un presunto ataque armado fue localizada al exterior de la escuela primaria “Adela Márquez de Martínez”, ubicada en el fraccionamiento Infonavit La Rosa de la ciudad de Puebla.

El mensaje estaba atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y amenazaba con una supuesta “limpia en la colonia” a realizarse este jueves 7 de mayo, por lo que tanto docentes, padres de familia y vecinos se alarmaron.

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El hallazgo fue reportado a las corporaciones de seguridad para que se movilizaran a la zona y evitaran posibles ataques armados.

Como medida preventiva, las autoridades educativas suspendieron el festival del Día de las Madres que tenían programado, mientras que elementos policiacos realizaron recorridos de vigilancia en las calles aledañas.

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Al encontrarse al menos tres escuelas en el área, la presencia de elementos de seguridad se intensificó para descartar cualquier situación de riesgo con otros estudiantes.

Autoridades apuntan a “retos virales”

Foto: Redes sociales

En un primer momento la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla informó que no existía confirmación de una amenaza real ni reportes de personas detenidas, pero se mantenían en el perímetro para analizar el origen del mensaje.

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Más tarde, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, el vicealmirante Francisco Sánchez, informó en conferencia de prensa que el hallazgo correspondería a “retos virales”, esto luego de que recientemente se difundieran alertas sobre presuntas balaceras en escuelas.

Sin embargo, también dijo que se encuentran tomando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los estudiantes luego de que de manera reciente se difundieran amenazas de presuntas balaceras.

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“Nosotros lo atendemos de manera responsable. Esto obedece más a cuestiones de retos virales y ese tipo de cosas. Estamos tomando las medidas necesarias. Recordarán ustedes que hace unos días tuvimos también este tipo de situaciones en algunos centros escolares donde se señalaba que iba haber cierto tipo de situaciones. No subestimamos nada. Simplemente esto obedece al manejo irresponsable que se hace muchas veces en redes”, dijo el titular de la SSP.

Sánchez también instó a los jóvenes a ser responsables al difundir mensajes de este tipo porque se cree que tratan sabotear las actividades académicas.

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Incrementarán elementos en centros educativos tras amenazas de presuntos tiroteos

El titular de Seguridad estatal durante conferencia de prensa (Facebook/Gobierno de Puebla)

Desde el mes de abril comenzaron a reportarse amenazas de presuntos tiroteos en diversos centros educativos de Puebla, los cuales han sumado al menos seis hechos.

Tras los primeros casos, que se han extendido a planteles de otras entidades del país, las autoridades detectaron que corresponden a un reto denominado “Tiroteo mañana”, el cual consiste en escribir amenazas en los baños o puertas de las instalaciones las amenazas.

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Jorge Luis Hernández González, titular de la Fiscalía Metropolitana, informó en rueda de prensa que este tipo de prácticas se han detectado tanto en la capital como en otras regiones de Puebla, por lo que advirtió posibles sanciones en caso de identificarse a los responsables.