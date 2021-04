Aborto, eutanasia y familias homoparentales: tunden al PES en redes por sus publicaciones sobre esos temas

Los mensajes compartidos por el Partido Encuentro Solidario (PES) causaron polémica en redes sociales (Foto: @PESNacionalMX / Twitter)

El pasado 26 de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al Partido Encuentro Solidario (PES) suspender los spots que difundió mediante redes sociales, en donde la facción se pronunció en contra de la adopción homoparental y el aborto. Ante esto, varios internautas compartieron las imágenes publicadas por el partido mediante plataformas como Facebook y Twitter, espacios donde expresaron su descontento y tildaron al partido de “retrógrada” y “ultra conservador”.

En sus cuentas oficiales, el PES, cuyo lema es “Por la vida y la familia”, ha compartido imágenes en donde se criminaliza la interrupción del embarazo, la eutanasia y la conformación de familias homoparentales, pues señalaron mediante una publicación que “las nuevas y modernas tendencias ideológicas del mundo ponen en peligro al derecho de los niños para un desarrollo sano”.

Las reacciones de los internautas, ante los pronunciamientos del partido fundado por Hugo Eric Flores Cervantes, no se hicieron esperar y algunos usuarios de redes sociales comentaron que el PES debería estar fuera del registro electoral debido a que “sus ideas” atentan contra los derechos humanos, además de estar muy apegadas con creencias religiosas. Asimismo, señalaron que el PES carece de los valores éticos y morales y, por el contrario, promueve “discursos de odio” orientados a la homofobia y la intolerancia.

La iniciativa del PIN Parental fue lanzada en España por el partido ultraconservador VOX (Foto: Facebook/ @pesnacionalmx)

Con una breve cápsula publicada en su cuenta oficial de Facebook el pasado 26 de abril, el PES mostró su postura en favor del PIN parental, iniciativa creada en España por el partido ultraconservador VOX, que busca que en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias se les notifique a los padres de familia si sus hijos recibirán clases de educación sexual, reproductiva o en materia de género; con el fin de que estos den su aprobación o, en su defecto, las alumnas y alumnos abandonen las aulas.

Tras esta publicación, algunos usuarios de Facebook apuntaron que en un país como México es necesaria la educación sexual ya que ésta ayudará a los niños y jóvenes a detectar cuándo está ocurriendo un abuso, pues de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para 2020, México ocupó el primer lugar en cuanto a abuso sexual infantil.

En el spot retirado por el INE, el PES también se manifestó en contra de la adopción homoparental (Foto: Facebook/ @pesnacionalmx)

En cuanto a la eutanasia, el PES publicó que se manifestaba en contra de esta práctica y señaló que “con amor, paciencia y cuidados preservemos la vida hasta la muerte natural”. Cabe destacar que, hasta el momento, la eutanasia en México es ilegal, por lo que quienes participen en la muerte asistida podrán ser acreedores de una multa de hasta cinco años de prisión, según la Ley General de Salud.

Ante el pronunciamiento del partido “Por la vida y por la familia”, varios internautas comentaron que “las personas deberían poder decidir cuándo morir, en especial si solo están sufriendo”, así lo anotó un usuario identificado en esta misma red social como Luis Astorga, quien minutos más tarde añadió que “si en un futuro mis padres tienen una enfermedad terminal y están sufriendo, prefiero que tengan una muerte digna y tranquila a mantenerlos sobreviviendo, porque eso ni siquiera es vida”.

Hugo Eric Flores Cervantes se pronunció en contra de la despenalización y legalización del aborto el mismo día que lanzaron el spot propagandístico del PES, donde se manifestaron en contra de la adopción homoparental (Foto: Hugo Eric Flores Cervantes / Facebook)

¿De qué habló el spot?

El spot fue lanzado como parte de la propaganda del PES de cara a los próximos comicios electorales que se celebrarán en territorio nacional el próximo 6 de junio. A través de un video de 32 segundos, el partido pedía el voto de los ciudadanos en favor de sus candidatos a diputados federales.

“Madre solo hay una, no dos. Padre solo hay uno, no dos. En la adopción el derecho es de las niñas y de los niños, no de los que adoptan. En el PES defendemos el valor de la familia y nos oponemos a que dos personas del mismo sexo puedan adoptar”, ese fue el polémico mensaje lanzado por el partido fundado por Eric Flores Cervantes quien, en el marco del Día de la Visibilidad Lésbica, reafirmó su postura en contra de la legalización y la despenalización del aborto en una conferencia de prensa.





