Hombre golpea a policía que separaba pelea de mujeres en la Morelos: elemento repele a la agresión a disparos y asesina al sujeto

Los hechos ocurrieron en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. (Captura de video)

Un hombre que agredió a un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, murió luego de que el policía le disparara. Los hechos ocurrieron el pasado martes 5 de mayo.

De acuerdo con un comunicado de la dependencia capitalina, policías de la Ciudad de México fueron informados, por medio de frecuencia de radio, sobre una riña en la que participaban varias mujeres en la calle Palma Norte esquina con Libertad, en la colonia mencionada.

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En ese momento, se señala, un uniformado que realizaba recorridos de prevenciónn pie a tierra en la zona, intervino en la pelea para tratar de concluirla y separar a las involucradas. Sin embargo, en ese momento, de una unidad habitacional salieron varios hombres, y uno de ellos comenzó a golpear al policía en repetidas ocasiones, mismo que se llevó la mano a la altura de la cintura. Al ver en riesgo su integridad, el policía desenfundó su arma de fuego y la accionó contra el agresor, dice el comunicado.

Paramédicos llegaron hasta el lugar e informaron que el sujeto herido, quien contaba con 25 años de edad, ya había perdido la vida, por lo que la zona fue acordonada y se dio parte al agente del Ministerio Público para los peritajes correspondientes correspondientes y las indagatorias del caso.

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El policía, por su parte, fue presentado ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración, mientras personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya integra la carpeta de investigación administrativa interna para colaborar en lo que derive de los hechos.

En el lugar murió el joven de 25 años de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cabe destacar que, de acuerdo con información del periodista de nota roja, Carlos C4 Jiménez, el sujeto que perdió la vida respondía al nombre de Roberto Alanís, quien era apodado El Soldado y quien, según el comunicador, pertenecía a La Antiunión Tepito, un grupo delictivo capitalino que mantiene rencillas con La Unión Tepito.

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De acuerdo con C4 Jiménez, a El Soldado ya lo habían detenido anteriormente por agredir a policías a golpes y por portación de armas.

El reportero acusó que el occiso había sido detenido hace 9 años, en 2017, en la alcaldía Iztapalapa por golpear a un agente. En 2022 y en 2024 también habría sido detenido en Ecatepec y Tecámac, respectivamente, por portación de armas.

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En una publicación realizada en su cuenta de X, el periodista también acusó que presuntamente El Soldado se encontraba armado al momento de la agresión y que, tras haber sido agredido por el policía, un sujeto se acercó a él y le retiró el arma para meterse dentro de una vecindad.

En un video mostrado por el periodista, se ve el momento en el que las mujeres pelean a golpes, cuando el policía se les acerca para separarlas y el sujeto que murió se acerca al elemento policiaco para agredirlo a golpes. Tras esto, el policía saca su arma de fuego y la acciona contra el agresor.

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