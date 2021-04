Fiscalía de CDMX solicitó a diputados iniciar desafuero contra Saúl Huerta por abusar de menores

El pasado miércoles, elementos de la SSC capturaron en un hotel de la Ciudad de México a Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal de Morena en Puebla, después de que un menor, de 15 años de edad, lo acusó de tocarlo e intentar abusar sexualmente de él (Foto: Cuartoscuro)

Este martes, la titular de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Laura Borbolla Moreno, acudió a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados “para entregar el expediente relativo al diputado Saúl Huerta Corona”, informó el espacio informativo del Canal del Congreso.

Ernestina Godoy Ramos, fiscal de la capital del país, confirmó que durante la tarde de este martes se presentaría ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero en contra de Benjamín Saúl Huerta Corona.

El pasado miércoles, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturaron en un hotel de la Ciudad de México al diputado federal de Morena (Movimiento Regeneración Nacional) en Puebla, después de que un menor, de 15 años de edad, lo acusó de tocarlo e intentar abusar sexualmente de él.

La fiscal especificó que sería Laura Borbolla Moreno, titular de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, quien presentaría la solicitud de desafuero a las 17:00 horas (Video: Twitter/@NoticiaCongreso)

Sin embargo, tras la denuncia que recibió por abuso sexual, se dieron a conocer testimonios de otros jóvenes que también aseguraron ser violentados por el morenista y coincidieron en que el político tenía un modus operandi.

La fiscal especificó que sería Borbolla Moreno, titular de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, quien presentaría la solicitud de desafuero a las 17:00 horas.

Godoy Ramos también señaló que Huerta Corona se encontraba, hasta el día de ayer, en la Ciudad de México. Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que este martes la Fiscalía exhibiría la solicitud de desafuero del diputado federal de Morena.

La Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena, en una decisión unánime, declaró suspender los derechos partidistas del diputado federal hasta que se emita una resolución definitiva (Foto: Cuartoscuro)

La Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena, en una decisión unánime, declaró suspender los derechos partidistas del diputado federal hasta que se emita una resolución definitiva.

Por otro lado, cámaras de videovigilancia del Hotel Palace, en la colonia Tabacalera y a unos metros del Monumento a la Revolución, captaron el momento en que Benjamín Saúl Huerta Corona llevó al menor de edad a su habitación, cuando se atrincheró, y cuando fue arrestado por elementos de la SSC.

El reportero Carlos Jiménez, quien reveló las imágenes en su cuenta de Twitter, informó que desde el año 2019 el diputado llevaba víctimas al hotel. En un fragmento de la grabación se puede observar cómo los agentes policiacos arriban a las afueras del cuarto del diputado.

Cámaras de videovigilancia del Hotel Palace captaron el momento en que Benjamín Saúl Huerta Corona llevó al menor de edad a su habitación (Foto: Twitter/@c4jimenez)

Éste, después de negarse a abrir la puerta, se asoma y se ve cómo no está utilizando una camiseta. Al final, es sacado del hotel por los uniformados. No se dejó esposar.

Sin embargo, fue liberado: solamente estuvo arrestado durante un par de horas en la Ciudad de México.

El funcionario público otorgó una conferencia de prensa la noche del 21 de abril. Ahí, se deslindó de cualquier responsabilidad.

“Soy inocente y estoy seguro que la verdad saldrá a la luz; hoy se ha cometido una grave afectación a mi imagen y a la de mi familia, por ello exhorto a las autoridades competentes a que se hagan los deslindes de las responsabilidades que en este caso ameritan y que pronto se haga justicia y que la verdad salga a la luz pública”, dijo el político.

El funcionario público otorgó una conferencia de prensa la noche del 21 de abril. Ahí, se deslindó de cualquier responsabilidad (Foto: Cuartoscuro)

El pasado jueves, la reportera Yohali Reséndiz publicó un audio, a través del programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, donde se puede escuchar una conversación entre el diputado y la madre de la víctima. En otro, el menor de 15 años de edad relató el abuso sexual que sufrió.

“Llévalo con un médico. No le hice absolutamente nada. Yo le suplico, de favor, ayúdeme, me va a destituir”, dijo Huerta Corona. “Pues mire, yo a usted le pedí ayuda y yo pensé que usted era buena persona”, afirmó la madre. “Soy buena persona, mire yo no...”, contestó el funcionario en un audio casi inaudible.

“Mire, la otra opción es que ahorita yo voy para México y hablamos allá. Y usted me entrega bien a mi hijo. Yo voy para México. No, es que no puedo quedarme así tranquila. Usted sabe que es un delito un acoso sexual cuando el niño tiene 15 años. Yo tuve el error de habérselo prestado”, señaló la mamá de la víctima.

En un fragmento de la grabación se puede observar cómo los agentes policiacos arriban a las afueras del cuarto del diputado (Video: Twitter/@c4jimenez)

“Pero no en la delegación, pero no en la delegación”, suplica el legislador. El diputado después le pide que se encuentren en el hotel donde está “o en donde usted me diga”.

“Fuera de acá, pero llegamos a un acuerdo económico”, mencionó Huerta Corona. “Yo se lo suplico, sí, yo se lo voy a pagar con creces. No... no me destruya, se lo suplico por favor”.

“Imagínese. Usted me dice ‘no me destruya’ y usted quería destruir a mi hijo”, replicó la mujer. “No, yo no le hice nada, señora. Se lo juro que no le hice nada. Se lo juro, sí, y si no puede preguntar. Él malinterpretó las cosas”, dijo el diputado.

“Fuera de acá, pero llegamos a un acuerdo económico”, mencionó Huerta Corona a la madre de la víctima. “Yo se lo suplico, sí, yo se lo voy a pagar con creces. No... no me destruya, se lo suplico por favor” (Video: Twitter/@c4jimenez)

La víctima narró lo ocurrido a la reportera:

“Agarró y me dijo que ya íbamos a esperarnos en el hotel. Pero antes compró un refresco. Me lo dio a mí pero sabía amargo. Agarré y, luego luego, entré al hotel, pero me había dicho que iba a rentar dos habitaciones. Entonces cuando llego nada más renta una habitación con una cama. Yo cuando bajo de la camioneta me sentía muy mareado. Ya no podía ni caminar bien. Ya me dolían mucho mis piernas. Entonces ya como pude llegué a la habitación (...)

“Ya en la habitación. Luego luego me acosté. Ya no podía. Ya estaba mal. Me acuesto y él se va al baño. Ya cuando veo él sale totalmente desnudo. Yo intento pararme, como para arrimarme, pero ya no podía. De ahí agarró y me bajó mi pantalón hasta las rodillas. Con mi mano, la agarraba y la ponía en su pene. Y con su mano agarraba y hacía movimientos de arriba para abajo en mi pene”, narró el menor de edad.

SEGUIR LEYENDO: