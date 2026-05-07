Paulina Rubio lanza mensaje en medio de señalamientos de drogadicción y la posibilidad de perder a su hijo

La cantante Paulina Rubio atraviesa un momento decisivo en los tribunales de Miami, donde una corte familiar mantiene en curso el juicio que determinará el futuro de la custodia de su hijo mayor, Andrea Nicolás.

El proceso, que arrancó el 4 de mayo de 2026, adquiere relevancia ante la posibilidad de que el adolescente de 15 años abandone Estados Unidos para vivir con su padre, Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera, en Madrid.

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Mientras tanto, Rubio emite un mensaje público para enfatizar su rol como madre y responder a las acusaciones surgidas en el juicio.

Paulina Rubio defiende su papel de madre ante los señalamientos

En medio de las audiencias, Paulina Rubio publica un comunicado en el que agradece el apoyo recibido y subraya que ser madre es su mayor prioridad. En el documento, expresa: “Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré”.

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Paulina Rubio defiende su papel de madre ante los señalamientos (Prensa Danna)

Añade que el amor de una madre inicia mucho antes del nacimiento y permanece toda la vida: “Los guías, los proteges, luchas por ellos y los llevas en el corazón para siempre”.

La cantante también menciona que ningún éxito profesional se compara con el privilegio y la responsabilidad de la maternidad. “Ese es el título que más orgullo me da y el que defenderé siempre con toda mi fuerza. Mis hijos son y siempre serán mi prioridad”, señala. Afirma que cada decisión que toma nace del amor incondicional y del compromiso absoluto con el bienestar de sus hijos. Finaliza su mensaje con la frase: “Ser madre es el más grande de los honores y el amor más profundo que jamás experimentaré”.

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Acusaciones y testimonios bajo la lupa judicial

Durante las audiencias recientes, la guardiana legal del menor informó que el adolescente habría dicho que su madre “fuma marihuana”. No obstante, la misma guardiana aclara que no existen pruebas actuales que sustenten este señalamiento y que Paulina Rubio se sometió a pruebas de toxicología que resultaron negativas.

El juicio también recoge el testimonio de Andrea Nicolás, quien declara ante el juez que, aunque ama a su madre, no puede convivir con ella debido a un ambiente que describe como estresante. El joven también refiere episodios de presuntas agresiones físicas y un control que le impide mantener comunicación con su padre.

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La defensa de Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera sostiene que la cantante tiene un comportamiento errático y que el menor se siente emocionalmente inseguro bajo su custodia. Entre las pruebas presentadas figura un video de seguridad donde Andrea Nicolás aparece presuntamente involucrado en un robo en un supermercado. Esta evidencia ha sido utilizada para cuestionar la capacidad parental tanto de Rubio como de Vallejo-Nágera.

Riesgos legales y presión económica para ambos padres

El juicio adquiere un carácter crítico porque Andrea Nicolás ha manifestado su deseo de mudarse a España. La jueza advierte que ambos padres deben liquidar una deuda de aproximadamente 14,500 dólares cada uno por honorarios de la guardiana legal, con el riesgo de ser arrestados por desacato si no cumplen el pago. Además, existe un reporte de adeudo por parte de Paulina Rubio en concepto de pensión alimenticia.

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Durante las primeras audiencias, la cantante asistió al tribunal con síntomas de gripe, llegando incluso a tropezar y caer dentro de la sala. Estos eventos han sido interpretados como parte del estrés al que se enfrenta en el proceso.

Niñera del hijo de Paulina Rubio y Colate revela qué sustancias ilícitas presuntamente consume ‘La Chica Dora’ (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El futuro de la custodia de Andrea Nicolás sigue en disputa

El juicio definitivo para determinar la custodia de Andrea Nicolás continúa en la corte familiar de Miami. El adolescente insiste en mudarse a Madrid con su padre, mientras la corte evalúa las pruebas y los testimonios presentados. La resolución del caso marcará el destino familiar de Paulina Rubio y su hijo mayor en los próximos meses.

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