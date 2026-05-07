México

Meryl Streep y Anne Hathaway arrasan taquillas en México con “El Diablo Viste a la Moda 2″

La secuela protagonizada por el elenco original debutó con cifras millonarias y se convirtió en el estreno más fuerte en cines mexicanos durante el inicio de mayo

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El Diablo Viste a la Moda 2 (Captura de tráiler oficial)
El Diablo Viste a la Moda 2 lidera la taquilla mexicana tras su estreno el 1 de mayo de 2026, superando a otros estrenos recientes. - (Captura de tráiler oficial)

El Diablo Viste a la Moda 2 llegó a las salas mexicanas y en solo su primera semana logró dominar la taquilla nacional. De acuerdo con cifras oficiales de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine), la película acumuló más de 205 millones de pesos y reunió a millones de asistentes desde su estreno el pasado 1 de mayo de 2026.

El regreso de Meryl Streep como Miranda Priestly y Anne Hathaway como Andy Sachs provocó una fuerte expectativa entre el público, especialmente por tratarse de la continuación de una de las películas más populares de los años dos mil. La cinta también marca el regreso de Emily Blunt y Stanley Tucci, además de incorporar nuevos nombres al elenco.

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La historia retoma el universo de la revista Runway casi veinte años después. En esta ocasión, Miranda enfrenta una crisis dentro del periodismo impreso mientras intenta salvar la publicación en medio de la presión digital.

Canacine confirma el éxito de la secuela en salas mexicanas

El diablo viste a la moda 2
La película recauda 205.99 millones de pesos y reúne a más de 2.4 millones de asistentes en su primera semana, según Canacine. - (Créditos: 20th Century Studios)

La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica reportó que El Diablo Viste a la Moda 2 lideró la taquilla en México durante la semana del 30 de abril al 3 de mayo de 2026, superando ampliamente a otros estrenos recientes.

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Resultados oficiales de taquilla

  • Ingresos semanales: 190.18 millones de pesos
  • Ingresos acumulados: 205.99 millones de pesos
  • Asistencia semanal: 2.24 millones de personas
  • Asistencia acumulada: 2.43 millones de personas

En el segundo lugar apareció Michael: La Historia de Michael Jackson, mientras que Super Mario Galaxy: La Película ocupó la tercera posición dentro del ranking semanal en cines mexicanos.

Miranda Priestly regresa con frases punzantes y nuevos conflictos

Anne Hathaway invita a ir al cine con los “mejores outfits” en el estreno de El diablo viste a la moda 2
El Diablo Viste a la Moda 2 destaca por el impacto de la frase ‘el periodismo está muriendo’, generando debate sobre el futuro del sector. - (Captura de video: 20th Century Fox)

La secuela presenta a una Miranda Priestly enfrentando cambios drásticos dentro de la industria editorial. La crisis del periodismo impreso y el impacto del entorno digital se convierten en parte central de la historia, ahora con una Andy Sachs más madura y una Emily Charlton convertida en rival estratégica.

Además del regreso del elenco original, la producción suma participaciones de Kenneth Branagh, Justin Theroux y Lady Gaga. El rodaje se realizó entre Nueva York y Milán, manteniendo el estilo visual relacionado con el mundo de la moda y las grandes marcas de lujo.

Con dirección de David Frankel y guion de Aline Brosh McKenna, la película busca actualizar los conflictos de la historia original y explorar temas como reinvención profesional, choque generacional y el costo personal del éxito dentro de una industria marcada por la presión y la competencia.

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