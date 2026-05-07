México

Lila Downs festejará a las mamás capitalinas: ¿Cuándo y dónde será el concierto gratuito en la CDMX?

Lila Downs regresa a la capital tras su exitosa presentación gratuita en Iztapalapa en abril, donde congregó a miles de asistentes

Guardar
Google icon
La jefa de gobierno Clara Brugada Molina anunció el evento especial de Lila Downs para celebrar a las mamás en la Utopía Ceylán de Azcapotzalco. | (Crédito: JovanI Pérez)
La jefa de gobierno Clara Brugada Molina anunció el evento especial de Lila Downs para celebrar a las mamás en la Utopía Ceylán de Azcapotzalco. | (Crédito: JovanI Pérez)

Si estás buscando un plan para celebrar con tu mamá, prepárate para un evento lleno de música, tradición y emoción, pues la cantante oaxaqueña Lila Downs ofrecerá una presentación gratuita para festejar el Día de las Madres en la Ciudad de México, así lo anunció la jefa de gobierno Clara Brugada Molina a través de sus redes sociales.

Desde ‘X’, Brugada Molina dio la noticia a la ciudadanía, con un mensaje: “¡La voz de Lila Downs llega a la Ciudad de México para celebrar a las mamás!"

PUBLICIDAD

¿Cuándo y dónde será el concierto gratuito?

Aunque el 10 de mayo, las y los mexicanos celebramos el Día de las Madres, por motivos desconocidos, el espectáculo de la cantante oaxaqueña se realizará el próximo sábado 16 de mayo en la Utopía Ceylán recientemente inaugurada y cuya dirección es: Blvd. Ferrocarriles 406, Euzkadi, alcaldía Azcapotzalco, 02660 Ciudad de México.

Video promocional de un concierto de Lila Downs. Las imágenes muestran a la artista en un escenario con guitarra y vestimenta tradicional mexicana. Se observa un público congregado en un gran recinto de conciertos. El material incluye información sobre la fecha del evento: 16 de mayo a las 19 horas. Al inicio y final, aparecen animaciones de un ajolote y una mariposa, y el logotipo del Gobierno de la Ciudad de México. El concierto se celebra con motivo del Día de las Madres en la Utopía Azcapotzalco.

El espectáculo iniciará a las 19:00 horas; recuerda que el acceso es totalmente gratuito y adecuado para toda la familia.

PUBLICIDAD

Lila Dows en la Ciudad de México

Lila Downs ha realizado presentaciones en la Ciudad de México, el pasado mes de abril, ofreció n concierto gratuito en la estación Tecoloxtitlán del Trolebús, en la alcaldía Iztapalapa, antes de anunciar su regreso al Auditorio Nacional. La presentación se realizó el sábado 18 de abril de 2026, a las 17:00 horas, como parte de las actividades culturales en torno al Día Internacional de la Mujer.

El evento estaba originalmente programado para el 28 de marzo, pero la cantante tuvo que posponerlo por una infección respiratoria. Tras recuperarse, se presentó ante miles de asistentes en Iztapalapa, donde interpretó temas emblemáticos como “La Sandunga” y “La Llorona”, junto con canciones recientes. Downs lució vestuarios tradicionales y una puesta en escena que resaltó el orgullo por sus raíces y su compromiso con causas sociales.

Retrato de Lila Downs con cabello oscuro y vestido rojo, sobre un fondo púrpura estrellado con nubes y plantas verdes. Su brazo izquierdo está levantado
La aclamada cantante Lila Downs tiene influenza tipo A y tuvo que postergar un concierto (Facebook/LilaDownsOficial)

El concierto en Iztapalapa marcó el inicio del World Tour 2026–2027, con fechas confirmadas en México, Estados Unidos, Canadá y España. La artista reafirmó así su vínculo con diversas comunidades y el objetivo de acercar la cultura a más personas.

La gira, titulada ‘Cambias Mi Mundo’, acompañó el lanzamiento de su nuevo disco, que incluye los sencillos “Cambias Mi Mundo” y “Tumba 7”. El siguiente adelanto, “Jardín del Placer”, en colaboración con Alex Cuba, estuvo disponible a partir del 29 de abril, mientras que el álbum completo se lanzó el 30 de mayo.

En abril, la cantautora anunció una fecha de presentación para el próximo 1 de noviembre, donde llegará al Auditorio Nacional, como parte de su gira ‘Cambias mi mundo".

Google icon

Temas Relacionados

Lila DownsCDMXDía de las Madres10 de mayoClara Brugadamexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

10 de mayo 2026: experiencias en lugar de regalos para celebrar el Día de las Madres

Opciones enfocadas en descanso, convivencia y entretenimiento se perfilan como las favoritas para sorprender a mamá este año

10 de mayo 2026: experiencias en lugar de regalos para celebrar el Día de las Madres

Grecia Quiroz acusa que exalcalde de Uruapan no acudió a declarar a la Fiscalía de Michoacán tras señalarlo en caso Manzo

La actual edil solicitó previamente que se citara a Ignacio Campos, Leonel Godoy y Raúl Morón por el asesinato de su esposo

Grecia Quiroz acusa que exalcalde de Uruapan no acudió a declarar a la Fiscalía de Michoacán tras señalarlo en caso Manzo

Mundial 2026: los tres criterios de desempate en la Fase de Grupos para que México logre su clasificación a la siguiente ronda

El combinado nacional se ubica en el Grupo A compartiendo la sección con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia

Mundial 2026: los tres criterios de desempate en la Fase de Grupos para que México logre su clasificación a la siguiente ronda

Paulina Rubio lanza mensaje en medio de señalamientos de drogadicción y la posibilidad de perder a su hijo

El proceso adquiere relevancia ante la posibilidad de que el adolescente de 15 años abandone Estados Unidos para vivir con su padre

Paulina Rubio lanza mensaje en medio de señalamientos de drogadicción y la posibilidad de perder a su hijo

El crimen organizado no supera al Estado mexicano ni con todo su poder de fuego y corrupción, asegura la fiscal Ernestina Godoy

La declaración la hizo durante una visita oficial a las instalaciones de la Fiscalía Federal en Puebla

El crimen organizado no supera al Estado mexicano ni con todo su poder de fuego y corrupción, asegura la fiscal Ernestina Godoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

Grecia Quiroz acusa que exalcalde de Uruapan no acudió a declarar a la Fiscalía de Michoacán tras señalarlo en caso Manzo

Grecia Quiroz acusa que exalcalde de Uruapan no acudió a declarar a la Fiscalía de Michoacán tras señalarlo en caso Manzo

Hallan cadáver sepultado en patio de una casa tras cateo en Ciudad Juárez

Violencia en Sinaloa no cesa: sujetos armados atacan cortejo fúnebre en plena vía pública de Culiacán y dejan 2 muertos

FBI desmantela red de tráfico de metanfetaminas vinculada a México en Kansas: detienen a siete personas

¿Es un genio? Este el grado de estudios de El Chapo Guzmán, exlíder del CDS que dijo no haber hecho cosas malas

ENTRETENIMIENTO

Paulina Rubio lanza mensaje en medio de señalamientos de drogadicción y la posibilidad de perder a su hijo

Paulina Rubio lanza mensaje en medio de señalamientos de drogadicción y la posibilidad de perder a su hijo

Vadhir Derbez atribuye a grupos criminales denuncia en su contra por presunta agresión sexual

El sensible discurso de Guillermo del Toro para México tras ganar importante premio en Inglaterra

Héctor Suárez Gomís critica encuentro de Sheinbaum con BTS: “El país se está cayendo a pedazos”

Yuridia agrega nuevas fechas en México de su gira “Las cartas sobre la mesa Tour”: estas son las ciudades confirmadas

DEPORTES

Estas fueron las ocasiones que Carlos Vela rechazó ir a dos mundiales con la Selección Mexicana

Estas fueron las ocasiones que Carlos Vela rechazó ir a dos mundiales con la Selección Mexicana

Mundial 2026: los tres criterios de desempate en la Fase de Grupos para que México logre su clasificación a la siguiente ronda

Gobierno de Canadá lanza iniciativa para evitar sobreprecios en boletos para el Mundial 2026: así funciona

Pumas vs América: horario y dónde ver la Vuelta de Cuartos de Final del Clausura 2026

Chivas vs Tigres: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de la vuelta de la Liga Mx