Lila Downs festejará a las mamás capitalinas: ¿Cuándo y dónde será el concierto gratuito en la CDMX?

La jefa de gobierno Clara Brugada Molina anunció el evento especial de Lila Downs para celebrar a las mamás en la Utopía Ceylán de Azcapotzalco. | (Crédito: JovanI Pérez)

Si estás buscando un plan para celebrar con tu mamá, prepárate para un evento lleno de música, tradición y emoción, pues la cantante oaxaqueña Lila Downs ofrecerá una presentación gratuita para festejar el Día de las Madres en la Ciudad de México, así lo anunció la jefa de gobierno Clara Brugada Molina a través de sus redes sociales.

Desde ‘X’, Brugada Molina dio la noticia a la ciudadanía, con un mensaje: “¡La voz de Lila Downs llega a la Ciudad de México para celebrar a las mamás!"

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¿Cuándo y dónde será el concierto gratuito?

Aunque el 10 de mayo, las y los mexicanos celebramos el Día de las Madres, por motivos desconocidos, el espectáculo de la cantante oaxaqueña se realizará el próximo sábado 16 de mayo en la Utopía Ceylán recientemente inaugurada y cuya dirección es: Blvd. Ferrocarriles 406, Euzkadi, alcaldía Azcapotzalco, 02660 Ciudad de México.

Video promocional de un concierto de Lila Downs. Las imágenes muestran a la artista en un escenario con guitarra y vestimenta tradicional mexicana. Se observa un público congregado en un gran recinto de conciertos. El material incluye información sobre la fecha del evento: 16 de mayo a las 19 horas. Al inicio y final, aparecen animaciones de un ajolote y una mariposa, y el logotipo del Gobierno de la Ciudad de México. El concierto se celebra con motivo del Día de las Madres en la Utopía Azcapotzalco.

El espectáculo iniciará a las 19:00 horas; recuerda que el acceso es totalmente gratuito y adecuado para toda la familia.

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Lila Dows en la Ciudad de México

Lila Downs ha realizado presentaciones en la Ciudad de México, el pasado mes de abril, ofreció n concierto gratuito en la estación Tecoloxtitlán del Trolebús, en la alcaldía Iztapalapa, antes de anunciar su regreso al Auditorio Nacional. La presentación se realizó el sábado 18 de abril de 2026, a las 17:00 horas, como parte de las actividades culturales en torno al Día Internacional de la Mujer.

El evento estaba originalmente programado para el 28 de marzo, pero la cantante tuvo que posponerlo por una infección respiratoria. Tras recuperarse, se presentó ante miles de asistentes en Iztapalapa, donde interpretó temas emblemáticos como “La Sandunga” y “La Llorona”, junto con canciones recientes. Downs lució vestuarios tradicionales y una puesta en escena que resaltó el orgullo por sus raíces y su compromiso con causas sociales.

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La aclamada cantante Lila Downs tiene influenza tipo A y tuvo que postergar un concierto (Facebook/LilaDownsOficial)

El concierto en Iztapalapa marcó el inicio del World Tour 2026–2027, con fechas confirmadas en México, Estados Unidos, Canadá y España. La artista reafirmó así su vínculo con diversas comunidades y el objetivo de acercar la cultura a más personas.

La gira, titulada ‘Cambias Mi Mundo’, acompañó el lanzamiento de su nuevo disco, que incluye los sencillos “Cambias Mi Mundo” y “Tumba 7”. El siguiente adelanto, “Jardín del Placer”, en colaboración con Alex Cuba, estuvo disponible a partir del 29 de abril, mientras que el álbum completo se lanzó el 30 de mayo.

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En abril, la cantautora anunció una fecha de presentación para el próximo 1 de noviembre, donde llegará al Auditorio Nacional, como parte de su gira ‘Cambias mi mundo".