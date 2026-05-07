Desde 1963 hay registro de colusión entre autoridades y gobernadores de Sinaloa y el crimen organizado

Miguel Ángel Félix Gallardo, Ismael 'El Mayo' Zambada y Joaquín 'El Chapo' Guzmán se presentan con la silueta de Sinaloa y billetes cayendo de fondo, representando su influencia en el narcotráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue en el año 1963 cuando se registró el primer caso de complicidad entre autoridades de Sinaloa y el crimen organizado. Esto, incluyendo al gobernador en turno.

Así lo declaró el especialista en seguridad Víctor Sánchez, quien en una entrevista para el medio Pie de Nota, aseguró que el crimen organizado ha coptado las instituciones en Sinaloa, y esta aseveración no solo es válida en la actualidad, sino desde 1963.

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Y es que desde ese año hay pruebas de colusión entre el crimen organizado y las estructuras políticas, incluyendo gobernadores, en el estado de Sinaloa.

En ese año, entró al gobierno Leopoldo Sánchez Celis, quien llegó al poder de la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Él contrató a un policía judicial como uno de sus escoltas y como chofer. Este no era cualquier ciudadano, pues se trataba de Miguel Félix Gallardo, quien posteriormente sería conocido como un narcotraficante que fundaría el cártel de Guadalajara en 1978 y fue el primero en hacer una federación de cárteles, y como su apodo lo indica, era quien mandaba sobre gran parte de México.

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Fue ahí como comenzó su carrera: como protegido de un gobernador del estado de Sinaloa.

Miguel Ángel Félix Gallardo fue fundador del Cártel de Guadalajara. (Infobae)

Desde esa posición de guardaespaldas, señala el especialista en la entrevista, Felix Gallardo operó en favor del pionero del tráfico de drogas de Sinaloa a Estados Unidos: Pedro Avilés, conocido como El León de la Sierra, quien fuera el primer narcotraficante relevante de México.

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Pero lo que pasó en el gobierno de Leopoldo Sánchez Celis no es un caso aislado, pues los siguiente gobernadores, Alfredo Valdez Montoya, quien llegó al poder en 1969 o Alfonso Calderón, que entró en 1975, compartieron al mismo jefe de policía, Alfredo Reyes, quien más tarde tendría acusaciones de haber protegido a Pedro Avilés y a Félix Gallardo.

Antonio Toledo Corro, otro gobernador del estado, recibió directamente sobornos de Félix Gallardo, y se cree que el mismo delincuente le regaló varios autos para su colección.

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Depués, siguió Francisco Labastida Ochoa, quien al final de su sexenio, en 1989, vio cómo sus tres principales funcionarios en materia de seguridad eran detenidos por Enrique Álvarez, procurador general de la República en ese momento, en una operación nacional en la que 400 policías fueron detenidos por formar parte de la red de protección del Cártel de Guadalajara y de Miguel Félix Gallardo.

En ese año, 1989, se da la reconfiguración del narcotráfico en México, y del Cártel de Guadalajara se desprende el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Juárez y el Cártel de Tijuana, con una particularidad: los líderes de esas tres organizaciones, a pesar de estar asentados en diferentes regiones del país, eran dirigidos por sinaloenses.

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Poder y Crimen en Sinaloa Una cronología de más de 60 años de presunta complicidad institucional entre estructuras políticas, de seguridad y el narcotráfico. Los Inicios (1963-1970s) Surgimiento de los primeros vínculos desde el gobierno de Leopoldo Sánchez Celis. Consolidación (Años 80) Sobornos, protección masiva policial y la división del Cártel de Guadalajara. Transición (2000-2016) Escoltas del narco, señalamientos directos de EE. UU. y la política infiltrada. La Crisis Actual (2024) Declaraciones de "El Mayo" y acusaciones contra la actual administración. Selecciona un periodo para leer los detalles ×

Posteriormente, en 2004, en el gobierno de Juan S. Millán, enfrentó una situación en Culiacán, en la que Rodolfo Carrillo Fuentes, conocido como El Niño de Oro, hermano de Amado Carrillo Fuentes y Vicente Carrillo, fue asesinado en Culiacán. Algo que llamó la atención de este caso fue que, al momento de ser asesinado, Rodolfo iba acompañado por dos policías ministeriales de Sinaloa.

Esto demostraba una colución de el poder político y las estructuras de seguridad con el crimen organizado.

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Jesús Aguilar Padilla, el siguiente gobernador, fue el primero en enfrentar de manera abierta acusaciones de los Estados Unidos de proteger al Cártel de Sinaloa, específicamente al Mayo Zambada. Pero no solo él tuvo que enfrentar esas acusaciones, también Jesús Vizcarra, un empresario sinaloense, que en ese momento era alcalde de Culiacán y que terminó siendo casndidato del PRI a la gubernatura y que lo perdió con un expriista, ahora bajo las siglas del PAN, pero apoyado por la coalición del PRD Y Convergencia, ahora Movimiento Ciudadano, Mario López Valdez.

En 2016, la diputada local Lucero Sánchez fue destituida de su cargo por mantener una relación sentimental con Joaquín El Chapo Guzmán. Ella fue a visitarlo a prisión, cuando estaba detenido. Desde 2013 el capo la había impulsado para que el PAN la llevara a ser la diputada local más joven de Sinaloa.

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En 2024, Ismael El Mayo Zambada señaló en una carta que se reuniría con Rubén Rocha Moya, gobernador morenista de Sinaloa, ahora con licencia, el día en que fue secuestrado y llevado a Estados Unidos para ser entregado a las autoridades de ese país.

Hace unos días, el Gobierno de Estados Unidos acuso a Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios del estado de haber recibido dinero de Los Chapitos, quienes presuntamente financiaron su campaña en 2021.

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