Agentes de la AEI acuden a declarar en la FGR por caso de agentes estadounidenses en Chihuahua

(FGR Chihuahua/Ilustrativa)

Fue reportado que elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Chihuahua llegaron a realizar sus declaraciones a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez por el caso de agentes estadounidenses en la entidad gobernada por Maru Campos.

Los reportes compartidos el 7 de mayo indican que los agentes llegaron las instalaciones alrededor de las 10:00 de la mañana.

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A través de sus redes sociales, el periodista Reynaldo Lara compartió imágenes que muestran la llegada de los elementos a las instalaciones mencionadas.

Captaron la llegada de los agentes (X/@reynaldolarar)

Según destacaron medios de comunicación, como El Universal, indican que entre las personas que acudieron a declarar estaría Arturo Zuany Portillo, identificado como alto mando, aunque estos datos no han sido corroborados.

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Por su parte, el material permite ver efectivos de la Guardia Nacional a las afueras de la FGR.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

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