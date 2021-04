“Con la cabeza fría y el corazón caliente”, Félix Salgado compareció ante Tribunal Electoral horas antes de que se decida su destino

Félix Salgado Macedonio compareció ante el TEPJF para ejercer su derecho de audiencia (Foto: Cuartoscuro)

Tal y como lo solicitó el pasado viernes 23 de abril, Félix Salgado Macedonio compareció ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para dar a plantear sus razones jurídicas con las cuales pretende regresar a la contienda electoral por guerrero.

De tal modo que este lunes 26 de abril ejerció su derecho de audiencia y planteó el presunto atropello a sus derechos políticos-electorales por parte del Consejo General (CG) del Instituto Nacional Electoral (INE) que lo “bajó” de la candidatura oficial por la gubernatura de Guerrero.

“He solicitado respetuosamente al TEPJF me conceda el derecho de audiencia de alegatos para dar a conocer mis razonamientos jurídicos que me permitan votar y ser votado. Estoy en espera de que me señalen día y hora”, informó Salgado Macedonio en redes sociales el pasado viernes.

El senador con licencia busca ser gobernador de Guerrero (Foto: Cuartoscuro)

Alrededor de las 15:30 horas (tiempo del centro de México), el senador con licencia expuso en redes sociales que por fin ejerció su derecho de audiencia; sin embargo, la deliberación final de la máxima autoridad electoral se dará a conocer el día de mañana, motivo por el cual el político con cinco señalamientos de abuso sexual estará en la incertidumbre respecto a su candidatura oficial.

“Ha concluido la audiencia de alegatos que me concedió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de exponer los razonamientos jurídicos que defienden el derecho de los guerrerenses a elegir libremente a sus gobernantes. Con la cabeza fría y el corazón caliente hablé a nombre de todos, nuestra voz fue escuchada y confiamos en la decisión apegada a derecho que habrán de emitir las magistradas y magistrados”, expuso en su cuenta oficial de Facebook.

Este proceso se ha visto en un contexto excepcional en muchos sentidos, pues mientras la precandidatura de Félix Salgado se vio envuelta en los diversos señalamientos de abuso sexual, la comisión de fiscalización del INE aseguró que el morenista no entregó los informes de gastos de dicho periodo. Es decir, el retiro de su candidatura atendió a un tema de dinero y no de índole penal.

(Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, cabe recordar que la votación que se realizará el martes 27 debió haber ocurrido el jueves 22, 24 horas después de que el miércoles 21 se filtrara que el proyecto de resolución ratificara la sanción del INE contra Salgado Macedonio.

De acuerdo con lo revelado por Milenio y Animal Político, Indalfer Infante, magistrado del Tribunal Electoral, especificó que la ley señala que en caso de que el candidato omita reportar sus gastos de precampaña, éste puede ser acreedor a la sanción de ser retirado del registro oficial como candidato.

Al respecto agregó que la impugnación de Félix Salgado reconoce los gastos de campaña y el conocimiento pleno de que Morena no había reportado esto al INE. Bajo esta lógica afirmó que estos puntos son indistintos a que el candidato hubiera reportado al partido político sus gastos de precampaña desde el 9 de enero.

Félix Salgado Macedonio volvió a las instalaciones del INE para impugnar la determinación del martes (Foto: Cortesía / Morena)

Es en este contexto donde se presentó el aplazamiento de la votación al proyecto, acto que fue anunciado por el área de comunicación social del TEPJF, pero que no otorgó mayores explicaciones. “Se pospone la sesión pública que estaba programada para mañana jueves en la Sala Superior. Aún no hay fecha para que se lleve a cabo”, difundió.

Sin importar la votación, el aspirante de Morena convocó a una movilización masiva en la capital de Guerrero para el miércoles 28. “Este lunes es mi comparecencia virtual, el martes es la resolución y el miércoles nos vemos a las 12 pm en la Alameda Central Granados Maldonado de Chilpancingo”, exhortó el fin de semana.

Ahora sólo falta esperar la votación de los siete miembros de la Sala Superior del TEPJF presidida por José Luis Vargas Valdez, donde se decidirá de manera irrevocable la candidatura del guerrerense.

