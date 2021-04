“Estupideces para vender notas”: así reaccionó Ricardo Salinas Pliego a supuesto proyecto presidencial

Ricardo Salinas Pliego se lanzó contra un usuario y dijo no tener ninguna intención en la política (FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

A través de su cuenta de Twitter, el empresario Ricardo Salinas Pliego se lanzó contra un usuario y dijo no tener ninguna intención en la política, después de que el internauta publicara que con la derrota de Morena en las próximas elecciones, el proyecto presidencial del magnate se verá favorecido.

En redes, un usuario citó la publicación del periodico digital La Política Online México, donde señalan que el empresario “cree que una derrota de AMLO en las intermedias favorece su proyecto presidencial. Sus principales asesores políticos alistarán hacia la segunda mitad del año sondeos para conocer las chances del empresario”.

Además, el internauta comentó que hace un par de meses le preguntó a Salinas Pliego por Twitter sobre su interés en la política, a lo que el magnate respondió que no estaba interesado; “¿acaso cambió de opinión Don Richie?”, agregó en su publicación.

El polémico magnate y presidente de Grupo Salinas comentó que no deben creer en cualquier publicación, e indicó que es mejor fijarse en lo que él “haga y diga”.

El empresario comentó que no tiene intención, “ni hoy ni nunca”, de participar en la política (Foto: Captura de pantalla Twitter / @RicardoBSalinas)

“Usted no ande creyendo cualquier estupidez publicada por algún “ano-listo”. Mejor fíjese bien en lo que YO digo y hago”, contestó Salinas pliego al usuario.

En su red social, el empresario comentó que no tiene intención, “ni hoy ni nunca”, de participar en la política, pues él se dedica a crear empleos y dinero.

“Va de frente... y lo dejo fijo, para los llorones. NO tengo NINGUNA INTENCIÓN EN PARTICIPAR EN POLÍTICA, ni hoy, ni nunca. No dejen que un idiota qué se siente adivino, suponga estupideces para vender notas, no tengo necesidad ni tiempo, yo me dedico a crear empleos y dinero”, manifestó.

Junto a la publicación, el magnate agregó un video en el que señaló que todo lo que hace lo pueden ver en sus redes o su blog, y no tiene que ser interpretado por algún “pseudo analista político”; indicó que a él no le interesa ningún proyecto presidencial, lo que le importa es crear liderazgos jóvenes, mejores servicios y productos para la población.

“Hay una bola de gente mentirosa, que inventa cosas de lo que yo pienso, yo digo y que yo hago, y no es cierto. Lo que yo pienso y lo que yo digo lo pueden ver en la tele, lo público en mis redes, en mi blog y no tiene que venir interpretado por algún escritor o pseudo analista político. En lugar de hablar de que yo tengo aspiraciones presidenciales, mejor vamos a hablar de lo que a mi si me interesa”, dijo.

Su interés es crear liderazgos jóvenes, que puedan salir adelante “con sus propios medios y su propio empuje (”FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Declaró que su interés es crear liderazgos jóvenes, que puedan salir adelante “con sus propios medios y su propio empuje”; además, que tengan confianza en sí mismos y que escojan las buenas ideas.

“¿Cuáles son las buenas ideas?”, cuestionó Salinas, y respondió que lo primero es la libertad de acción, “que puedan actuar con libertad”, lo segundo, “la vocación para innovar permanentemente”, y finalmente la capacidad de competir para ganar, “porque eso te obliga a ser mejor todos los días”, subrayó.

El tercer hombre más rico de México aseguró que si se sigue la cadena se terminará en la prosperidad, “eso es lo que a mi me mueve, más el deseo, y lo he dicho en muchas ocasiones, de crear mejores servicios y productos para la población que tanto lo necesita. Con eso soy feliz, trabajo con mi equipo y es lo que voy a seguir haciendo”, finalizó.

