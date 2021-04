“¿Quién es el imbécil que le maneja la cuenta?”: la pelea de Fernández Noroña y Salinas Pliego en Twitter

Ricardo Salinas Pliego y Gerardo Fernández Noroña han causado polémica en más de una ocasión debido a sus declaraciones realizadas en Twitter (Foto: Cuartoscuro)

En su cuenta de Twitter, Ricardo Salinas Pliego se lanzó contra el diputado Gerardo Fernández Noroña después de que éste calificó como “banal, torpe y sin ningún sustento” una publicación realizada por el magnate de Grupo Salinas el pasado 16 de abril.

Ante esto, el empresario respondió las críticas del morenista y tuiteó lo siguiente: “Con todo respeto…¿a usted qué le importa lo que yo quiera publicar en mi cuenta? Lo que me preocupa es que se sienta aludido y ofendido por una imagen ‘banal’... ¿Alguna vez yo he comentado en su cuenta sobre las insensateces que usted, en su derecho, publica?”.

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y varios seguidores de Salinas Pliego aprovecharon el momento para burlarse de Fernández Noroña. Algunos tildaron al morenista como “mugroso” y también hicieron comentarios relativos a la imagen personal del diputado. Además, un usuario recomendó al también dueño de Grupo Elektra a no hacer caso de las críticas levantadas por el morenista “que no quería pagar dos pesos de IVA”.

A este comentario, Ricardo Salinas Pliego contestó: “¿Y ahora qué, ya los paga o sigue haciendo videos? ¡Congruencia, carajo! No pido ni inteligencia, con que tengan congruencia… con eso”.

Así respondió el empresario a las criticas realizadas por el diputado morenista, Gerardo Fernández Noroña (Foto: Twitter/ @RicardoBSalinas)

Minutos más tarde, el diputado de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) respondió las declaraciones emitidas por el empresario mediante tuits y comentó que Salinas Pliego “debería revisar quién es el imbécil que le maneja la cuenta de Twitter”.

El magnate no tardó en contestar las declaraciones realizadas por el diputado de facción morenista y lo exhortó a no hacer corajes con sus imágenes “simplonas, banales y reaccionarias”. Además, también le extendió una invitación para “ponerse a legislar y a seguir trabajando por un México mejor.

La discusión comenzó a gestarse desde el pasado 16 de abril, cuando el empresario difundió una polémica imagen con la siguiente pregunta: “¿Cómo evitar que tu hijo vote por el comunismo?”. Ante esto, Fernández Noroña se pronunció a través de Twitter y comentó que la publicación de Salinas Pliego “es una propaganda absolutamente banal, torpe y sin ningún sustento. ‘Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres’. Esa frase contiene de lo que se trata una sociedad justa e igualitaria”.

Ricardo Salinas Pliego generó polémica en redes sociales tras la publicación de una imagen donde criticó al comunismo (Foto: Twitter/RicardoBSalinas)

Cabe destacar que ambas figuras públicas han causado polémicas en más de una ocasión debido a sus declaraciones en redes sociales. Después de la publicación donde el empresario criticó mediante una imagen a un sistema político como lo es el comunismo y en el marco de la inauguración del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, el magnate que figura como uno de los hombres más ricos de México, señaló en su cuenta oficial que, para sus seguidores, él hace lo que le da la gana “y al que no le guste, ni modo”.

Otra polémica en la que se ha visto envuelto el también fundador de Banco Azteca, fue el pasado 15 de abril, cuando consideró que es una “muy mala idea” asegurar que la desigualdad es el mayor problema de la sociedad y que, en cambio, es una “muy buena idea” trabajar en aras del combate a la pobreza.

Por su parte, el diputado Fernández Noroña ha generado discusiones vía Twitter debido a sus críticas en contra del exmandatario blanquiazul, Vicente Fox Quesada y contra el director de la revista Nexos, Héctor Aguilar Camín, a quien señaló de trabajar al servicio del expresidente de facción priista, Carlos Salinas de Gortari.

