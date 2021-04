“México va a cambiar cuando dejen de llorar”: Ricardo Salinas Pliego dio su visión sobre los problemas en el país

El presidente de Grupo Salinas es muy activo en sus redes sociales. REUTERS/Henry Romero

El controvertido magnate y presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, dijo que México no va a cambiar con un presidente, sino cuando los ciudadanos dejen de llorar y quejarse por todo y se pongan a trabajar.

En su cuenta de Twitter, Salinas pliego recalcó esto en respuesta al comentario de un usuario, quien le dijo si va a hacer a “México grande otra vez”, que vaya anticipando su candidatura presidencial.

“No, México no va a cambiar con un presidente, va a cambiar cuando los ciudadanos dejen de llorar por todo, quejarse por todo y se pongan a trabajar, cuando dejen de esperar que alguien venga a salvarlos, ni somos niños, ni nos estamos ahogando... así que a trabajar cada quien”, contestó Salinas pliego al usuario.

Ante esto, los seguidores del tercer hombre más rico de México dejaron ver su punto de vista a su comentario.

Por ejemplo, el usuario @chalinomaster respondió que en los países en donde hay más dinero, las personas viven mejor y la desigualdad disminuye. En cambio, dijo, en México la gente es ignorante, pero que era por lo mismo, la falta de libertad e igualdad. En una segunda respuesta dijo que no se refería a una desigualdad izquierdista, sino en la que un pobre y un rico no son lo mismo ante la ley.

“Ricardo, pero también hay que recarlcar que, por ejemplo: en los paises donde son más ricos, la gente vive mejor, y la desigualdad disminuye. Es claro que acá la gente es muy ignorante, pero considero que es por lo mismo, no hay libertad y hay mucha desigualdad (sic).

“Y no me refiero a una desigualdad izquierdista. Me refiero a una desigualdad donde, por ejemplo: no es lo mismo un rico a un pobre ante la ley, donde unas empresas puedes tener éxito mejor que otros porque a una se les hacen políticas a favor, etc...” (sic), contestó.

Otro de los usuarios, @lpazosp, dijo que un gobierno debe garantizar la vida, propiedad y libertad para que cada quien pueda trabajar en paz.

“Si, pero un Gobierno debe garantizar la Vida, Propiedad y Libertad de cada quien para que podamos trabajar en paz. En ausencia de esto, no hay progreso. Saludos”, (sic), mencionó el usuario.

Salinas Pliego (Foto: Cuartoscuro)

El usuario, @ojma, por su parte, cuestionó que si creía que era así, por qué no se quedaba un mes sin lujos y se ponía a trabajar en una tienda, como empleado, y con sueldo de empleado.

“Si cree que es así, porque no la hace un mes sin lujos y se pone a trabajar en una tienda de usted, como empleado con sueldo de empleado y pueda entender la diferencia, puede darse cuenta que no es lo mismo estar en la barrera, que enfrentar al toro”, (sic) cuestionó el usuario.

El presidente de Grupo Salinas es una persona polémica en redes sociales, al punto de ponerse a discutir, en ocasiones, con sus seguidores. Apenas el viernes compartió a través de su cuenta de Twitter una controvertida publicación sobre el comunismo y su relación con la educación de los hijos de cada persona.

“Me parece un mensaje muy interesante en el contexto actual... ¿Ustedes qué opinan?. Creo que debemos educar a nuestros hijos para que entiendan, qué hay decisiones que son importantes... y que debemos evaluar bien, antes de tomarlas”, puso en su tuit.

(Foto: Twitter/RicardoBSalinas)

El tuit fue acompañado con una imagen que, en letras grandes, cuestiona “¿Cómo evitar que tu hijo vote por el comunismo?”, y en su contenido toca puntos como la supuesta repartición de bienes que se da con este sistema político.

“Ponlo a trabajar limpiando cuartos, baños y el patio. Cuando termine págale $100. Después quítale $70 y repártelo entre sus hermanos (que no hicieron nada) y dile que él tiene demasiada riqueza. Repite el procedimiento hasta que entienda”, es lo que incluye la imagen.

