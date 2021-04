Maestros y mayores de 50 años, los siguientes en la etapa de vacunación contra COVID-19: AMLO

Imagen de archivo (Foto: Presidencia de México vía Reuters)

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que, una vez que se termine de vacunar a todos los adultos mayores, los siguientes grupos en la etapa de inmunización contra el COVID-19, serán los trabajadores de la educación y los mexicanos de entre 50 y 59 años de edad.

Durante su conferencia mañanera en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador, enfatizó que la vacunación es universal y gratuita, y aclaró que si los siguientes en ser inmunizados son maestros y maestras, tanto del sector público como del privado, es porque “urge” regresar a clases presenciales.

“Lo más importante de todo es salvar vidas... terminando de vacunar a adultos mayores, del 15 al 20 de este mes, se vacunarán a todos los trabajadores de la educación con la dosis única de Cansino”. La aplicación de la vacuna, en paralelo, de la población de 50 a 59 años. Si no nos falla el abasto... y terminando con este sector bajamos de 40 a 50″, detalló

“(...) Ahora, es vacunación universal, ordenada y gratuita. Desde luego vamos a apurarnos porque si ya vamos a comenzar pronto con los maestros y aquí también aclaro que necesitamos tener vacunados a los maestros porque urge el regreso a clases. No podemos dejar a los niños en estado de indefensión o bombardeados día y noche de aparatos electrónicos, cuyos contenidos van orientados al individualismo, a la violencia. Además, la escuela es socializar, es el segundo hogar, entonces ya necesitamos regresar a las clases presenciales y apurarnos para que a todos nos toque (la vacunación)”, destacó.

Imagen de archivo (Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

El mandatario enfatizó que se tiene garantizado el abasto de vacunas, al tiempo que destacó que dos empresas en México están envasando los biológicos de AstraZeneca y CanSino, lo que agilizará la disposición de las dosis.

“Hasta ahora tenemos garantizados el abasto, se logró, pero no fue poca cosa, que en este tiempo corto se haya logrado que dos plantas están envasando vacunas en México (AstraZeneca y CanSino) porque vamos a utilizar la vacuna CanSino para maestros porque es una sola dosis, porque la producimos aquí. Ya tenemos calendario de entrega de esa vacuna, estos 3 millones de dosis nos van a empezar a entregar, a partir del día 17 de este mes (abril) y vamos a tener un poco más de 3 millones (de dosis) para el 9 de mayo”, informó.

Durante su conferencia, López Obrador hizo un enlace al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con el director de Birmex, Pedro Zenteno Santaella, quien recibió un nuevo lote de 327,600 vacunas de Pfizer-Biontech, por lo que el mandatario aseveró que con este cargamento, se tiene asegurada la segunda aplicación del biológico a todos los adultos mayores.

“Ya tenemos las vacunas para concluir la protección a todos los adultos mayores. O sea, con este embarque que está llegando, ya se tiene para que alrededor del día 20 de este mes (abril) se concluya con la vacunación de adultos mayores con una dosis, pero ya a todos”, aseguró.

López Obrador reconoció que algunos adultos mayores se han mostrado renuentes a ser vacunados, debido a que tienen desconfianza, por lo que dijo, él se vacunará en Palacio Nacional, para dar el ejemplo. Sin embargo, no dio una fecha exacta.

Foto: Presidencia de México/ Archivo

“Hay un porcentaje (de adultos mayores) que no quiso vacunarse. ¿Pero qué sucede? De que por desinformación o por sus convicciones, porque a nadie se puede obligar (...) a veces los hijos los convencen (de vacunarse), o ya se dieron cuenta de que vacunaron al vecino o al amigo y no tuvo problema, entonces para la segunda inyección, ya llegan los que no lo hicieron en la primera dosis. Entonces esperamos que esto también suceda, que cuando se vaya a la segunda (aplicación) los que no asistieron por alguna razón, puedan asistir. Y darles más seguridad”, dijo.

“Por eso yo me voy a vacunar aquí (en Palacio Nacional) para decirles a mis compañeros veteranos que no hay problema. Ya veremos, la semana que viene o … vamos a ver, pero para que tengan confianza.. Sí debemos de vacunarnos, sí protege la vacuna, sí ayuda. Entonces para que podamos aprovechar y no se queden adultos mayores sin vacunar, de modo que terminado el 20 (de abril), con este cargamento ya terminamos de tener todas las vacunas. La Secretaría de la Defensa (Sedena) hoy y mañana distribuye y ya se va a los lugares, pero ya tenemos vacunas en sitio. Pensamos que no vamos a dejar de poner alrededor de 500 mil diarias, pero ya tenemos para concluir”, aseguró.

Reiteró que con el cargamento del biológico de Pfizer que llegó esta mañana, garantiza la vacunación de todos los adultos mayores y permitirá empezar la inmunización de maestros y de la población de entre 50 y 59 años.

“Este cargamento ya nos permite asegurar que van a a estar en tiempo segundas dosis y nos va a permitir tener el día 20 (de abril), ya cuando menos con una dosis a todos los adultos mayores y en esos días comenzamos en maestros como se acordó para tratar de terminar antes del día 15 de mayo con todos los maestros, y al mismo tiempo, empezamos con la población de 50 a 59 años que son como 13 millones”, finalizó.

