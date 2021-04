Félix Salgado Macedonio y Mario Delgado trasladaron sus protestas al TEPJF

Félix Salgado Macedonio, aspirante al gobierno de Guerrero y Mario Delgado, líder nacional de Morena, trasladaron sus protestas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Foto: Morena/Twitter

Félix Salgado Macedonio, el aspirante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al gobierno de Guerrero, continúa sus movilizaciones en defensa de su candidatura, la cual fue cancelada por el Instituto Nacional Electoral (INE) toda vez que él y decenas de candidatos más, no presentaron en tiempo y forma sus gastos de precampaña.

La mañana de este miércoles, el senador con licencia por Guerrero llegó a las afueras del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancia que determinará si mantiene o no su candidatura.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón será el encargado de revisar el caso de Salgado Macedonio y proponer ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) si confirman o no la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE). Por su parte, Mónica Aralí Soto Fregoso será la responsable de resolver la impugnación de Raúl Morón Orozco.

El también exalcalde de Acapulco llegó acompañado del líder de Morena, Mario Delgado, y de alrededor de 100 simpatizantes, al grito de “el INE va a caer” e “INE, corrupto, Guerrero está a disgusto”.

Félix Salgado Macedonio a quien le fue retirada la candidatura a gobernador de Guerrero por Morena llegó al plantón que simpatizantes instalaron desde el lunes 5 de abril en el Instituto Nacional Electoral. Casi a la media noche llego Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, al lugar. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO)

“(...) les decimos que no se van a salir con la suya y estamos aquí, pues, en el Tribunal trayendo nuestra voz de inconformidad contra el INE que nos ha robado, robado, la candidatura.. el INE ya no debe existir.. podrá sacar este proceso, pero ya no debe existir, ya se pervirtió, se prostituyó y lamentablemente una institución que nosotros mismos creamos”, aseguró el político guerrerense.

Por su parte, Mario Delgado aseguró que su protesta es por la inconformidad de los consejeros del INE , que -dijo- pretenden quitarle al pueblo de Guerrero, el derecho de decidir a sus gobernantes.

“Venimos el día de hoy a manifestar nuestra inconformidad por la actuación de algunos consejeros del INE que pretenden quitarle al pueblo de Guerrero el derecho a decidir quién los gobierna. En una democracia el pueblo manda y el árbitro electoral debe encargarse de esa tarea. Vemos con preocupación cómo algunos consejeros que fueron puestos por el PRIAN en el pasado (...) el árbitro debe ser imparcial. Queremos decirle al Tribunal que confiamos en ellos, en que van a corregir la sanción totalmente desproporcionada, arbitraria, ilegal que tomó el INE”, dijo.

FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO

Los morenistas aseguraron que a esta protesta se sumará Raúl Morón, el aspirante de Morena al gobierno de Michoacán, cuya candidatura también fue cancelada por el INE por los mismos motivos que la del guerrerense.

Desde el pasado lunes, Salgado Macedonio y sus simpatizantes instalaron un plantón afuera de la sede principal del INE, ubicado en Periférico Sur y Viaducto, luego de que el árbitro electoral decidió quitarle la candidatura al gobierno de Guerrero.

El senador con licencia enfrenta señalamientos por el presunto abuso sexual de al menos cinco mujeres, lo que desató diversas marchas feministas. Sin embargo, ha sido respaldado por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha insistido en que los ciudadanos de Guerrero deben ser quienes elijan a sus representantes en la contienda electoral.

