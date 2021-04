Salgado Macedonio, Lupita Jones y Clara Luz, los candidatos a gubernaturas peor calificados por la gente (Foto: Facebook @Félix Salgado Macedonio)

En la lista de candidatos a gobernadores en diferentes partes de la República, hay algunos que no son bien calificados por la gente, ni están el punto más lúcido de su popularidad.

Tal es el caso de Félix Salgado Macedonio (en Guerrero por Morena), Jorge Hank Rhon (en Baja California por el Partido Encuentro Solidario), Clara Luz Flores (en Nuevo León por Morena), Guadalupe Jones (en Baja California por PRI-PAN-PRD) y Adrián de la Garza (en Nuevo León PRI-PRD).

Lo anterior, de acuerdo con la más reciente encuesta del diario El Financiero, en la que revelaron a los 10 políticos peor y mejor evaluados del momento, incluidos también Christian Castro, Mely Romero, Graciela Ortiz, Mario Moreno y David Monreal.

En el caso de Macedonio, quien actualmente ya no tiene la candidatura en su estado, tiene un 34% de votos desfavorables, así como un 32% de votos favorables y 18% neutrales. Éstos números lo convierten en el peor calificado.

Por su parte, Jorge Han Rhon se ubica en el segundo lugar con 33 puntos desfavorables y 18 favorables; mientras que Lupita Jones mantiene 33% de votos desfavorables, así como el 29% de opinión favorable.

Adrián de la Garza, en Nuevo León, tiene el 31% de opinión desfavorable, mientras que el 27% de los encuestados votó de manera favorable, y el 20% se mostró neutral.

Todos han estado envueltos en polémicas que dejaron su credibilidad o popularidad por los suelos FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

Félix Salgado Macedonio fuera señalado públicamente de haber abusado sexualmente de al menos cinco mujeres, y al poco tiempo se hizo de un lugar como candidato a gobernador de Guerrero.

A pesar de no habérsele retirado la candidatura por los señalamientos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) canceló la candidatura del abanderado de Morena, pues no presentaron en tiempo y forma el informe sobre gastos de precampaña.

Jorge Hank Rhon, por su parte, se vio envuelto en diferentes polémicas a lo largo de su campaña y precampaña, pues ha lanzado diversos dichos machistas, por lo que su popularidad no está en su mejor punto.

Además, el actual gobernador del estado Jaime Bonilla, acusó al empresario de ser líder del Cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad. Aunque el gobernador no presentó pruebas que sustenten su acusación.

Clara Luz Flores (Foto: Captura de pantalla/Clara Luz Flores)

Clara Luz Flores llegó como candidata de Morena a la candidatura al gobierno de Nuevo León en medio de la polémica, toda vez que era militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Ya con el arranque de las campañas electorales, fue acusada de manipular con fines políticos la aplicación de la vacuna contra el COVID-19, pero después la señalaron por la aparición pública de un video en el que se reunió con el líder de la secta sexual NXIVM, Keith Raniere, sentenciado a 120 años de prisión en Estados Unidos por los delitos de explotación sexual, fraude y trata de personas.

Por último, Lupita Jones no ha salido del ojo del huracán tras el escándalo con reinas de belleza. En fechas recientes, diversas ex misses de belleza, encabezadas por la ex reina de Jalisco, Sofía Aragón, denunciaron duros tratos, una actitud presuntamente déspota y distinciones inequitativas que recibieron por parte de Jones al interior de la organización que preside desde la década de los 90 cuando aún se llamaba Nuestra Belleza México.

