De Salgado Macedonio a Clara Luz Flores: los escándalos de Morena rumbo a las elecciones de 2021

Los ciudadanos tendrán en sus manos el futuro de Morena en México (Foto: Cuartoscuro)

El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se ha visto afectado por los diversos escándalos que han surgido entre sus candidatos a pocos meses de las próximas elecciones del 6 de junio.

Abuso sexual, aprovechar la estrategia de vacunación para hacer campaña, crear un grupo donde se comparte pornografía y hasta formar parte de una secta que afectó a miles de personas son los más grandes señalamientos que los militantes de Morena, en busca de un puesto político este 2021, han sufrido.

Clara Luz Flores

La candidata a la gubernatura de Nuevo León se vio enfrascada en un escándalo este 24 de marzo, cuando se presentó un video a la opinión pública que establece una presunta relación con Keith Raniere, ex líder de la secta NXIVM, misma que encabezaba una red de trata de mujeres en varios países del mundo, entre ellos México.

Respecto a esta acusación y el metraje, la aspirante a gobernadora explicó que su relación con Keith Raniere no fue profunda, ya que sólo acudió a un curso de superación personal. Sin embargo, durante la conversación grabada se le escucha pedirle consejos sobre cómo gobernar.

Asimismo, indicó que no tenía conocimiento de la red de explotación sexual que había detrás de NXIVM y aclaró que no pasó de la toma del curso de superación personal. Además, refirió que no fue la única engañada.

Otro morenista que también se vio envuelto entre las redes del culto de Raniere fue el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien a principios de marzo fue señalado como miembro de la secta, pero, al igual que la candidata regia, aseguró que sólo tomó un curso y que no tiene nada que ver con los delitos perpetrados.

Un video ligó a Clara Luz con Keith Raniere (Foto: @LeonKrauze / Twitter - captura de pantalla)

Félix Salgado Macedonio

Una gran piedra en el zapato de las aspiraciones de Morena para mantener el poder en la mayor parte del país ha sido Félix Salgado Macedonio, candidato a la gubernatura de Guerrero.

Luego de que el 30 de diciembre 2020 fue anunciado como la cabeza de la 4T en Guerrero, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena recibió una denuncia de una presunta víctima que sufrió abuso sexual por parte del político guerrerense. Los señalamientos, con el paso del tiempo, fueron creciendo hasta acumular cinco diferentes acusaciones en su contra, algunas habían ocurrido años atrás, cuando era dirigente de un diario en su estado.

Diversas protestas por parte de colectivas feministas, académicas y mujeres militantes de Morena lograron que el 26 de febrero se repusiera el proceso de selección de perfiles para la candidatura, sin embargo, para el 13 de marzo de este año, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena aseguró que Salgado Macedonio ganó todas las encuestas internas de honestidad y conocimiento, por lo que fue ratificado como candidato.

Un nuevo revés para Morena y Salgado Macedonio se dio este 24 de marzo, pues la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó retirarle la candidatura. La decisión completa se votará este 25 de marzo, durante la sesión general del INE.

Félix Salgado Macedonio podría perder la candidatura de Guerrero (Foto: David Guzmán/EFE)

Víctor Hugo Romo

En febrero de este año, el titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, fue señalado por hacer campaña electoral, para su reelección, a través de una supuesta propaganda política en la que exhortaba a los habitantes de esta demarcación a llenar un registro para recibir la vacuna contra COVID-19.

Luego de darse a conocer la noticia con algunos videos y volantes con la frase “Romo te vacuna”, el morenista afirmó que la campaña es falsa, y señaló al Partido Acción Nacional (PAN) como el responsable de levantar falsos a su persona.

“Que bajeza que el PAN orqueste esta guerra sucia engañando a la ciudadanía de esta forma. No existe el domicilio, es falsa esa supuesta campaña de vacunación, se nota la desesperación por sobresalir. Seguiré trabajando por los miguelhidalguenses”, escribió en su cuenta de Twitter.

Aunque también la propia delegación apoyó a su alcalde, la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas a cargo del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) dictó diversas medidas cautelares en contra del alcalde capitalino, entre las que se encuentran el retiro de todas las publicaciones en las redes sociales donde aparezca su nombre y eliminar toda propaganda donde se utilice su nombre de manera indebida.

Para terminar con esta polémica, la misma Comisión de Fiscalización del INE planteó una sanción en contra de Romo, la cual contempla una posible negativa en su registro como candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo por no entregar reportes de ingresos y gastos. Igualmente este 25 de marzo se decidirá su futuro en la política de la capital del país.

Se dio a conocer la noticia de una supuesta campaña de vacunación con fines proselitistas en la alcaldía Miguel Hidalgo (Foto: Victoria Valtierra/Cuartoscuro)

Humberto Santos Ramírez

Otro de los escándalos que se dieron a conocer fue el de Humberto Santos Ramírez, exprecandidato por Morena para ser diputado local para el Distrito 10 Mixe-Choápam, ya que fue señalado como el creador de un chat sexual donde se compartía pornografía de mujeres mixes.

En una captura de pantalla difundida a través de Twitter, junto a la denuncia, se ve un mensaje donde Beto Santos (como se hace llamar en su campaña política) escribe a aproximadamente un centenar de personas: “Acá si pueden mandar porno cabrones”. Ante esto, otra de las personas en el grupo le pregunta “personales caseros o de you tuve [YouTube]?”, a lo que Humberto responde “Acá sin pedos, puro amplio criterio ayuuk. De preferencia paisanas. No españolas porfi”.

En tan solo dos días, luego de que la noticia llegó a medios nacionales, Beto Santos renunció a sus aspiraciones políticas por su participación en la conversación denominada “Sierra XXX”.

Precandidato de Morena fue señalado por difundir contenido explícito de mujeres Mixes desde WhatsApp (Foto: Facebook @/huberto.santos)

Ante esta polémica, Adelfo Regino Montes, actual titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), declaró que “Entiendo que son gente de Oaxaca, de la Sierra, son ciudadanos y como cualquier ciudadano tienen sus grupos de WhatsApp”. De tal forma que el funcionario comparó el uso de los grupos de chat para compartir pornografía ilegal con el uso cotidiano que podría darle cualquier otro ciudadano.

En medio de este panorama, y con todos estos escándalos, Morena se presentará en las urnas nacionales y buscará mantener su poder en México. Ha hecho de todo para colar a sus candidatos y no bajarlos del barco, aunque algunos lo hayan hecho por decisión propia.

La moneda está en el aire, y los argumentos de cada militante han sido transmitidos a la ciudadanía, la cual tendrá el voto en sus manos para colocar o quitar al partido magenta de algunas demarcaciones. La decisión se conocerá el próximo 6 de julio.

