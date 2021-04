“Tengo suficientes anticuerpos”: AMLO anunció que no se vacunará contra el COVID-19

Foto: Presidencia de México

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó que por el momento no se administrará la vacuna contra el COVID-19, ya que sus médicos aseguraron que contaba con suficientes anticuerpos y no existía ningún problema de contraer o contagiar el virus.

“Al principio me habían dicho dos de ellos que me vacunara para reforzar mis anticuerpos, pero quise preguntar a otros: los que me atendieron directamente cuando padecí el contagio. Ellos revisaron mis estudios y llegaron a la conclusión de que tengo suficientes anticuerpos y que no es indispensable que me vacune. (...) Dos médicos me habían dicho que sí y el médico que me atendió me dijo: ‘no porque tiene suficientes anticuerpos y no hace falta. Puede esperar’. Incluso me planteó dos meses, que eso sí lo considero mucho y debe de revisarse el tiempo, pero que no tengo ningún problema de contagio ni de contagiar a nadie.”, explicó.

El mandatario adelantó que mañana, 6 de abril, uno de estos profesionales asistirá a la conferencia de prensa matutina para ahondar con mayor detalle en el tema

Respecto a la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación, destinado a los adultos mayores de 60 años, López Obrador afirmó que a finales de abril toda esta población habrá recibido, cuando menos, la primera dosis del antígeno.

“Este mes quedan vacunados todos los adultos mayores, aún con una dosis. Eso me da tranquilidad porque es la población mas vulnerable (...) nos va a ayudar porque si se presenta una nueva cepa u ola de contagios nos agarre ya con los adultos mayores vacunados.”, dijo.

